Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Новую Каледонию — заморскую территорию в Тихом океане. На островах уже больше недели продолжаются беспорядки — местные жители недовольны возможным расширением прав приезжих из материковой Франции. RTVI рассказывает о том, какие проблемы есть у бывшей колонии и кто хочет этим воспользоваться.

Цель поездки Макрона на острова — нормализовать обстановку. Для этого он планирует учредить в Нумеа (столица заморской территории) специальную миссию. Срок поездки и конкретные планы французского президента пока остаются открытыми.

В целом ситуация в Новой Каледонии улучшается, хотя и не стабилизировалась до конца, считает представитель французского правительства Приска Тевено. По ее словам, в Новую Каледонию отправится и премьер-министр Франции Габриэль Атталь — но не вместе с Макроном, а в течение ближайших недель.

После начала беспорядков Франция решила ввести на острова войска. 15 мая объявили режим чрезвычайного положения на 12 дней, дав местным властям полномочия ограничивать передвижение граждан. Был введен комендантский час и запрещено пользоваться TikTok-ом.

Протесты в Новой Каледонии начались 13 мая после того, как Национальное собрание Франции приняло поправки в избирательное законодательство. Их суть в расширении прав жителей острова, прибывших из материковой Франции, на местных выборах.

Это, по мнению местных активистов, ущемляет права коренного населения Новой Каледонии, меланезийского народа канаки. Они опасаются, что это даст политикам из материковой Франции преимущество на местных выборах — за счет голосов французов, которые изначально не жили в Новой Каледонии.

С начала беспорядков погибли шесть человек, из них двое жандармов. Ущерб о грабежей и погромов, по оценке торговой палаты островов, приближается к €1 млрд.. Пострадали около 300 человек, арестованы порядка 140 лиц. Подробнее о ходе протестов в Новой Каледонии читайте в материале RTVI.

Азербайджанский след

Некоторые представители французского истеблишмента подозревают, что к беспорядкам могут быть причастны внешние силы. Так, министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен считает, что во внутренние дела архипелага вмешался Азербайджан.

Вдобавок французы пытаются найти и след России. Как сказал в беседе с Politico неназванный источник из французской разведки, “фиксировалась активность России и Азербайджана в Новой Каледонии в течение нескольких недель, даже нескольких месяцев”. По его словам, Москва и Баку якобы распространяет версию о том, что Франция — это колониальное государство.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отрицает причастность Азербайджана. Он осудил “оскорбительные высказывания французской стороны” и призвал прекратить “клеветническую кампанию с такими неприемлемыми обвинениями, как массовое убийство армян”. По его мнению, французскому министру Дарманену стоило бы вспомнить “историю преступлений против человечности и жестоких убийств миллионов невинных людей”, совершенных в рамках политики французского колониализма.

Как отмечает Politico, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках мероприятий Движения неприсоединения обвинял Париж в “неоколониализме” и поддерживал движения сампоопределения французских заморских территорий. Азербайджан создал Бакинскую инициативную группу, которая включила 14 политических движений из французских заморских территорий. 16 мая группа опубликовала совместное заявление, в котором осудила Францию за “принудительную тактику, направленную на незаконное изменение избирательного права в Новой Каледонии”. Группа также пообещала полную поддержку канакскому народу в “его законном стремлении достичь независимости”.

Что может сделать Макрон в этой ситуации

Хотя французские власти и пытаются найти крайних, заявления о вмешательстве Баку в дела Новой Каледонии выглядят нелепо, сказал RTVI заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

«Учитывая холодные отношения Франции с Азербайджаном, Баку неплохо подходит на эту роль, хотя конкретные доказательства прямого вовлечения Азербайджана в дела заморских территорий Франции очень незначительны», — полагает эксперт.

Действительно, в начале этого года парламент Азербайджан подписал соглашение о сотрудничестве с парламентом Новой Каледонии, было заявление недавно созданной группы, которое транслировалось на государственном телевидении Азербайджана, но других доказательств причастности Баку нет, отметил Тимофеев. «И причастность в данном случае весьма условная. С учетом даже серьезного географического отдаления Азербайджана и Новой Каледонии всерьез говорить, что протесты инспирированы Баку, даже как-то смехотворно», — пояснил он.

В представлении французских властей, включая министра внутренних дел, обвинения во вмешательстве звучат более брутально, добавил эксперт. «Поэтому давайте мы на всякий случай выключим китайский TikTok, чтобы китайцы не вмешивались, как-то и Россию туда приплели. Понятно, что в мире много событий, по которым страны занимают полярные позиции, но приведенные Парижем свидетельства не доказывают вмешательство», — сказал эксперт RTVI.

Что касается дальнейшего развития событий, есть два варианта, считает Тимофеев.

Первый вариант — Франция проводит конституционную реформу. Это приведет к ослаблению власти местных партий Новой Каледонии и, возможно, к дальнейшим протестам. «Но многое, конечно, будет зависеть от того, как на это отреагируют другие страны, и не скажется ли это на внутриполитической ситуации в самой Франции», — отметил он.

«А это, в свою очередь, может отразиться на грядущих выборах в Европарламент, где позиция макроновского большинства, если верить опросам, очень сложная», — сказал эксперт.

Другой вариант — если стороны достигнут компромисса и будет новое соглашение, чтобы сохранить гражданский мир на архипелаге. Готовы ли на это пойти французские власти — пока неизвестно. В любом случае, в ближайшие дни, когда Макрон будет на архипелаге, скорее всего он сосредоточится на консультациях с местными партиями, объяснил эксперт.

В любом случае, события в Новой Каледонии — это новая возможность для Эммануэля Макрона проявить себя в качестве эффективного кризисного менеджера, каким он показал себя во время протестов «желтых жилетов» и пандемии коронавируса, заключил Павел Тимофеев.

Как устроена Новая Каледония

Новую Каледонию открыл английский первооткрыватель Джеймс Кук в 1774 году, назвав самый крупный из островов архипелага древнем именем Шотландии, Каледонией, откуда происходили предки Кука.

В 1853 году Франция объявила остров своим владением. Архипелаг стал местом ссылки осужденных преступников, а с конца XIX века началось экономическое освоение острова. Там стали добывать такие минеральные ресурсы, как никель, кобальт, хром, железо, марганец и золото.

Население острова к началу 2022 года составляло порядка 275 тыс. человек, из которых французов — около 27%. Значительную часть населения — почти 40% — составляют меланезийцы (канаки), коренной народ архипелага. Также на острове проживает большое количество увеанцев и футунанцев — на эти полинезийские народы суммарно приходится чуть больше 8%. На острове используется почти 40 языков, но официальным является французский.

Новая Каледония, в отличие от других заморских территорий Франции, обладает особым статусом и расширенной автономией. У нее есть свой конгресс с 54-ю местами. Но руководит островом верховный комиссар, назначаемый президентом Франции.

Жители Новой Каледонии участвуют во всеобщих французских выборах. Они обладают правом выбирать президента Франции, а их интересы представляют два депутата в нижней палате парламента Франции и два сенатора в верхней. Жители тихоокеанского архипелага также могут голосовать на выборах в Европейский парламент, законодательный орган Евросоюза.

Современная экономика Новой Каледонии основана на добыче и обработке никеля — на остров приходится порядка 10% мировых запасов этого металла, это 7,1 млн тонн. По итогам 2023 года в Новой Каледонии добыли 230 000 тонн никеля, это третий показатель в мире (больше никеля добывают только в Индонезии и Филиппинах).

От центрального правительства Новая Каледония получает ежегодные дотации — порядка $1,5 млрд, что составляет почти 15% ее ВВП..

Стремление к независимости

В 1980-х годах на архипелаге началось движение за независимость, которое возглавил Канакский социалистический фронт национального освобождения (КСФНО). Дело дошло до вооруженного конфликта, из-за чего в 1985 году французское правительство ввело чрезвычайное положение.

В 1987 году прошел первый референдум о самоопределении. Но тогда 98% участников выступили за то, чтобы остаться в составе Франции. В 1988 году Париж подписал с КСФНО и Объединением за Каледонию в составе Республики (ОКСР, сторонники Франции) соглашение, которое вводило 10-летний переходный период. Местные власти наделили полномочиями в вопросах финансов, образования и инфраструктуры, а после прошествия 10 лет решили провести еще один референдум.

Но в 1998 году референдум о самоопределении не состоялся, так как участники соглашения (КСФНО и ОКСР) решили продлить переходный период еще на 20 лет.

Следующий референдум прошел 4 ноября 2018 года. У его участников спросили, хотят ли они полного суверенитета и независимости архипелага. 56,7% процентов сказали, что нет. Явка составила 81%.

В 2020 году был проведен еще один референдум, на котором против независимости выступили 53% голосовавших при явке более 85%. Еще одно голосование провели в декабре 2021 года — явка составила только 44%, при этом 95% выступили против независимости. Оппозиция посчитала его нелигитимным из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.