В начавшихся 13 мая беспорядках во французской Новой Каледонии погибли пять человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов. В столице Нумеа действует комендантский час и запрет на TikTok. Париж заявил, что развернет войска для обеспечения безопасности портов и главного аэропорта. Что и почему происходит на острове в Тихом океане — в материале RTVI.

Беспорядки вспыхнули 13 мая после того, как законодатели в Париже одобрили законопроект, расширяющий право голоса жителей, прибывающих из материковой Франции, на провинциальных выборах в Новой Каледонии.

Местные активисты заявили, что это даст преимущество профранцузским политикам и ущемит права коренных жителей — меланезийского народа канаки. Ранним утром в среду, 15 мая, поправки в избирательное законодательство поддержало французское Национальное собрание (нижняя палата парламента).

Новая Каледония — это административно-территориальное образование Франции с особым статусом (с 1853 года). Власть Парижа там представлена верховным комиссаром, которого назначает Елисейский дворец, а исполнительная власть — 11 министрами из числа депутатов местного парламента (Конгресса). Конгресс состоит из 54 депутатов, выборы в него проводятся раз в пять лет. Кроме того, от Новой Каледонии избираются два депутата парламента Франции и двое сенаторов Франции.

Предыдущая волна насилия прокатилась по Новой Каледонии в 1980-х годах. В 1987 году там прошел первый референдум о независимости, проигнорированный реальными сторонниками борьбы за нее. По итогам голосования верх одержали противники отделения от Франции, но Париж пообещал предоставить коренному населению более широкие политические права.

Подписанное в 1998 году Нумеанское соглашение, позволявшее Новой Каледонии через 20 лет провести три референдума о независимости с двухлетним перерывом, не охватывало избирателей, рожденных во Франции и переселившихся на тихоокеанскую территорию после 1994 года. Явка на них была низкой, а победу одерживали противники самоопределения. Последний из трех референдумов прошел в 2021 году, и с тех пор списки избирателей не обновлялись. По мнению канаков, если включить туда уроженцев Франции, они ослабят позиции борцов за независимость.

Когда стало известно, что в Париже одобрили участие родившихся во Франции жителей Новой Каледонии в выборах, на острове Гранд-Тер начались беспорядки. В трех муниципалитетах жандармы столкнулись примерно с 5 тысячами мятежников. Большинство из них — от 3 до 4 тысяч человек — вышли протестовать на улицы столицы острова Нумеа.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен рассказал, что участники беспорядков разграбили магазины и подожгли общественные здания и автомобили.

15 мая французский лидер Эмманюэль Макрон объявил в Новой Каледонии режим чрезвычайного положения на 12 дней, предоставив местным властям запрещать собрания и ограничивать передвижение граждан, и предупредил, что в ответ на насилие последует жесткая реакция.

16 мая в Париже прошло «кризисное совещание», по итогам которого премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в Новой Каледонии вводятся комендантский час и запрет на использование TikTok, чтобы «восстановить спокойствие». Он также сообщил, что для обеспечения безопасности уже задействованы военные, аэропорт закрыт для коммерческого транспорта.

Верховный комиссар Франции Луи Ле Франк сообщил, что 200 человек были арестованы, 64 жандарма и сотрудника полиции получили ранения, а возведенные протестующими баррикады создали проблемы с поставками лекарств и продовольствия населению.

Главные и второстепенные дороги в Нумеа заблокированы баррикадами с горящими автомобилями и покрышками, на некоторых установлены мины-ловушки с газовыми баллонами и системами зажигания, предупредил Ле Франк. Многие участники беспорядков, по его словам, вооружены охотничьими ружьями и стреляют картечью.

Он обвинил в беспорядках CCAT — Ячейку координации полевых действий, которую считает инициатором начавшихся в понедельник протестов. По словам Ле Франка, это «организация головорезов, совершающих акты насилия» и не имеющих никакого отношения к сторонникам независимости Новой Каледонии.

«Я призываю руководителей CCAT прекратить эти убийственные и смертоносные действия, из-за которых семьи в трауре», — обратился к организации чиновник. По его словам, минувшей ночью члены ССАТ на улицах Нумеа вступали в столкновения со стихийно образовавшимися в городе «группами самообороны», которые тоже нарушают комендантский час и запрет на ношение оружия.

Сегодня число жертв беспорядков достигло пяти человек, среди них трое молодых канаков (двое мужчин и одна женщина) и двое сотрудников правоохранительных органов, все они были застрелены. Один из них — 24-летний французский полицейский— был убит сегодня «случайным выстрелом».

Житель Нумеа Йоан Флеро рассказал Reuters, что видел грабежи и погромы. По его словам, хозяева некоторых магазинов разрешали мародерам забирать все, что угодно, умоляя не разрушать все внутри. Сам Флеро, как он утверждает, постоянно следит за установленными вокруг дома камерами видеонаблюдения, а из дома выходит только в светлое время суток, вооруженный пистолетом, и лишь по необходимости — например, проведать родителей.

По словам мужчины, ему приходится избегать блокпостов, чтобы не отобрали оружие, а по пути он сталкивается с оскорбленияими и угрозами насилия. «Я житель Новой Каледонии, но я больше не узнаю свою страну. Моей страны больше нет. Каледонии будет трудно оправиться от этого кризиса… 80% всего тут разрушено», — поделился Флеро.

Другой местный житель рассказал американскому телеканалу CNN, что люди в Нумеа раскупили все товары первой необходимости, как это бывало во времена пандемии коронавируса, из страха перед дефицитом.

CNN называет нынешние беспорядки «самыми страшными» в Новой Каледонии с 1980-х годов. «За последние два дня мы стали свидетелями насилия такого масштаба, какого не видели в Новой Каледонии в течение трех десятилетий. Оно в своем роде знаменует конец 30 лет мира», — сказала телеканалу Дениз Фишер, бывший генконсул Австралии в Новой Каледонии.