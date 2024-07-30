После ракетного удара по детской площадке в Мадждаль-Шамсе на Голанах, совершенного со стороны Ливана и унесшего жизни 12 детей и подростков, мировое сообщество ожидает реакции Израиля. Главный вопрос — откроют ли израильтяне второй фронт против шиитской группировки «Хезболла», которая не только контролирует юг Ливана, но также исполняет функции партии и считается реальной политической силой в стране, где с 2022 года нет президента. Насколько самостоятельно действует «Хезболла», можно ли отнести ее к иранским прокси, видят ли ливанцы Россию в качестве посредника, способного предотвратить большую войну, — своей точкой зрения с RTVI поделился южноливанский эксперт, журналист Ахмад Хаж Али Аль-Маннар.

Как устроено политическое управление в Ливане

Есть два аспекта — политический и конфессиональный. Конфессионализм является наследием французского правления. В Ливане проживают представители 18 конфессий.

В соответствии с Таифским соглашением 1989 года (заключено в саудовском городе Таифа для прекращения гражданской войны в Ливане. — Прим. RTVI) политическое управление должно быть разделено между мусульманами и христианами — независимо от численности конфессий. Устанавливалось соотношение христиан и мусульман в правительстве 50 на 50, несмотря на преобладание мусульманского населения. Провозглашался принцип «один гражданин — один голос». Предполагалось, что в парламент каждый гражданин может избрать любого человека. Допустим, я, мусульманин, могу избирать христианина — и наоборот. Все равны перед законом, все равны перед конституцией. Твоя вера — это твоё личное дело. Иди, молись, где хочешь, пожалуйста, ради Бога.

В Конституции Таифа была прописана договоренность о том, что постепенно Ливан будет избавляться от конфессионализма. Предполагалось, что будет создан комитет по ликвидации конфессиональных политических разделений в Ливане. Однако эти цели не были достигнуты. Наоборот, каждая конфессия держалась за свою, скажем так, долю в правительстве, в парламенте и во всех ведомствах. Таким образом строить страну невозможно.

Откуда взялась «Хезболла»

Ещё в 1970-х годах, и даже раньше — в 1960-х и 1950-х, появились партии возрождения, арабского национального характера. Это было время основных арабо-израильских военных конфликтов, в которых Египет и Сирия противостояли Израилю.

После смерти президента Египта Гамаля Адбель Нассера его преемник Анвар Саддат заключил мир с Израилем, Кэмп-Дэвидские соглашения. Палестинский вопрос был временно закрыт. Поддержка партий национального арабского характера сошла на нет. В 1982 году Израиль вторгся в Ливан. На фоне политического вакуума в стране появляется исламское сопротивление — «Хезболла».

То есть «Хезболла» там появилась в 1982 году. И она не участвовала в гражданской войне, что является несомненным политическим преимуществом.

Ливанская война, или Первая ливанская война, — военная операция Израиля на территории Ливана в 1982 году на фоне гражданской войны в Ливане. Ее цель — уничтожение баз Организации освобождения Палестины (ООП). Израильское вторжение последовало за серией столкновений между ООП, действовавшей на юге Ливана, и израильскими военными. Во время войны была взята столица — Бейрут, а формирования ООП вытеснены в Тунис. В итоге Израиль занял Южный Ливан вплоть до реки Литани. Израильские войска создали там зону безопасности, которую контролировали совместно с Армией южного Ливана. Ответом стала консолидация шиитских боевых группировок, начавших партизанскую войну против израильтян. Локальный вялотекущий конфликт длился 15 лет — до окончательного ухода Израиля из Ливана в 2000 году.

Едина ли позиция правительства Ливана и «Хезболлы» в отношении Израиля

Каждый раз, когда формируется правительство Ливана, выходит общая программа. В каждой программе черным по белому написано, что Израиль — это враг, и сопротивление («Хезболла») в Ливане имеет право защищать страну.

С патриотической, национальной точки зрения — что на уровне вероисповедания, что на идеологическом уровне — мы не признаем Израиль. И я думаю, что «Хезболла» никогда не будет признавать Израиль.

По поводу конфликта: на сегодняшний день нет ни одной ливанской партии или силы, которая открыто говорит, что она за Израиль или поддерживает Израиль. Любой контакт с Израилем — вне закона.

При этом до 1990 года у Израиля было посольство в Бейруте, в районе Ашрафия (один из древнейших христианских районов Бейрута. — прим. RTVI). Он считался оплотом фалангистов (ополченцев правой националистической партии «Кутаиб», в основном представлявшей интересы ливанских христиан-маронитов. — прим.RTVI), у которых был представитель израильского государства. Эти силы продолжали сотрудничать с Израилем во время гражданской войны. Борьба за освобождение Ливана продолжалась до 2000 года, когда «Хезболла» взяла под контроль юг Ливана.

Как устроена «Хезболла»

Право «Хезболлы» развивать вооруженные формирования закреплено правительством по одной простой причине. Большинство ливанцев голосовали за сопротивление (так в Ливане называют противостояние c Израилем. — Прим.RTVI), понимая, что ливанская армия плохо организованна. При этом сама армия получает поддержку только от США, которые ставят условие — не использовать военную мощь против Израиля. И что тогда делать, если Израиль в очередной раз вторгнется в Ливан? Поэтому ливанский народ поддерживает и голосует за сопротивление.

При этом «Хезболла» имеет своих представителей в парламенте. И вокруг этой партии, вокруг этой силы, которая является сопротивлением, есть народная, скажем так, коллективная поддержка. И у неё есть свои войска.

Должна ли «Хезболла» согласовывать действия с правительством

Правительство и парламент не могут договориться, чтобы избрать президента. Не говоря уже о том, чтобы чтобы вести или не вести сопротивление. Приведу вам другой пример. В Советском Союз [во время Второй мировой войны], по большому счету, были движения партизанов, которые подрывали линии снабжения врага, воевали против врага — они кого-то спрашивали?

При этом партизаны не имели своих представителей в КПСС, а «Хезболла» есть в парламенте.

И в правительстве поддерживают действия сопротивления, выдают мандат. «Хезболла» говорит, что есть армия, ливанская армия, народ и сопротивление. Есть такой треугольник. Правительство в этот треугольнике, извините, не входит по понятным причинам.

Для начала нужно провести реформы. Этим должны заниматься все ливанские силы, не только «Хезболла». Например, во время последнего финансового кризиса договорились об избрании политически нейтральных министров и других чиновников. Разработали программу реформ, с которой согласилась «Хезболла». Но эта программа даже не затрагивала пункты Таифа — до них ещё далеко. Основной вопрос — это стратегия национальной обороны. «Хезболла» готова делать шаги навстречу по этому вопросу. Усиление ливанской армии? Хорошо, пусть правительство принимает решение вооружать ливанскую армию, «Хезболла» его поддержит.

Как «Хезболла» связана с Ираном

«Хезболла» объявила о своем существовании 16 февраля 1985 года. Ее манифест был зачитан пресс-секретарем шейхом Ибрагимом аль-Амином в мечети аль-Узай на западе Бейрута и опубликован как «Открытое письмо всем угнетенным в Ливане и мире». Своим лидером «Хезболла» признала аятоллу Хомейни. В Израиле и на Западе называют движение иранским прокси, которое управляется, финансируется и снабжается из Тегерана.

Все слухи о том, что у «Хезболлы» есть свой проект создания Исламской Республики в Ливане или что «Хезболла» — иранский прокси, ложны. Это вообще говорят те люди, которые не разбираются в политической жизни Ливана и в идеологии Исламской революции в Иране. Исламская революция в Иране не называлась суннитской или шиитской. Её лидер, имам Рухолла Хомейни, призвал к объединению всех мусульман и прогрессивных сил против гегемонии в регионах. Он — первый человек, который снял флаг Израиля с посольства в Тегеране и поставил на его место флаг Палестины. Первый признал государство Палестина.

В 1982 году имам Хомейни и Корпус стражей исламской революции (КСИР) решили тоже участвовать в противостоянии израильской агрессии. И тогда в Ливане начали появляться плоды сопротивления. Кто предложил поддержку сопротивлению? Исламские революционеры Ирана.

Зависима ли «Хезболла» от Ирана или независима? И в чем ее зависимость и в чем независимость на самом деле? Давайте я вам объясню, а вы сами решайте. Когда Иран решил поддержать сопротивление в Ливане, то не поставил перед этим сопротивлением никаких условий. Вы хотите воевать против Израиля? Пожалуйста. Иран ставил какие-либо условия в обмен на поддержку? Не было такого.

«Вы решили сами решили противостоять Израилю. Мы вас поддерживаем. Что вам нужно? Понятно. Пожалуйста, берите. Мы готовы вам отдать то, что вам нужно», — вот то, что предлагали. Связующим звеном являются общие цели и вера. Также нужно учитывать стратегию безопасности в регионе, которой занимаются не только Ливан и Иран, но и Ирак, и Палестина, и Египет.

Как в Ливане воспринимают Россию

Как часть западной цивилизации Россию точно не воспринимают. Многие ливанцы воспринимают Россию как наследницу Советского Союза — это факт. Мы помним, что Советский Союз во время войны 1982 года отправил два полка ПВО в Сирию. И сейчас некоторые рассчитывают, что Россия пойдет на подобные шаги. Но надо быть реалистичными.

Россия всегда была и остается другом и воспринимается дружеской страной, дружеской державой в сердцах и в сознании многих ливанцев. Прогрессивные силы в Ливане не были бы против, если бы влияние и присутствие России в регионе и в Ливане было больше. Мы помним, что в 2015 году Россия зашла в Сирию гарантом безопасности регионе. Мы знаем, что Россия не будет чего-либо требовать, и подобное сотрудничество будет продуктивным для всех сторон. Единственное условие — вопрос национальной безопасности самой России. И Ливан, и «Хезболла» относятся к нему с должным вниманием и уважением.

Какова роль Москвы в урегулировании

На сегодняшний день роль России в урегулировании этого конфликта крайне мала. Её практически нет. Палестинское сопротивление несколько раз просило Россию стать гарантом. Мы только поддерживаем, чтобы Россия занялась урегулированием. И Россия приглашала Махмуда Аббаса, но он несколько раз отказывался! Он боится испортить отношения с США, хотя эти связи ничего не дают палестинскому народу.

Как в Ливане смотрят на военный конфликт на Украине

Прозападные СМИ начали распространять такие слухи — мол, боевики «Хезболлы» участвуют в конфликте на стороне России против украинского народа. Видите ли, делать им нечего. Я не видел таких вообще.

Конечно, поражение России для прогрессивного мира недопустимо. Уже потеряли одну державу — Советский Союз. Согласны ли вы с политикой СССР или не согласны, но факт в том, что после его развала число и масштабы всех конфликтов в мире выросли. Поэтому, представляете, что будет, если Россия тоже потерпит поражение? Конечно, «Хезболла» не желает победы проамериканским силам, которые пытаются расширять НАТО на восток. Вот и всё. Но это не значит, что «Хезболла» готова поехать и воевать на Донбассе или в Херсоне.

Подготовил Левон Галстян