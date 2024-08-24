При вторжении ВСУ в Курскую область пострадали по меньшей мере 185 мирных жителей, 22 из них находятся на лечении в Курской областной больнице, сообщил RTVI главный врач учреждения Михаил Лукашов. Он выглядит уставшим: признается, что последние недели работает почти круглосуточно. Двое пострадавших, которые уже идут на поправку, рассказали журналистке RTVI, как получили ранения от атак ВСУ.

«Мы подходили к пациенту, спрашивали: “Вы хотите пообщаться [с прессой]?”. Он лежит контуженный. По лесам прятался. Конечно, он вообще не выражает никакого желания. Он еще плохо понимает», — говорит о поступающих из приграничья пациентах медик, работающая в Курской областной больнице. Тем не менее двое пострадавших, которые уже идут на поправку, согласились на разговор. Корреспондент RTVI записала их рассказы.

«Дрон как паук»

Пенсионерке Анне Люшной 60 лет. Ее диагноз — минно-взрывная травма, осколочное ранение мягких тканей левого бедра. Поздно вечером 6 августа Анна Ивановна пыталась выехать из Суджи вместе с мужем на машине. По дороге их атаковал дрон, влетевший в лобовое стекло автомобиля. Женщину ранило. Проезжающие мимо российские военнослужащие довезли ее до Суджанского кольца. Оттуда бригада скорой помощи доставила пенсионерку в курскую больницу. Свою историю Анна рассказывает на характерном для жителей приграничных сел суржике — смеси русского и украинского языков.

Анна Люшная: Выехали соседи 6-го числа. Одни, вторые, третьи… Я кажу (с укр. говорю — Прим. RTVI): «Ну поехали тоже». А там ни света, ни воды, ни газа, ничего не было уже. Постоянные бомбежки. Мы спать ложилися 6-го числа на проходе между спальней и коридором, где туалет. Берем одеяла, подушки, все, кажу: «Давай тут спать».

Мы выехали полдесятого вечера, а в десять часов они [украинские военные] уже полностью были там.

Там осталася… у брата жены бабушка. 92 года. Лежачая. Она осталась там, не виехала. Не знаем, что с ней и как она. Там волонтеры ходили, были открыты двери. Волонтеры должны были зайти к ней узнать. Но я связь потеряла.

Мы когда выезжали из Суджи, думали, что остановимся в Большесолдатском. Там переночуем и назад поедем. А оно так получилось всё… А что мы взяли? Вот я в халате приехала, в тапках. Мужу кинула штаны спортивные в сумку и ветровку… всё, больше ничего. Мы не думали, что уезжаем совсем.

Мы выезжали из Суджи, и на кольцевом движении надо было направо нам поехать. Выезжали, муж говорит: «Смотри вверх, может, дроны, будут». Я смотрела вверх, а они сбоку как-то вылетели. Один, второй… Два штуки. Посыпалось что-то черное, грязное… Я так испугалася, прищурилась… Дрон как паук, как жук какой-то. Такой большой, такой страшный… Такой рассыпной. С него посыпалось всё как горох. Мужу попало за шею. Я быстрее полотенцем начала его тушить.

Сбоку у меня была женская сумочка. Я сначала подумала, из сумочки что-то потекло… Не поняла, шо такое случилося… А потом поняла. Крови, конечно, много было. Потом кажу мужу: «Давай полотенце». Он мне дал, я протянула ногу, испачкалась в крови. Потом остановился когда, кажу: «Давай еще». Он еще дал полотенце. Я перевязала ногу. Меня в бедро ранило.

«В машине солдатики»

Потом проехали километров пять. Машина заглохла. Он вышел, видим: все побитое. Машина не способна дальше ехать. Что делать? Я говорю: «Давай тормози машины». Там ехали как раз. Свет горит, не видно, какая [машина едет]. Он вышел, махнул рукой. В машине солдатики. Муж говорит: «Она ранена, у нее кровь из ноги». Они меня посадили в свою машину.

Трое спереди сидело — водитель и два солдата. Сзади солдат, который держал меня, который на выходе и сбоку — трое. Когда я ехала, солдат говорит: «Склоняйтесь на грудь ко мне». Я склонилася. А другой солдат каже: «Шо ей, колоть обезболивающее?» Я кажу: «Подождите, не колите, вам нужнее, я потерплю». Там ехать буквально 15 километров. Наверное, полчаса.

Уже хотели колоть и пишут на щеке фломастером, что колют. Я кажу: «Подождите». Он каже: «Что, не больно?» Я каже: «Потерплю». Не стали колоть.

Потом доехали до [Суджанского] кольца. На носилках меня перенесли в скорую. И тем солдатикам тут же сразу позвонили, что кого-то еще забирать надо. Они раз — и уехали. А муж остался там с машиной. Его дотянули до Большесолдатского. Там переночевал. А я отсюда ему позвонила [и сказала], что я в больнице, что меня прооперировали.

«Все плачут, все лежачие»

Девчонки [сотрудницы больницы], конечно, спасибо им… Быстро все среагировали, быстро начали вены искать, капать, капельницу сюда, давление мерить… Быстро всё сделали, оперативно.

Доктор тоже хорош — посмотрел, полный прием. Раненые все плачут, все лежачие. Жуть такая. Посмотрели-посмотрели… Он говорит: «Так, не волнуйтесь, будем операцию делать». Я машу руками: хорошо-хорошо. Он посмотрел, говорит, «Да это женщина боевая, еще будет терпеть».

У меня бедро. Доставали дроби вот такие, как сказать… не пластинки, а как будто бы вставные зубья, коронки… Что-то такое рваное, мятое, жваканое… Непонятно какое. А оно всё было черное, грязное, и я не понимала, что это металл какой-то. А когда уже медсестра прополоскала, показывает: осколок. Они оставили вот такой, сантиметра два, наверное.

Когда перевязывают, постоянно кровь сочится. Но они достали осколок, а он же не прямо выходит. Такой колючий, рваный он. Цепляется за тело.

Ой, я старалась на перину, но испачкала… Это не кровь, это сукровица. А кровь была красная-красная. Положу вот так только ногу — все испачкала. Нога была синяя, и тут всё синее. Сейчас уже всё сходит. Ничего. Всё будет хорошо.

Он [врач] сказал, рана не такая уж глубокая, должно зажить быстро, хорошо всё быть. Я хожу, по коридору прохаживаюсь. Прохожу, мужа встречаю, провожаю. По ступенечкам сама потихоньку… Нога начинает уже сгибаться. То не сгибалася, ровно держала, а сейчас уже идет. Всё хорошо. Большое спасибо всем девочкам. Постоянно меняют постельное, постоянно спрашивают: «Как там у вас нога? Давайте поменяем…» Кажу: «Успокойтесь».

Я иду на поправку, всё заживает. Каждый день перевязки делают. Вчера сам хирург, который оперировал, посмотрел, и там все обработал. Говорит, на днях скоро попрощаемся.

«Начинаю прятаться под подушку»

У нас пока до 1 сентября съемная квартира есть, а после 1 сентября не знаем, куда, что и как. Хотелось бы на стабильное, как говорится, жилье. Чтобы не слышать эти взрывы, сирены. Я как слышу сирену, уже начинаю прятаться под подушку. Такие взрывы у нас были в Судже страшные. У нас окна, стекла ходили ходуном.

Я на пенсии. Здесь в Судже я курочек держала, собачек, котика. Две сотки огорода было. Закатывала всё. Нескучно было. Выйду — там курочкам дам, нарву травы, лука нарву. И муж на пенсии тоже. Валентин Иванович, ему 61 год. Тоже хозяйством занимался. Сейчас не знаю, что с домом, шо там…

Я 40 лет прожила в Ямало-Ненецком автономном округе. Работала поваром в больнице 25 лет. Готовила кушать больным. Сюда перебралась поближе к родственникам. Мужа родной брат в Судже. А в Сумах у него родственники — две сестры и два брата. У меня тоже сестра родная. Поэтому решили поближе. Оно вон как получилось… В 2020-м году переехали.

С родственниками из Сум общаемся, конечно. Это мужа родные и моя сестра. Я такого ничего не писала. Я не в курсе дела, знают они, не знают [о ранении]. Наверное, догадываются, потому что я редко стала отвечать. Когда они пишут: «Как дела?», я пишу, что все нормально. Не пишу, последствия какие… Ничего не пишу.

«Увидел только, как спереди светилось что-то»

Сергей Лукьянчиков — работник фермерского хозяйства, ему 38 лет. У него диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение мягких тканей левого бедра. Утром 14 августа Сергей выезжал на личном автомобиле с женой из села Белица Беловского района. По дороге их атаковал дрон. Супруги смогли выбраться из машины до того, как подлетел второй дрон и взорвал ее. Проезжающий мимо односельчанин подобрал Сергея и доставил его в Обонянскую больницу.

Сергей Лукьянчиков: Мы с женой выезжали из села Белица в сторону Обояни. Не доехали до поселка Коммунар, как нас подорвал дрон. В течение секунды оп — и вот он, уже около машины. Я увидел только, как спереди светилось что-то, красная лампочка. Мельком один винт и еще один. И тут сразу хлоп — и все. Я почувствовал в ногах… Жене не досталось ничего. Дрон ударил с левой стороны — в мою сторону.

Мы остановились, открыли двери, вылезли. Хорошо, еще один мужчина с нашего села выезжал, ехал сзади. Он меня взял в свою машину, посадил. Мы отъезжаем метров сто, и тут второй дрон подлетает и добивает мою машину. Она взрывается. Там багаж, вещи. Но от этого не осталось ничего.

Мы отъехали километра три, он [односельчанин] аптечку достал. Потом привез меня в больницу в Обоянь. Мне там оказали первую помощь. У меня осколочное ранение. Пострадали ноги. Сначала [рана] раздулась сильно. Сделали две операции. Собираются уже выписывать скоро. Что с домом, нет информации. Все выехали.