В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области и его окрестностях после атаки БПЛА начался сильный пожар. Местные жители сообщали о звуках мощных взрывов. Спустя сутки люди уже начали возвращаться в свои дома, чтобы оценить ущерб. RTVI узнал, что говорят местные жители.



В начале третьего ночи 18 сентября Тверскую область атаковали беспилотники, в городе Торопец и некоторых ближайших деревнях начался сильный пожар. К половине четвертого утра местные власти сообщили о начале эвакуации — сначала в сторону федеральной трассы М9, потом — в Западную Двину, город приблизительно в ста километрах на юго-восток. Организованная эвакуация автобусами из Торопца шла именно в этот город.

Несколько десятков торопчан самостоятельно выехали в Псковскую область — Великие Луки и поселок Кунья. В социальных сетях оставляют благодарности администрации базы отдыха «Нептун» в Псковской области и поселка Кунья — там разместили часть жителей Торопца.

Люди из ближайших деревень — Новотроицкого, Заречья, Кудино, которые находятся на северо-востоке от Торопца, — эвакуировались самостоятельно. Жительница Новотроицкого Надежда Сергеевна рассказала RTVI, что ее сын выводил людей из деревни через лес, в сторону Андреаполя.

“Попали мы под такую кашу. Началось где-то в начале третьего ночи. Сразу мы не придали этому серьезного значения, сын меня разбудил и говорит, хочешь посмотреть, как горит? А потом начало бабахать, стрелять, летели дроны над деревней, но их сбили. А потом паника поднялась”, — рассказывает Надежда Сергеевна.

По ее словам, после того, как один из дронов сбили, начались взрывы. Телеграм-канал «Рыбарь» писал, что взрывы были такой мощности, что, по данным норвежской группы по мониторингу землетрясений и взрывов NORSAR, в Торопце зафиксировали землетрясение магнитудой до 2,8.

Официальных сообщений о масштабах пожара в Торопце и окрестностях, а также о причинах продолжавшихся почти сутки взрывов, нет. Министерство обороны РФ не называло Тверскую область в числе атакованных беспилотниками в сводках от 18 сентября и не комментировало произошеднее. В 2015 году “Российская газета” сообщала, что в Торопце завершалось строительство “современного арсенала для ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ”. Возведение арсенала обошлось бюджету в 3,6 млрд руб., отмечало издание. В 2018 году Министерство обороны отчитывалось, что на арсенале в Торопце готов блочно-модульный городок, который оборудован спальными помещениями, сауной, душевыми, спортивным залом, кафе, комнатой досуга, медицинским пунктом и специализированными помещениями. “Военный городок предназначен для размещения 200 военнослужащих. Он включает в себя контрольно-пропускной пункт, казарму, штаб и столовую, построенные по современным технологиям с использованием блочно-модульных конструкций из экологически чистых строительных материалов”, — говорилось в заявлении ведомства. Бывший в то время заместителем министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение вооруженных сил, заявлял, что арсенал отвечает самым высоким стандартам и “защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва”. Сейчас Булгаков проходит по уголовному делу о мошенничестве. 18 сентября следствие потребовало продлить ему меру пресечения, слушание назначено на 20 сентября. Булгакова арестовали в июле 2024 года, ему вменяют получение взятки и превышение должностных полномочий при выполнении гособоронзаказа. По данным “Коммерсанта”, уголовное дело связано с контрактом на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Ущерб от действий генерала оценивают в 49 млн руб.

Надежде Сергеевне с дочерью удалось выехать из деревни с соседом, к утру они сумели дозвониться в МЧС — спустя 20 минут приехала машина, чтобы забрать людей в Андреаполь. “Андреапольские от МЧС быстро сработали. Подъехал УАЗик, они готовы были всех брать, кто готов ехать. На дороге стояло много людей, автобус детский приехал, воду привезли, еду”, — вспоминает Надежда Сергеевна.

Кого-то разместили в школе в деревне Ахромово, других отвезли в Андреаполь. Там местная администрация сразу начала помогать, записывали приходящих беженцев, старались предоставить жилье. “Андреапольская администрация свою работу выполнила, старались идти на все уступки, чтобы людям было удобно и комфортно”, — говорит Надежда Сергеевна.

Уже к 12:00 18 сентября жителям уже разрешили вернуться в свои дома в Торопце, въезд в город открыли. По словам одной из местных жительниц, днем 18 сентября в городе еще были слышны взрывы.

В социальных сетях губернатора многие жалуются на то, что информации власти дают мало. Глава региона Игорь Руденя, который приезжал в Торопец утром 18 сентября, сообщил, что в поврежденных обломками БПЛА зданиях «будут проведены ремонты». «Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется. Самое главное у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет», — сказал он.

Местный Минздрав сообщил как минимум о 13 госпитализированных, люди получили травмы средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.

Подробнее о том, какую можно получить помощь, сообщают только на горячей линии для пострадавших, при этом некоторые жалуются на то, что дозвониться туда тяжело. Администрация Торопецкого муниципального округа во “ВКонтакте” отвечает жителям, что дозвон на горячую линию может пройти не с первого раза из-за большого количества обращений, и просят отнестись к этому с пониманием.

В Торопце развернут оперштаб, где должны работать представители администрации — там местным жителям, которым удалось дозвониться на горячую линию, предлагают оставить заявку на ремонт и восстановление.

В городе, по словам местных жителей, во многих домах выбиты окна, но о капитальных повреждениях не сообщается. В местном паблике “Подслушано” во “ВКонтакте” многие просят помочь в поисках испугавшихся взрывов питомцев. Об ущербе в городе говорят неохотно — МЧС распространило сообщения с просьбами не публиковать фото с места атаки БПЛА, в противном случае гражданам пригрозили уголовной ответственностью.

В Новотроицком, по словам Надежды Сергеевны, некоторые дома сильно повреждены. Во многих домах выбиты оконные рамы, где-то нет крыши. “Дочь с сыном вернулись в деревню пешком, у дочери дом весь разрушен. Сейчас вернуться им просто некуда. Сказали, что в Торопце есть служба, можно отфотографировать дом и туда обратиться — наверное, какую-то помощь будут оказывать”, — рассказывает она.

В Кудино, которое находится ближе к Торопцу, некоторые дома разрушены, рассказала RTVI местная жительница. Часть людей тоже эвакуировалась, их выводили местные мужчины, среди которых оказался сотрудник МЧС.