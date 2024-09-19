В пресс-центре РИА Новости 18 сентября прошла презентация «патриотического графического романа для молодежи „СВО: непридуманные истории“». Среди его авторов — участник боевых действий на Украине, член Общественной палаты Максим Григорьев, а также писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Авторы надеются, что их труд будет востребован в школе, так как «предназначен в основном для старших классов». О сюжете «комиксов про СВО» и о том, найдут ли они своего читателя, — в репортаже RTVI.

«Дети не смотрят новости — они не понимают, кто прав и виноват»

На презентацию графического романа «СВО: непридуманные истории» помимо авторов пришли его издатель Павел Быстров и главный редактор «Парламентской газеты» Александр Коренников.

«Несколько лет назад мне казалось, что какие-то комиксы — это совершенно что-то несерьезное. <…> На меня большое впечатление произвели комиксы, которые я обнаружил на базе неонацистского подразделения „Азов“*», — начал рассказ Максим Григорьев. Осенью 2023 года он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. По его словам, тема войны для него далеко не нова — с 2015 года он «занимался Донбассом», работал в районе боевых действий и «по общественному трибуналу по украинским преступлениям».

Преступлением, отметил Григорьев, можно назвать и украинскую пропаганду: «По так называемой операции АТО [на Украине] идет огромный поток комиксов, литературы, воспоминаний этих негодяев и мерзавцев, которые терроризировали народ Донбасса». Многое из этого было представлено доступной молодежи форме, продолжил он: «Я до сих пор вспоминаю один из таких комиксов псевдоисторических украинских — где прямо рассказывали, что Москва посылала своих комиссаров на территорию Украины забирать кровь украинских детей».

«Всему этому потоку лжи и пропаганды нам надо противопоставлять свои материалы, которые подходят для нашей молодежи. Причем ни в коем случае не опускаться на тот уровень, а наоборот демонстрировать соответствие исторической правде и тому, что происходит, — сказал Григорьев и вытащил из кожаной сумки пеструю стопку бумаги формата А4. — Вот этот проект очень важен тем, что он построен на правдивых историях».

По словам авторов графического романа, он рассчитан на школьников старших классов. В основу сюжета легли «рассказы мирных граждан и бойцов». На обложке комикса, прямо по центру, изображен человек в тельняшке — по видимому, один из главных героев. Слева от него солдаты ВСУ с мертвенно бледными лицами и в окровавленной одежде, а справа — российские военные. Повествование начинается с диалога двух героев — они из леса наблюдают за городом, занятым украинцами.

«Хорошо окопались, нацисты», — говорит один из российских бойцов. «Вот уж не думал, что придется освобождать город, в котором учился», — отвечает ему второй. «Прикрываются мирными, мерзавцы. Не можем работать под артой», — уточняет ситуацию первый.

Вторая страница «переносит» читателя в тот самый город, о котором говорили российские военные: под вой сирен пожилой мужчина тащит за руку ребенка — они пытаются дойти до безопасного места и укрыться там, но не успевают. «Надо было дать гражданским уйти», — говорит, глядя на это один из украинских солдат. «Ничего ты, Мыкола, не понимаешь в стратегии», — отвечает ему второй. На затылке у него набиты нацистская свастика и рядом украинский трезубец. «Но я научу», — с этими словами он передергивает затвор и стреляет по гражданским.

Отдельная глава комикса посвящена работе иностранных журналистов. На картинках бойцы ВСУ угрожают мирным жителям при репортерах. «Молчать! Сепары!», — говорит один из военных. Второй закрывает рукой телекамеру и спрашивает, будет ли этот материал в эфире. «Не волнуйтесь! У нас редакционное задание зверства России снять. Мы все и сняли, а что люди говорят — уже не важно», — отвечает ему журналист.

Соавтор Григорьева — писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, известный романами «Ночной дозор» и «Дневной дозор», поддержал коллегу и сказал, что «комикс о событиях СВО» помогает рассказать «о том, что жизненно важно и сейчас, и в ближайшем будущем». «Рассказывать честно о подвигах людей, которые являются ровесниками наших читателей, и о подвигах людей старшего поколения, которые всей душой болеют за страну», — добавил Лукьяненко.

По словам главного редактора «Парламентской газеты» Александра Коренникова, когда Григорьев рассказал о своей задумке, ему «идея показалась немного странной»: «Я сказал, Максим, подожди, вот война, комиксы, дети, зачем вы плескали на детей все это. Мы поспорили немного, потом я подумал и пересмотрел свое мнение об этом проекте».





«Я подумал, что нынешнее поколение российской молодежи, детей 14−16 лет — это поколение, которое во многом выросло в тепличных условиях. Я их так называю: „дети, которые выросли в турецких отелях, где все включено“. Они совершенно не понимают, что такое война, что такое смерть, что такое трагедия. Где-то там параллельно происходили события на Донбассе и Украине, но дети не смотрят новости — они не понимают, кто прав и виноват», — говорит Коренников.

Он считает, что Россия «во многом потеряла нынешнее поколение детей, в отличие от оппонентов, в кавычках партнеров». «Врагов», — тут же поправляет его Григорьев. «Если посмотреть, как устроено формирование государственной идеологии на Западе, то там целый конвейер, — продолжил Коренников. — Дети постоянно находятся под воздействием этой идеологической машины. Почему наше государство этим не занималось? Почему только сейчас мы пришли к пониманию необходимости вот такой подачи информации об СВО для детей, если два года спецоперация уже идет».

«Я выпущу эти комиксы и потрачу на них деньги. Как я их верну?»

«Теперь давайте говорить о проблемах, — переходит к делу директор издательства «Яуза» Павел Быстров. — ..Изучая украинские комиксы, вы пришли к выводу, что это государственная программа. <…> В связи с этим встает следующий вопрос: ну вот мы, предположим, напечатаем этот комикс в тиражном количестве. А как мы будем его распространять?».

Быстров считает, что магазины, которые продают комиксы, историю про боевые действия на Украине не возьмут: «Единственная книжная федеральная сеть под названием “Читай-город” на полку эти комиксы тоже не положит».

«Я как коммерческое предприятие, выпущу эти комиксы и потрачу на них деньги. Как я их верну? Речь не идет даже о том, чтобы заработать», — сокрушается издатель.

По словам Быстрова, можно поставить комиксы на маркетплейсы, потому что это единственная площадка, «где можно продавать литературу про СВО, потому что все остальные сети предпочитают не замечать эту тематику».

«Но тут встает другая проблема — для продажи на маркетплейсах этот комикс довольно недорогой. Комиссия площадки будет больше, чем его себестоимость. <…> Извините, что я погрузился в коммерческие будни. Безусловно, мы этот комикс выпустим и будем его распространять, долбиться головой о стену и доводить до школьников и детей. Но нужно думать, как это сделать хорошо», — продолжает рассуждать издатель.

Автор патриотического комикса о России и супергероях с озера Байкал Миша Васильев, напротив, считает, что на комикс про СВО может быть хороший спрос. «Лукьяненко? Нифига себе, его работы точно будут продаваться», — сказал он RTVI. По словам Васильева, «тема войны не совсем для детей — им краски, экшн подавай», но взрослым «точно будет интересно». «И в первую очередь комикс нужно реализовывать на Донбассе, где этот проект нужен прежде всего», — заключил он.

Художник, автор комикса «Майор Гром» Евгений Федотов со своей стороны допускает, что «кто-то из школьников может быть такое произведение и прочтет». «Но если же ставить целью, чтобы это было популярно и это читали, то это большая творческая задача», — говорит Федотов.

* признан в России террористической организацией, деятельность запрещена