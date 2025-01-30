29 января стало черным днем для двух московских аэропортов: Домодедово получило иск от Генпрокуратуры, Шереметьево — от Минтранса. Основания для претензий похожи: участие иностранных структур в управлении стратегическими объектами. Но последствия, похоже, будут разными. Опрошенные RTVI эксперты считают, что Домодедово с высокой вероятностью перейдет под контроль государства, а против его владельцев могут завести уголовное дело. В случае с Шереметьево же власти, скорее всего, ограничатся приостановлением корпоративных прав иностранных участников.

29 января Генпрокуратура подала иск о национализации Домодедово. Основание — иностранное резидентство его владельцев, бизнесменов Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. В тот же день иск получили и иностранные юрлица, связанные с холдингом Шереметьево. Недавно оба аэропорта перевели основной бизнес из кипрского офшора в российский в Калининграде. Но это не помогло избежать претензий.

Несмотря на сходство претензий “судьбы” аэропортов сложатся по-разному, считают опрошенные RTVI эксперты. Источник «Коммерсанта» в Минтрансе предполагает, что иск к иностранным структурам Шереметьево — формальность. По его мнению, возможно, это способ исключить из управления аэропортом несогласных с редомициляцией (сменой юрисдикции) или в целом лишить иностранцев прав на актив.

Претензии к Каменщику и Когану, в свою очередь, связаны не с переходом бизнеса в российский офшор, а с их гражданством и ВНЖ, объяснила RTVI Елена Менде, адвокат, партнер юридической фирмы Ru.Courts. По версии Генпрокуратуры, Домодедово контролируется резидентом Турции и ОАЭ Каменщиком и гражданином Израиля Коганом. Прокуратура считает, что они «следуют агрессивной политике западных стран» и вредят российской экономике.

“Государство неоднократно давало понять бизнесменам, что резидентство иностранных государств для них может плохо закончиться, а если их компании работают в стратегических отраслях — то риск на порядок выше. Можно было искать возможности сохранить и резидентство иностранных государств и заниматься бизнесом в России, разделяя дружественные и недружественные юрисдикции, пробелы в антисанкционном регулировании, но риски тем не менее сохранялись”, — говорит Елена Менде.

Не время для иностранцев

Использование офшоров и иностранных компаний само по себе не преступление, говорят опрошенные RTVI юристы. Это распространенная практика. В 2011 году, после теракта в Домодедово, Дмитрий Медведев требовал запретить офшоры в аэропортах. Но вскоре власти пошли навстречу бизнесу и разрешили такую структуру управления при условии, что конечные владельцы — граждане России.

Сейчас политика изменилась. Иностранное влияние в стратегических компаниях ликвидируют — либо приостанавливая корпоративные права, либо через другие механизмы, говорит Менде. По ее словам, даже если бенефициар скрыт за номиналами и цепочкой офшоров, органы могут доказать его связь с иностранными государствами. Это повторялось не раз по деприватизационным делам.

Процесс огосударствления набирает обороты, объясняет Алексей Головченко, управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО»: «От термина «деприватизация» переходят к другим, которые еще не так популярны, и схожие ситуации Шереметьево и Домодедово трактуют по-разному. С высокой долей вероятности мы увидим переход Домодедово под контроль государства — судя по иску прокуратуры, который предусматривает арест 100% акций и взыскании в доход РФ 100% долей ООО “ДМЕ Холдинг”».

Дело может обрести и новый поворот, предупреждает Елена Менде. Генпрокуратура отдельно подчеркивает тот факт, что владельцы «Домодедово» Каменщик и Коган в 2021—2023 годах под видом погашения займов вывели за рубеж 18 млрд рублей прибыли аэропорта. «Это очень существенное обстоятельство, которое может иметь уголовное продолжение — вне рамок данного арбитражного дела», — подытоживает она.