Генпрокуратура России потребовала передать государству акции «ДМЕ Холдинга», управляющего активами московского аэропорта Домодедово. Это следует из иска ведомства в Арбитражный суд Московской области, на который ссылаются «Ведомости», «Коммерсант» и РИА Новости.

Иск Генпрокуратуры связан с тем, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем, а не с деприватизацией (возвратом приватизированного имущества в госсобственность), пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с материалами заявления.

В иске подчеркивается, что российское законодательство запрещает иностранным резидентам владеть стратегическими предприятиями без согласования с правительством России. При этом бенефициары «ДМЕ Холдинг» Дмитрий Каменщик и Валерий Коган распоряжались активами Домодедово и выводили многомиллионную прибыль за границу, имея иностранное гражданство: Каменщик — Турции и ОАЭ, Коган — Израиля.

Домодедово под управлением иностранцев

По данным прокуратуры, с 2002 по 2016 год компания «ДМЕ Лимитед», владеющая аэровокзальным комплексом Домодедово, принадлежала гражданам острова Мэн Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%).

В октябре 2016 года 100% акций «ДМЕ Лимитед» приобрела зарегистрированная на Мальте компания Alamo Limited. Ее владельцем была кипрская трастовая компания Alamo (Trustee) CY Limited Дмитрия Каменщика.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Коган, по версии Генпрокуратуры, через Каменщика фактически контролировал компании группы «Домодедово» и получал дивиденды от деятельности «ДМЕ Лимитед». Согласно иску, бизнесмены при заключении сделок «понимали и осознавали, что в силу закона <…> не вправе их совершать, поскольку входят в группу лиц с иностранными инвесторами». Однако они не обращались к правительственной комиссии за разрешением.

Таким образом, под контролем иностранцев оказалось 25 компаний группы «Домодедово», которые расположены в Московской и Калининградской областях и относятся к «обществам, имеющим стратегическое значение».

«Ложная видимость отсутствия иностранного контроля»

По данным прокуратуры, с декабря 2016 года акционерами компании «ДМЕ Лимитед» являются учрежденные Каменщиком фонды «ДМЕ Административ Фаундейшн» (DME Stichting Administratiekantoor, Нидерланды, 90% акций) и «Атлант Фаундейшн» (Atlant Foundation, Мальта, 10% акций). Как пишет «Ъ», в совет директоров первого фонда входят граждане Испании и Нидерландов, с которыми Каменщик по уставу должен согласовывать свои решения.

В 2024 году Каменщик и Коган «решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля», утверждается в иске. Для этого они обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы согласовать сделки по передаче стратегических предприятий под контроль «ДМЕ Холдинг». При этом бизнесмены скрыли данные о реальной структуре владения холдингом и сведения об израильском гражданстве Когана.

Также они умолчали о том, что над холдингом установлен контроль кредитора в лице ирландской компании DME Airport Designated Activity Company. Она приобрела еврооблигации «Домодедово-2028-евро» на сумму более $450 млн со сроком погашения до февраля 2028 года.

В итоге правительственная комиссия по иностранным инвестициям и ФАС, «будучи введенными Каменщиком и Коганом в заблуждение», одобрили сделки по переходу прав на российские стратегические общества к «ДМЕ холдинг». Прокуратура потребовала признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года, и взыскать в доход государства 100% долей «ДМЕ Холдинг».

Вывод 18 млрд рублей за рубеж

Из иска следует, что под видом погашения займов Каменщик и Коган вывели за рубеж более 18 млрд рублей прибыли аэропорта.

«Только за период с января 2021 года по ноябрь 2023 года четырьмя стратегическими юридическими лицами, выступившими гарантами по еврооблигациям, в адрес частной компании с ограниченной ответственностью “Асьенда Инвестментс Лимитед” перечислено более 18,1 млрд рублей», — цитирует ТАСС материалы прокуратуры.

По версии ведомства, в 2022-2023 годах Каменщик и Коган под видом дивидендов от деятельности «ДМЕ Лимитед» вывели «на личные нужды» более 600 млн рублей.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Генпрокуратура обвиняет Каменщика и Когана в следовании «агрессивной политике» Запада «по нанесению стратегического поражения России путем причинения ущерба ее экономике». В этих целях бизнесмены саботируют развитие и модернизацию инфраструктуры аэропорта, а выделяемые на это бюджетные деньги «расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются», говорится в иске.

В пресс-службе Домодедово заявили, что строго соблюдают все требования российского законодательства, и пообещали дать подробные комментарии по результатам изучения прокурорского иска.

Источник «Ъ», близкий к бенефициарам аэропорта, утверждает, что Каменщик получал документы зарубежных стран «вынужденно» ради возможности вести бизнес за рубежом и давно отказался от иностранного гражданства. У Когана, по его словам, иностранного гражданства вообще не было.