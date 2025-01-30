Генпрокуратура России потребовала передать государству акции «ДМЕ Холдинга», управляющего активами московского аэропорта Домодедово. Это следует из иска ведомства в Арбитражный суд Московской области, на который ссылаются «Ведомости», «Коммерсант» и РИА Новости.

Иск Генпрокуратуры связан с тем, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем, а не с деприватизацией (возвратом приватизированного имущества в госсобственность), пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с материалами заявления.

В иске подчеркивается, что российское законодательство запрещает иностранным резидентам владеть стратегическими предприятиями без согласования с правительством России. При этом бенефициары «ДМЕ Холдинг» Дмитрий Каменщик и Валерий Коган распоряжались активами Домодедово и выводили многомиллионную прибыль за границу, имея иностранное гражданство: Каменщик — Турции и ОАЭ, Коган — Израиля.

Домодедово под управлением иностранцев

По данным прокуратуры, с 2002 по 2016 год компания «ДМЕ Лимитед», владеющая аэровокзальным комплексом Домодедово, принадлежала гражданам острова Мэн Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%).

В октябре 2016 года 100% акций «ДМЕ Лимитед» приобрела зарегистрированная на Мальте компания Alamo Limited. Ее владельцем была кипрская трастовая компания Alamo (Trustee) CY Limited Дмитрия Каменщика.

Коган, по версии Генпрокуратуры, через Каменщика фактически контролировал компании группы «Домодедово» и получал дивиденды от деятельности «ДМЕ Лимитед». Согласно иску, бизнесмены при заключении сделок «понимали и осознавали, что в силу закона <…> не вправе их совершать, поскольку входят в группу лиц с иностранными инвесторами». Однако они не обращались к правительственной комиссии за разрешением.

Таким образом, под контролем иностранцев оказалось 25 компаний группы «Домодедово», которые расположены в Московской и Калининградской областях и относятся к «обществам, имеющим стратегическое значение».

«Ложная видимость отсутствия иностранного контроля»

По данным прокуратуры, с декабря 2016 года акционерами компании «ДМЕ Лимитед» являются учрежденные Каменщиком фонды «ДМЕ Административ Фаундейшн» (DME Stichting Administratiekantoor, Нидерланды, 90% акций) и «Атлант Фаундейшн» (Atlant Foundation, Мальта, 10% акций). Как пишет «Ъ», в совет директоров первого фонда входят граждане Испании и Нидерландов, с которыми Каменщик по уставу должен согласовывать свои решения.

В 2024 году Каменщик и Коган «решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля», утверждается в иске. Для этого они обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы согласовать сделки по передаче стратегических предприятий под контроль «ДМЕ Холдинг». При этом бизнесмены скрыли данные о реальной структуре владения холдингом и сведения об израильском гражданстве Когана.

Также они умолчали о том, что над холдингом установлен контроль кредитора в лице ирландской компании DME Airport Designated Activity Company. Она приобрела еврооблигации «Домодедово-2028-евро» на сумму более $450 млн со сроком погашения до февраля 2028 года.

В итоге правительственная комиссия по иностранным инвестициям и ФАС, «будучи введенными Каменщиком и Коганом в заблуждение», одобрили сделки по переходу прав на российские стратегические общества к «ДМЕ холдинг». Прокуратура потребовала признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года, и взыскать в доход государства 100% долей «ДМЕ Холдинг».

Вывод 18 млрд рублей за рубеж

Из иска следует, что под видом погашения займов Каменщик и Коган вывели за рубеж более 18 млрд рублей прибыли аэропорта.

«Только за период с января 2021 года по ноябрь 2023 года четырьмя стратегическими юридическими лицами, выступившими гарантами по еврооблигациям, в адрес частной компании с ограниченной ответственностью “Асьенда Инвестментс Лимитед” перечислено более 18,1 млрд рублей», — цитирует ТАСС материалы прокуратуры.

По версии ведомства, в 2022-2023 годах Каменщик и Коган под видом дивидендов от деятельности «ДМЕ Лимитед» вывели «на личные нужды» более 600 млн рублей.

Генпрокуратура обвиняет Каменщика и Когана в следовании «агрессивной политике» Запада «по нанесению стратегического поражения России путем причинения ущерба ее экономике». В этих целях бизнесмены саботируют развитие и модернизацию инфраструктуры аэропорта, а выделяемые на это бюджетные деньги «расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются», говорится в иске.

В пресс-службе Домодедово заявили, что строго соблюдают все требования российского законодательства, и пообещали дать подробные комментарии по результатам изучения прокурорского иска.

Источник «Ъ», близкий к бенефициарам аэропорта, утверждает, что Каменщик получал документы зарубежных стран «вынужденно» ради возможности вести бизнес за рубежом и давно отказался от иностранного гражданства. У Когана, по его словам, иностранного гражданства вообще не было.