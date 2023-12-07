7 декабря впервые за четыре года в Пекине проходит очный саммит Китай — Европейский союз. Лидеры стран ЕС обсудят с руководством Китая торговлю и сотрудничество в экономике. Помимо того, как отмечает издание Politico, европейцы попробуют добиться от председателя КНР Си Цзиньпина ограничения экспорта китайских товаров двойного назначения в Россию. RTVI разбирался, какого отношения к себе ожидает Китай от Евросоюза, о чем договорятся китайские и европейские руководители и попадут ли китайские компании в новый пакет европейский санкций.

Пекинский саммит — первая живая встреча этого формата с 2019 года. В годы пандемии COVID-19 главное мероприятие по сотрудничеству Китая с ЕС не отменялось, но проводилось по видеосвязи. Саммит пройдет в 23-й раз и продлится по 8 декабря, уточняет агентство Bloomberg.

В опубликованном ЕС пресс-релизе говорится, что в Китай от Евросоюза поедут глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Пекине они проведут встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном. С ними высокопоставленные европейские чиновники встретятся в ходе «двух отдельных сессий». В пресс-релизе не уточнялось, поедут ли на саммит лидеры отдельных европейских стран, например, президент Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Олаф Шольц.

В Пекине европейцы хотят обсудить не только отношения между КНР и ЕС, но и спектр вопросов международной повестки, в том числе украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, следует из пресс-релиза. Среди других тем переговоров: как сбалансировать торговые отношения, изменение климата, продовольственная безопасность, вопросы здравоохранения и готовность к возможным пандемиям в будущем.

Как готовились к саммиту

Перед главным мероприятием по линии КНР-ЕС этого года прошла дипломатическая подготовка — в течение осени состоялся ряд встреч по вопросам внешней политики и торговли. Так, в октябре в Китай приезжал Жозеп Боррель, где он встретился с главой МИД КНР Ван И. Поездка Борреля получилась только с третьей попытки за 2023 год — в апреле Боррель не смог успешно сдать тест на COVID-19 — результат оказался положительным и отрицательным для Брюсселя, из-за чего главу европейской дипломатии в Китай не пустили. Во второй раз осечка произошла с китайской стороны — запланированную на июль поездку отменили из-за отставки занимавшего пост главы МИД КНР Цинь Гана, встречаться было попросту не с кем.

Перед Боррелем, в сентябре, Пекин также посетил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который отвечает за торговые вопросы. В китайской столице он встретился с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, а перед этим также побывал в Шанхае и городе Сучжоу, где встретился с местными предпринимателями. Хотя представитель ЕС и раскритиковал позицию Китая по украинскому вопросу, стороны смогли возобновить постоянный диалог в макроэкономической и финансовой сферах.

Китай, следуя традициям своей дипломатии, насыщает информационное поле своих СМИ, вещающих на внешнюю аудиторию, посылами, что именно китайцы ожидают от их визави на переговорах. «Европа не должна упустить возможность укрепить сотрудничество с Китаем», — пишет китайское англоязычное издание Global Times. По мнению авторов GT, сейчас время, когда силу набирает «глобальный Юг», а Китай, будучи частью этого юга, становится еще более интересен Европе. Она должна «сделать выбор, который будет соответствовать ее стратегическим интересам», — говорится в статье в GT.

При этом, хотя опрошенные китайским изданием эксперты и ожидают от саммита скорее позитивный результат, итоги могут оказаться не настолько масштабными. «Европа по-прежнему воспринимает Китай негативно — и его политическую систему, и идеологию, и экономику», — отмечает GT.

Ближе к саммиту активизировались не только китайские СМИ, но и дипломаты. 4 декабря Ван И провел встречу с посланниками ЕС и послами стран-членов Союза в Китае. По мнению Ван И, отношения между сторонами неразрывно связаны с процветанием всей Евразии и стабильностью в мире. «Обе стороны должны приложить совместные усилия для обеспечения успешного исхода встречи и продвижения отношений между Китаем и ЕС на новый уровень с новыми перспективами», — заявил Ван И.

Во время встречи глава МИД КНР также обозначил главные принципы сотрудничества между его страной и Европой.

Их три:

взаимное уважение. Подразумевается, что европейцы должны уважать китайскую политическую систему и модель развития и не должны навязывать свое видение демократии. Также в Пекине ожидают, что в Брюсселе поймут, что Китай может обладать иным взглядом на различные региональные вопросы;

спокойствие и прагматичность. Имеется в виду, что стороны не должны отказываться от сотрудничества, даже если есть разногласия;

стратегическое мышление. Китай рассматривает выстраивание отношений с ЕС «со стратегической высоты и в долгосрочной перспективе» и считает Европу важным полюсом в становлении многополярного мира.

Несмотря на все возможные ожидания от саммита, вероятно, он останется только восстановлением практики очных встреч между руководством ЕС и Китая и не отличится каким-то значительными достижениями. Например, пока неясно, будет ли по итогам встречи опубликовано совместное заявление.

Что будут обсуждать по украинскому вопросу

Лидеры ЕС будут пытаться повлиять на Си Цзиньпина, чтобы он принял меры по ограничению экспорта товаров двойного назначению в Россию, пишет издание Politico со ссылкой на пять чиновников и дипломатов ЕС.

«Мы очень обеспокоены обходом санкций [со стороны китайских компаний]… И мы хотели бы, чтобы Китай позаботился о некоторых организациях, которые обходят наши санкции», — заявил высокопоставленный представитель ЕС, отмечает Politico. При этом это официальное лицо отметило, что в ЕС предпочли бы, чтобы Китай решил проблему обхода санкций сам.

Как отмечает Politico, существуют подозрения, что китайские компании продают в Россию нелетальное военное снаряжение — например, бронежилеты и дроны. В связи с этим Евросоюз может включить 13 китайских компаний в новый пакет европейских санкций против России. Но такие действия Брюсселя только ухудшат «и без того нестабильные отношения между ЕС и Китаем», отмечает Politico.

Перспективы роста сотрудничества осложняются не только украинским вопросом. 13 сентября Евросоюз запустил расследование китайских инвестиций в сферу электромобилей, чтобы остановить поток импорта из Китая, так как цены на его продукцию ниже чем у лидеров европейского автопрома.

Другой отягощающий аспект — новая стратегия ЕС по снижению зависимости европейской экономики от Китая в критических отраслях. К этому плану в Пекине отнеслись отрицательно. «Мы считаем, что в условиях современной экономической глобализации зависимость является обязательным условием, причем взаимной. Вы зависите от меня, а я — от вас», — почти сразу после публикации плана заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Как саммит скажется на отношениях России и Китая

Несмотря на санкционные планы европейских чиновников, Брюссель не сможет оказать какое-либо давление на Китай, когда это касается отношений Пекина с другими странами, особенно с Россией, сказал в беседе с RTVI директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Помимо того, Китай уже ввел определенные меры.

«В Китае формально действует режим экспортного контроля в отношении продукции двойного назначения, в том числе применяемых в зоне боевых действий на Украине беспилотных летательных аппаратов», — объяснил Кашин. Таким образом, с правовой точки зрения Китай уже предпринял все необходимые шаги, считает эксперт.

С 1 сентября в Китае действует постановление, вводящее ограничения на экспорт некоторых беспилотников и оборудования, связанного с их производством и функционированием. Из-за этого китайские компании не могут экспортировать широкий спектр БПЛА гражданского назначения без специального разрешения со стороны властей. Экспорт не попавших под контроль гражданских БПЛА, в случае их приобретения для военных целей, запрещен полностью. Подробнее о введенных Китаем ограничительных мерах читайте в материале RTVI.

Но важность отношений между Европой и Китаем для Брюсселя и Пекина не стоит недооценивать, отмечает Кашин. «Отношения между КНР и ЕС крайне важны для обеих сторон. Это крупнейшие экономические партнеры друг друга», — сказал эксперт.

За последние годы сотрудничество натолкнулось на растущие проблемы из-за давления США на европейскую политику и «общего ослабления стратегической автономии Европы», считает Кашин. При этом Китаю в разы удобнее налаживать связи с отдельными странами ЕС, чем с самим объединением. «КНР может проводить эффективную экономическую дипломатию в отношении отдельных стран ЕС, влияя на их позицию. Но оказывать воздействие на позицию ЕС в целом китайцам все труднее из-за большого удельного веса восточноевропейских стран, полностью следующих в русле американской политики, а также позиции стран Северной Европы и Германии», — заключил Кашин.