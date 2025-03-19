Работники нескольких государственных предприятий ДНР и ЛНР жалуются, что им с Нового года не выдают заработную плату. Руководство организаций, по их словам, не может ответить, когда будут выплаты, хотя регулярно обещает вскоре решить вопрос. Обращения к Путину пока не помогают — жалобы возвращают в местное правительство, которое не дает конкретных ответов.

Вода вместо зарплаты

По словам коммунальщиков из ДНР, последние начисления были в декабре или начале января. Алена (имя изменено) из Горловки рассказала RTVI, что ее муж работает в государственном унитарном предприятии ДНР “Вода Донбасса”. Заработную плату компания задолжала уже за два с половиной месяца — январь, февраль и первую половину марта. Сотрудникам в качестве мер поддержки иногда предлагают гуманитарную помощь или воду.

“Однажды дали премию в небольшом размере, недавно дали небольшую гуманитарку, сегодня он пришел с работы, дали 50 литров воды всем сотрудникам, потому что некоторые сотрудники живут в таких районах города, где происходят сильные обстрелы, там нет коммуникаций у людей, ни света, ни газа, ни воды”, — рассказывает Алена.

На вопросы о том, когда зарплату все же начислят, руководство ответить не может, говорит Алена. “Все пожимают плечами и говорят, что руководство так же не получает зарплату, как и сотрудники, все сидят и ждут денег”, — рассказывает она.

При этом в последние полгода жители Горловки, как и все россияне, платят за воду, добавляет Алена. А коммунальщики, в том числе и ее муж, вынуждены работать без зарплаты под обстрелами, которым регулярно подвергается город.

«Кто-то картошки привез, у кого-то гречка была»

Диспетчер «Воды Донбасса» из Донецка Юлия Пархоменко после очередной задержки зарплаты решила придать ситуацию огласке. Она стала записывать ролики с обращениями к властям и руководству организации и требовать выплатить людям честно заработанные деньги. Ее тиктоки публикуют в других соцсетях, где видео набирают тысячи просмотров.

В разговоре с RTVI она объяснила, что проблемы с зарплатой, насколько она помнит, начались в 2022 году, когда их отделение стало филиалом ГУП ДНР «Вода Донбасса». «Сначала месяц задержка, потом два задержка, потом эта практика у них, видно, удалась, и это уже стало у них это постоянным», — говорит она. Причем смена директора предприятия ситуацию не изменила.

В середине марта 2025 года к сотрудникам приехал врио директора филиала Центральных ремонтно-механических мастерских Владислав Мелешко, но успокоить людей не смог, рассказывает Юлия.

«Они увидели мое выступление, типа отреагировать они приехали. И он мне говорил, что у нас есть министерство, якобы бумаги они отдали туда, мы же теперь стали бюджетной организацией, и деньги есть, миллиард есть на выплаты зарплат за январь и февраль, но нужны подписи. То он мне рассказывал, что нужны подписи депутатов, потом начал рассказывать, что казначейство должно подписать какую-то бумагу. И третий месяц людей вот так водят за нос, и каждый раз у них какие-то новые доводы», — говорит Юлия.

По ее словам, начальство каждый месяц обещает, что зарплату и долги отдадут, но дата выплаты каждый раз отодвигается. 17 марта в телеграм-канале енакиевского филиала «Воды Донбасса» появилось сообщение: «В 19.00 генеральный директор ГУП ДНР «Вода Донбасса» сообщил председателю первичной профсоюзной организации Джерих Т. В., что задолженность по заработной плате будет выплачена до 19 марта 2025 года, с просьбой сообщить об этом трудовому коллективу».

Но люди в эти обещания верят мало. Сама Юлия воспитывает троих детей, вчетвером они живут на одну пенсию по потере кормильца — муж Юлии погиб в 2015 году. Пенсия, по ее словам, составляет 15 тысяч рублей.

«Так и живем. Приходим на работу, кто-то картошки привез, у кого-то гречка была, вот так делимся», — говорит она.

«Я и на сайт Путина уже писала. У нас единственная проблема в чем? Если бы он, наш президент с большой буквы, если бы это все до него доходило, этого бардака не было бы давно. Но мы пишем, они принимают заявление и реагируют — все отправляют сюда, в наши органы, которые ничего не делают от слова совсем», — возмущается Юлия. Она вспоминает, как один из чиновников на ее слова о том, что она поедет в Москву и встанет с пикетом на Красной Площади ответил так: «А вы думаете это поможет?»

Люди тем временем увольняются из компании, где зарплату постоянно задерживают и не платят месяцами. По словам Юлии Пархоменко, в Буденновском районе Донецка, где она работает диспетчером, осталось три слесаря, а всего, включая водителей, техников и диспетчеров, из 92 сотрудников осталось 20 — остальные уволились.

«Мы не заложены в бюджет»

Виктория (имя изменено) тоже работает в “Воде Донбасса” — инженером по комплектации оборудования. В последний раз компания выплатила ей аванс за январь, потом дали еще пять тысяч рублей в марте, но ни остатка за первый месяц года, ни аванса и зарплаты за февраль не было.

На одной из насосных станций, по словам коммунальщицы Анастасии (имя изменено), с Нового года каждый день обещали зарплату “завтра”, ссылаясь на отсутствие субсидии. “Обещали дать сегодня, но сегодня нам сказали, что будет, может быть, в апреле или в крайнем случае в мае”, — говорит Анастасия.

“Я писала жалобу на имя Путина, мне пришел от межрегиональной комиссии ответ, что нет у министерства на нас субсидии, мы не заложены в бюджет. Наши директора обращаются в ГУП, но никакой информации не дают”, — добавляет Виктория.

Многие сотрудники “Воды Донбасса уже жаловались президенту на то, что им не платят зарплаты с начала года. Всем приходит одинаковый ответ от межрегиональной территориальной государственной инспекции труда (Роструд), в которую жалобу переправляют из Управления президента по работе с обращениями граждан.

В ответе говорится, что “Вода Донбасса” по состоянию на 19 февраля подтверждает наличие задолженности за январь 2025 года. При этом предприятие существует на субсидии, которые должно выделить правительство ДНР. Однако региональному Министерству строительства, которое является учредителем “Воды Донбасса”, на момент ответа “лимиты бюджетных обязательств <…> не доведены, соответственно, решение о размере и целевом назначении средств субсидии не принято”.

Также в ответе Роструда говорится, что работники вправе защищать свои интересы в суде, так как по закону работодатель должен выплачивать зарплату в полном размере в установленные трудовым договором сроки, не реже, чем раз в полмесяца. В случае задержки зарплаты работникам полагается компенсация. Правда, компенсации за многолетний опыт задержки зарплат на предприятии, сотрудники не видели. При этом инспекция труда не может проверять работу “Воды Донбасса”, как и многих других предприятий, из-за ограничения нп проверки, которое правительство РФ ввело постановлением №402 от 16 марта 2023 года.

Более того, Роструд сообщил, что передал документы в отношении ГУП ДНР “Вода Донбасса” в прокуратуру, так что люди надеются, что компетентные органы разберутся без их вмешательства.

Тем временем выживают люди по-разному: у кого-то родственники работают на частных шахтах, у кого-то были сбережения, кто-то пользуется кредитными картами с трехмесячным беспроцентным периодом, надеясь, что зарплату дадут до того, как этот период закончится, чтобы вовремя закрыть долги. Виктория рассказывает, что в ее семье из пяти человек трое — она, муж и свекровь — работают в “Воде Донбасса”. Оставшиеся двое — несовершеннолетние дети. С начала года все они живут на пенсию свекрови — 40 тысяч рублей.

«Никогда не знаешь, когда получишь зарплату»

Один из инженеров “Воды Донбасса” по имени Алексей рассказал RTVI, что и он, и многие его коллеги обращались и к Путину, и к главе ДНР Денису Пушилину с просьбами решить ситуацию с задолженностями по зарплате. “В случае с обращениями [к Путину] они передаются в Правительство ДНР, после чего месяцами нет ни ответов, ни изменений ситуации по обращениям”, — говорит он.

В правительстве ДНР ему ответили, что обращение, поступившее из Управления президента, направлено “для рассмотрения по существу”, однако куда именно оно направлено, не уточняется.

“Пишем обращения, ждем месяц, пишем снова, а зарплат как не было так и нет. Люди увольняются. Это замкнутая цепочка: потребители страдают из-за аварий на водопроводах — нужны сотрудники для устранения аварий, а сотрудников нет, потому что нет выплат по заработным платам”, — говорит Алексей.

Тем не менее ситуация повторяется из года в год. “В том году были задержки по зарплате, но они были незначительные — месяц где-то. А муж пришел в 2023 году на это предприятие, им платили раз в три месяца. Тогда тоже говорили, то нет субсидий, то мы не внесены в бюджет”, — вспоминает Виктория.

Алексей добавляет: хуже всего ситуация была в 2014 году, когда зарплаты не было восемь месяцев, до 2020 года выплаты стабильно задерживали на месяц, а потом все стабилизировалось. Но в 2023 году снова начались задержки — на месяц, два, три.

“Никогда не знаешь, когда получишь зарплату”, — говорит Алексей.

И все-таки люди не увольняются: большинство говорит, что идти просто некуда, а работать где-то надо, другим нравится сплоченный коллектив, в котором коллеги всегда придут на выручку, третьи просто надеются, что рано или поздно зарплата придет, и тогда можно будет сразу отложить деньги на отпуск. Во многих населенных пунктах “Вода Донбасса” — единственный вариант трудоустройства.

“А еще мы понимаем, что люди увольняются, а новые не приходят: слухи-то о зарплатах ходят. Чем меньше сотрудников, тем больше проблем с водоснабжением и водоотведением. А если коротко, мы терпилы. Нас воспитали работать, а не возмущаться и организовывать забастовки. Тем более, в нашей ситуации мы сами себе же потом дома и навредим”, — добавляет Алексей.

«Может, на депозит кто-то положил эти деньги?»

Проблема касается не только донбасских коммунальщиков. В социальных сетях люди пишут, что зарплаты также не получают работники ЗАГСов, уже начавшие рассматривать для себя возможность забастовки, чтобы добиться положенных выплат. Корреспондент “КП Донецк” Юлия Андриенко рассказала в своем телеграм-канале, что с начала года также не получают зарплаты и журналисты ДНР, и сотрудники еще порядка 42 предприятий.

“По словам моих дончан, 42 предприятия в ДНР который месяц сидят без зарплат, и это далеко не только Донецк. И самое главное — никто ничего не говорит людям, не называет никаких сроков, сколько им не есть, не пить, не платить за квартиру, не покупать лекарства и ходить на работу исключительно пешком”, — пишет Андриенко.

О проблеме также написал патриотически настроенный блогер Сергей Zergulio Колясников. По его данным, к предприятиям, которые не платят зарплату своим сотрудникам как минимум с Нового года, относится не только “Вода Донбасса”, но и Главное управление реструктуризации шахт (ГУРШ), и скорая помощь, и министерство юстиции, и Республиканский медиа холдинг.

Деньги не доходят и до сотрудников “ГУРШ” Луганской Народной Республики, рассказала RTVI одна из его сотрудниц Анна (имя изменено). По ее словам, зарплаты перестали приходить в январе. В прошлом году ситуация была аналогичная, вспоминает Анна, но в марте зарплату все же дали.

“У нас тут ходят такие слухи — рабочие же между собой все общаются, — что, может, на депозит кто-то положил эти деньги? Как бы смеются, но депозит — три месяца, и странно, что каждый год у нас по три месяца зарплат нет, а потом раз, и сразу всю зарплату отдают”, — рассказывает Анна.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов РФ Владимир Рогов объяснил, что речь действительно идет о 42 предприятиях, которые должны получать субсидии из республиканского бюджета — в их числе и благотворительный фонд “Круг Добра”, организации, оказывающие поддержку семьям военнослужащих на СВО, угольные предприятия и другие. Причина задержки выплаты зарплат, по словам Рогова, кроется в “системном сбое”: в процессе реструктуризации предприятий меняются счета и документы, и пока происходит документооборот и затягиваются бюрократические процедуры, бюджетные деньги не доходят до сотрудников.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил RTVI, что пока информация о невыплате зарплат сотрудникам предприятий на Донбассе в комитет не поступала. “У нас есть Роструд — и вообще невыплата заработной платы влечет за собой серьезные последствия, поэтому надо разбираться. Говорите про отсутствие субсидии от правительства. А причина — какая? Это уже вопрос к региональным властям — почему, по какой причине не поступают деньги, надо разбираться”, — сказал он.

В Минстрое ДНР и “Воде Донбасса” на момент публикации на запросы RTVI не ответили.