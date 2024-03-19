«Несвободные», «непрозрачные», «так называемые» — такие оценки в отношении президентских выборов в России прозвучали от официальных лиц стран ЕС и США. При этом западные политики выражаются хотя и жестко, но довольно осторожно и не спешат объявлять их полностью нелегитимными, как прогнозировали многие. Кто не признал выборы, в какой форме и что из этого следует — в материале RTVI.

ЕС: не так однозначно?

Спустя сутки после объявления итогов голосования Владимира Путина (он победил с 87,28% ) поздравили лидеры примерно 40 государств, подсчитали корреспонденты RTVI. При этом среди них пока нет никого из стран ЕС. По горячим следам, в понедельник 18 марта, в Брюсселе собрался на заседание Совет ЕС по иностранным делам.

В заявлении от имени шефа внешней политики Жозепа Борреля говорится о «неприменимости (non-applicability)», по мнению Брюсселя, этих выборов к Крыму, Донбассу, Запорожью и Херсону. «Они недействительны и не могут иметь никакой юридической силы», — повторили в Брюсселе то, что говорили много раз до голосования.

При этом там ничего не сказано о том, что Брюссель не будет признавать итоги голосования на всей территории России. Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано не ответил прямо на вопрос RTVI, действительно ли позицию Брюсселя можно трактовать двойственным образом.

Дипломат лишь повторил слова Борреля о том, что Европейский союз «никогда не признает» ни само проведение выборов в регионах, которые Россия объявила своими по итогам референдумов 2014-го и 2022 годов, ни их результаты.

Таким образом, призыв Юлии Навальной, выступавшей в Брюсселе перед Советом по иностранным делам вскоре смерти своего мужа Алексея Навального, не признавать выборы в России остался без ответа — по крайней мере, пока.

«В соответствии с международным правом мы не признаем правительства, мы признаем государства. <…> Говоря технически, нет такой вещи как непризнание правительства или признание правительства», — сказал ранее по этому поводу посол ЕС в Москве Ролан Галараг в интервью RTVI.

Будут ли в ЕС признавать Владимира Путина переизбранным президентом и как дальше будут строиться отношения с Москвой, Стано также не стал отвечать напрямую. Вместо этого европейский дипломат привел RTVI другие слова Борреля — c критикой внутриполитической ситуации в России. Но о фигуре президента в них нет ни слова.

Самые жесткие призывы — от ПАСЕ

Пожалуй, самое жесткое требование пока прозвучало от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Заявление под названием «Давайте не признаем легитимность Путина как президента» было также принято 18 марта.

«Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно призывает международное сообщество больше не признавать легитимность Путина на посту президента. Мы призываем их прекратить все контакты с Путиным — кроме как в стремлении к миру и в гуманитарных целях, например, в организации обмена пленными», — призвали в ПАСЕ.

Подобное воззвание парламентарии принимали еще осенью 2023 года. Но, как известно, резолюции ПАСЕ не имеют юридически обязывающего характера. Кроме того, в 2022 году Россия перестала быть членом Совета Европы, куда вступила еще в 1996-м, и ее Парламентской ассамблеи.

Коллективно не поздравили

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, выборы в России «не были ни честными, ни свободными». То же самое повторили практически все страны ЕС. Пожалуй, наиболее жесткую позицию среди них заняла Германия.

В Берлине не просто отказались поздравлять Владимира Путина, но именно подчеркнули, что не будут этого делать. Такие заявления прозвучали от имени федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, федерального канцлера Олафа Шольца и лично от министра иностранных дел Анналены Бербок.

Между тем в 2018 году Владимира Путина поздравили с победой и Штайнмайер, и Ангела Меркель, напоминает газета Sueddeutsche Zeitung в статье под названием «Больше никаких дружеских приветствий из Берлина».

«Федеральный канцлер не поздравил. И вы же знаете, что мы не считаем эти так называемые выборы в России свободными и справедливыми», — заявила первый заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн.

Ее коллега, пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин подтвердила: «Никакого письма Путину не будет». А Анналена Бербок во время подхода к прессе назвала голосование в России «выборами без выборов».

Немецкие СМИ обратили внимание, что первые лица ФРГ «называли Владимира Путина без упоминания его должности». «Уже само отсутствие официального наименования дает понять, что в Берлине не считают выборы в России законными», — считает Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом когда Хоффманн спросили о том, не собираются ли в Берлине называть Владимира Путина «просто правителем — по аналогии с Александром Лукашенко», чиновница ответила: «Поскольку у нас нет контактов с Владимиром Путиным, у нас не возникает и проблем с тем, как его называть».

«Поздравления, будь то письменные, телефонные или личные, от глав государств, которые находятся в тесных дипломатических отношениях, обычно поступают сразу после выборов. Если у вас налажен хороший личный контакт, вы сразу же схватитесь за телефонные трубки. Если отношения носят больше деловой характер, поздравления могут отложить до инаугурации. И только в исключительных случаях вообще не поздравляют. Органы власти будут информировать вас о своих дальнейших действиях», — рассказал SZ источник в Берлине.

А FAZ отмечает, что «в тех случаях, когда официальное и публичное поздравление кажется неуместным, но дипломатические каналы общения должны оставаться открытыми, иногда отправляется личное письмо, которое не разглашается».

«Не все всегда проходит гладко в этих балансировочных маневрах», — признает издание.

К примеру, несколько лет назад президент Штайнмайер «колебался, отправить ли Ирану телеграмму с критикой по случаю годовщины Исламской революции или просто воздержаться от поздравления». «В конце концов, он выбрал последнее, но было слишком поздно. Посольство Германии в Тегеране уже отправило критикующую телеграмму», — приводит FAZ случай из дипломатической практики.

США «признали реальность»

В отличие от Германии, в Соединенных Штатах, где по-прежнему говорят о стремлении перезапустить с Москвой диалог по стратегической стабильности, публично озвучили должность Владимира Путина.

«В этих выборах не было ничего свободного и справедливого, и исход был предопределен. [Но] реальность такова, что президент Путин — это президент России. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью, <…> и мы будем продолжать иметь дело с этой реальностью», — заявил на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер повторила на том же брифинге: «Очевидно, что Путин, господин Путин является лидером России. Мне нечего к этому добавить».

Наконец, председатель сенатского комитета по международным делам Бен Кардин сообщил, что «господин Путин может оставаться лидером России, хотя его не следует считать демократически избранным лидером».

При этом оценку избирательного процесса в России он высказал как свое личное мнение. «Я не признаю эти результаты законными», — написал сенатор-демократ.

От президента США Джо Байдена до сих пор не было никаких комментариев по поводу прошедших в России выборов.

И что теперь?

«По-моему, вопрос уже снят — поздравлений не будет, но формального непризнания тоже не будет. Иначе пришлось бы отзывать послов», — сказал RTVI научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Так же полагает и заведующий кафедрой международного права РУДН и член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе.

«Если кто-то говорит, что не признает легитимность избрания президента и будет называть Владимира Путина просто Владимиром Путиным, то он таким образом просто лишает себя возможности общаться с ним как с главой государства. Но такие односторонние заявления вовсе не равны разрыву дипотношений. Даже в худших ситуациях, если начинаются войны, страны не всегда разрывают дипотношения. И даже если это случается, то консульские отношения, как правило, все равно сохраняются — как сейчас между Россией и Грузией», — напомнил Аслан Абашидзе RTVI.

По его словам, непризнание выборов не приводит автоматически к отзыву послов.

«Для этого надо предпринять очень конкретные шаги в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, но об этом речи не идет. Максимум, что может, на мой взгляд, сделать другая сторона в качестве ответной меры — понизить уровень представительства до временных поверенных в делах, но не более», — уверен собеседник RTVI.

Как пояснил юрист-международник, заявления о нелегитимности того или иного политика по итогам выборов лежат в политической плоскости, но не в правовой.