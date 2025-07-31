В то время как стало известно о сносе памятника Ивану Айвазовскому в Карабахе, RTVI узнал о потере там еще одной скульптуры. Речь идет о памятнике академику Андрею Сахарову, который исчез в Ханкенди (армянское название — Степанакерт, бывшая столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики, официально переставшей существовать с 1 января 2024 года). Об этом рассказал волонтер, который около полугода назад занимался поиском монумента. Он согласился поговорить на условиях анонимности.

В 2022 году статуя академика Андрея Сахарова, ранее стоявшая в Москве в Музеоне, по решению скульптора Георгия Потоцкого была передана в Степанакерт.

«Армяне, в особенности карабахские, были благодарны Сахарову за его позицию в армяно-азербайджанском конфликте в конце 80-х годов. Памятник установили рядом со степанакертской школой, также носившей имя Сахарова. А уже в 2023 году Степанакерт (теперь Ханкенди), как и весь Карабах, перешел под контроль Азербайджана. Появилась информация о том, что памятник пропал, я участвовал в его поисках», — поделился собеседник RTVI.

По его словам, полгода назад Ханкенди «ещё был закрытой, полувоенной зоной», а все пресс-туры туда «проходили в сопровождении силовиков по заранее обозначенным маршрутам».

«Там жили тогда немногочисленные новые азербайджанские жители, единицы согласившихся остаться армян (в основном — пожилые люди). И также свободно в Ханкенди тогда имели право въезжать азербайджанцы, которых выгнали оттуда в начале 1990-х во время армяно-азербайджанской войны», — рассказал волонтер.

Он вспоминает, что «написал примерно сотне азербайджанцев, у которых в соцсетях были фотографии Ханкенди, но никто не согласился помочь; говорил с азербайджанскими журналистами, они тоже отвечали, что помочь не могут».

«Отсмотрел большое количество фотографий и видео из Ханкенди, двора бывшей школы имени Сахарова я там не нашел. Смотрели снимки Google Earth, с ними была проблема — место памятника закрывала густая крона высокого дерева, но, получалось, что памятник, скорее всего, отсутствует», — признал собеседник RTVI.

В это время родственники академика Сахарова получили ответ от азербайджанских властей.

«В нем говорилось, что они официально памятник не сносили, но где он — не знают. Предполагали, что его могли забрать с собой российские миротворцы, когда покидали Степанакерт-Ханкенди. Версию о том, что памятник Сахарову забрали миротворцы, мне также транслировал администратор популярного азербайджанского телеграм-канала», — отметил волонтер.

При этом, по его словам, «два разных источника среди бывших армянских жителей Степанакерта утверждают, что, когда армяне покидали город, памятник стоял».

«Они говорили, что довольно странно миротворцам было бы забрать именно памятник Сахарову, а не ещё ряду известных русских людей — эти памятники стояли в Степанакерте при армянах. Так ситуация и подвисла, а судьба памятника остается невыясненной», — заключил собеседник RTVI.