Избранный президент США Дональд Трамп, которого 20 января ждет инаугурация, заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Республиканец дал понять, что такая встреча уже готовится. Последний раз Путин и Трамп встречались в 2019-м на полях саммита G20 в Осаке, но с тех пор Япония была объявлена в Москве недружественной. С уходящим Джо Байденом Путин виделся в Женеве в 2021-м, но и Швейцария оказалась в том же списке. Представить место, где на фоне военного конфликта на Украине мог бы пройти саммит, оказалось не так-то просто. RTVI предположил, какие страны с наибольшей вероятностью были бы готовы принять двух лидеров.

На полях АСЕАН: саммит в Азии

Владимир Путин и Дональд Трамп могли бы встретиться на полях предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В марте 2025 года его будет принимать Малайзия.

Хотя Москва и Вашингтон не состоят в этой организации, их делегации участвуют в мероприятиях АСЕАН как партнеры. В истории остались знаменитые «капустники», оживлявшие досуг министерских встреч — шефы дипломатий России и США часто выступали на одной сцене в шутливых представлениях.

Примечательно, что сентябре 2024-го премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил российского лидера Владимира Путина на следующую конференцию.

«Конечно, мы в АСЕАН с нетерпением ждем вашего участия в саммите АСЕАН 2025 года», — заявил он.

У России и Малайзии хорошие отношения, к тому же летом 2024-го страна подала заявку на членство в БРИКС. По итогам саммита в Казани Малайзия вместе с еще несколькими странами получила статус государства-партнера БРИКС.

Если Дональд Трамп как новый президент США тоже получит приглашение на саммит АСЕАН, то у двух лидеров появится возможность провести двустороннюю встречу на полях.

Важный нюанс: Малайзия не присоединилась к Римскому статуту, а значит, не обязана исполнять ордер МУС, выданный в отношении президента России.

Индия: посредник без плана

Принять российско-американский саммит могла бы Индия. В отношении украинского конфликта страна держится нейтрально, хотя в недавнем интервью The Wall Street Journal премьер Нарендра Моди уточнил, что Индия вовсе «не нейтральна, но выступает за мир, соблюдение международного права и диалог».

По крайней мере, Нью-Дели демонстрирует равноудаленность. Переизбравшись в 2024 году, Моди активизировал «челночную» дипломатию. Свой первый зарубежный визит после победы он нанес в июле в Москву, а в августе побывал в Киеве. Он стал первым главой индийского правительства, посетившим Украину с момента установления с ней дипотношений в 1992 году — а также с начала военного конфликта. Наконец, в октябре Моди второй раз приехал в Россию — на саммит БРИКС в Казани.

При этом как такового мирного плана у индийцев нет, но они все равно настаивают на посредничестве.

«Что касается миротворческой роли Индии и того, в состоянии ли мы предложить формулу мира либо с нашими двусторонними партнерами, либо на многосторонней платформе, и работаем ли мы над мирным предложением: на данный момент мы участвуем в ряде переговоров с несколькими важными партнерами и лидерами», — рассказал в сентябре замглавы индийского МИД Викрам Мисри.

Страна развивает связи как с Москвой, так и с Вашингтоном. У Моди хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, который может спокойно посетить эту страну — она также не присоединилась к Римскому статуту.

Параллельно в Нью-Дели рассчитывают наладить сотрудничество с администрацией Трампа.

«У нас очень глубокая связь с США, у нас стратегическое партнерство, и в последние несколько лет эти отношения еще больше укрепились. С новой администрацией Трампа мы хотели бы тесно сотрудничать», — рассказал на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

В 2025 году в стране пройдет российско-индийский саммит, на котором может присутствовать Владимир Путин. Также в Индии проведут саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD: Австралия, Индия, США и Япония).

Турция: назад к Стамбулу

Лавры организатора переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут достаться президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Членство в НАТО не мешает Анкаре развивать партнерские отношения с Москвой. Недавно Эрдоган заявил, что в мире осталось «только два лидера» — он и Путин.

С Трампом турецкий премьер тоже отлично находит общий язык. Республиканец называл его своим другом и «умнейшим человеком».

Турция кажется подходящим кандидатом еще и потому, что именно в Стамбуле с февраля по апрель 2022 года проходили переговоры между Киевом и Москвой. Это была первая (и пока единственная) попытка урегулировать военный конфликт, предпринятая спустя всего несколько недель после начала вооруженного противостояния.

Позднее в СМИ публиковались утечки из Стамбульских соглашений, а прошлым летом The New York Times обнародовала полный текст документа, по которому стороны так и не смогли договориться.

Катар, Саудовская Аравия, ОЭА: ближневосточное гостеприимство

На Ближнем Востоке, по меньшей мере, три государства могли бы претендовать на место проведения саммита Россия — США. Среди них — Объединенные Арабские Эмираты. В 2024 году при посредничестве Абу-Даби состоялось девять обменов пленными между Москвой и Киевом.

В октябре президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, посетивший Россию с визитом, заявил, что Эмираты продолжат прикладывать усилия в качестве посредника.

«Я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении и готовы предложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира и обеих сторон», — сказал он во время переговоров с Владимиром Путиным.

С 1 января 2024 года ОАЭ стали членом БРИКС, при этом США признают ближневосточную страну одним из своих главных партнеров в сфере обороны.

Другой претендент — Катар. Как признавал Владимир Путин, при содействии этой страны удалось «вернуть в семьи детей — как с российской, так и с украинской стороны». Наконец, с посредническими инициативами выступает Саудовская Аравия, которая в августе 2023-го провела свои международные консультации по Украине. Они прошли в Джидде по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

И хотя представителей России на них не приглашали, зато в них участвовали делегации неевропейских стран — Индия и Китай. А вот конференцию в швейцарском Бюргенштоке саудовцы пропустили — судя по всему, из-за резко негативного отношения к ней Москвы. При этом мероприятие в Джидде Россия не критиковала.

К тому же при Байдене произошло заметное потепление между Вашингтоном и Эр-Риядом — до этого между союзниками случился серьезный разлад из-за скандального убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Звезды сойдутся во Вьетнаме?

В пользу Вьетнама как места переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа говорят хорошие отношения азиатской страны как с Россией, так и с США. Более того, Ханой и ранее становился местом встречи двух противоборствующих лагерей: в 2019 году во вьетнамской столице Трамп общался с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Вьетнам давно поддерживает тесные связи с Россией и придерживается нейтральной позиции в вопросе российско-украинского военного конфликта. 20 июня 2024 года Путин нанес официальный визит в эту страну по приглашению генсека ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга — почти за месяц до его смерти.

А в сентябре 2023 году с главой Вьетнама в Ханое встретился президент США Джо Байден. Тогда политики вывели американо-вьетнамские отношения на новый уровень, договорившись установить всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Кроме того, в 2025 году Вашингтон и Ханой отметят 50 лет со дня окончания Вьетнамской войны. Если Путин и Трамп выберут для переговоров по Украине Вьетнам, то эта годовщина только подчеркнет символизм встречи в стране, пережившей войну, в которой одну сторону поддерживали США, а другую — СССР.

ООН: международный «остров» в США

Еще одним потенциальным местом, где могут встретиться Путин и Трамп в 2025 году, остается здание ООН в Нью-Йорке. Ежегодно в сентябре там проводится неделя высокого уровня, куда съезжаются главы государств и правительств со всего мира.

Да, формально штаб-квартира ООН находится в США — значит, Владимиру Путину пришлось бы лететь к Трампу. Однако юридически это территория международной организации, у которой с Соединенными Штатами действует особое соглашение.

К тому же США остаются среди стран, не подписавших статут Международного уголовного суда. Вашингтон, как и Москва в свое время, отозвал подпись под документом. Если другие страны (к примеру, в Латинской Америке), состоящие в хороших отношениях с Москвой, не могут принять Владимира Путина из-за ратификации статута, то Штаты с такой проблемой не столкнутся.

Более того, палата представителей проголосовала за законопроект о санкциях против сотрудников МУС. Правда, не из-за Владимира Путина, а из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

Однако загвоздка в том, что президент России с 2015 года не присутствовал на высокой неделе Генассамблеи ООН — вместо него в Нью-Йорк летает министр иностранных дел Сергей Лавров. Последнее выступление Путина на ГА ООН состоялось в 2020-м, когда из-за коронавируса заседание проводилось онлайн.

Фантастический сценарий: Гренландия

А что если Дональд Трамп решил купить Гренландию, чтобы принять там Владимира Путина? Звучит, на первый взгляд, фантастически. Однако, как выяснил RTVI, республиканец вполне может сослаться на международное право и на прецеденты в американской истории, чтобы подобрать ключи к самому большому в мире острову, который принадлежит Дании.

К тому же премьер-министр Гренландии Муте Эгеде уже намекнул, что в 2025 году вероятен «следующий шаг» — то есть проведение референдума об отделении. И даже глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен допустил, что Гренландия может обрести независимость. Другое дело, что процесс выхода из состава королевства — разумеется, если допустить самый невероятный сценарий — вряд ли будет одномоментным, но, скорее всего, растянется на годы — как это было с «брекзитом».

Теоретически остров мог бы подойти на роль площадки для американо-российского саммита — по аналогии с «саммитом во льдах» в Рейкьявике. Считается, что та историческая встреча Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в 1986 году приблизила конец холодной войны. Кстати, тогда Исландия, строго говоря, не была нейтральной — еще в 1949 году она вступила в НАТО.

Гренландию нейтральной территорией тоже не назовешь. С 1950-х годов там располагается самая северная военная база США — космическая база Питуффик, не говоря уже об объектах датских Вооруженных сил. А еще на аэродроме стоит указатель, из которого следует, что до Москвы отсюда ближе, чем до Вашингтона. Так что куда более вероятно, что лидеры предпочтут более равноудаленное место для переговоров.