В последние месяцы по всей Европе не стихают протесты фермеров, то и дело вспыхивая в разных странах региона с новой силой. К примеру, 6 марта польские фермеры организовали масштабную демонстрацию в Варшаве, которая переросла в столкновения с полицией. Массовые протесты — не диковинка для Старого света, где люди часто выходят на улицы. RTVI решил вспомнить о самых ярких митингах, которые перевернули сознание европейцев, — и о том, к чему они привели.

Европа открытых дверей: «за» и «против» мигрантов

В 2015 по всей Европе вспыхнули протесты «за» и «против» приема мигрантов. Тогда Старый свет столкнулся с рекордным наплывом просителей убежища из стран Африки и Ближнего Востока. По оценкам агентства ЕС по контролю границ Frontex, за тот год было зарегистрировано 1,8 млн случаев незаконного пересечения европейских границ. Таких высоких показателей не было со времен Второй мировой войны.

Небывалый кризис во многом возник как следствие «арабской весны», поскольку события 2010—2011 годов привели к дестабилизации в странах на севере Африки, Аравийском полуострове и на Ближнем Востоке. Особенно много беженцев прибывало из Сирии, Ливии и Ирака, где шли войны и набирала силу террористическая группировка «Исламское государство»*, а также из Афганистана, где активизировалось движение «Талибан»** (захватит власть в стране в 2021 году). Серьезно осложнилась и ситуация в странах Африки южнее Сахары.

Большинство мигрантов попадали в Евросоюз через посредников. По данным Европола, их услугами в 2015 году воспользовались 90% беженцев, но такой способ — далеко не безопасный. Переправка мигрантов через Средиземное море обернулась чередой катастроф, когда лодки с беженцами тонули, не достигнув берега.

На этом фоне власти Германии в лице канцлера Ангелы Меркель объявили политику «открытых дверей» для всех беженцев, просящих убежище. В результате одна только ФРГ приняла 1,1 млн мигрантов за год. Резкий приток нелегалов вызвал противоречивую реакцию — люди начали выходить на улицы.

Жители Западной Европы преимущественно выступали за то, чтобы предоставить убежище иностранным гостям. Демонстрации с подобным призывом прошли в нескольких городах Великобритании. Десятки тысяч лондонцев скандировали «Откройте границы» и «Хватит бомбить Сирию». Изначально Соединенное королевство отказалось участвовать в системе квот ЕС для тех, кто уже прибыл в Европу (это было еще до брекзита, при этом страна не входила в Шенгенскую зону). Однако потом британский премьер Дэвид Кэмерон объявил, что страна примет у себя 20 тысяч беженцев в течение пяти лет.

Демонстрации солидарности также проходили в Дании, Франции, Австрии и Германии. А вот Восточная Европа была не особо рада наплыву беженцев. Протесты против них вспыхивали в Чехии, Словакии, Польше. В Венгрии бунтовали уже сами мигранты и даже взяли штурмом вокзал в Будапеште, пытаясь сесть на поезда до Германии и Австрии.

Недовольство росло и среди самих немцев — особенно правых и крайне правых взглядов. На этом фоне активизировалось правопопулистское движение PEGIDA («Европейцы-патриоты против исламизации Запада»). В 2021 году земельное ведомство по охране Конституции (внутренняя спецслужба) Саксонии признает его экстремистским. Его активисты проводили масштабные протесты за ужесточение миграционного законодательства, а в отношении критикующей их прессы использовали лексику, напоминающую риторику национал-социалистов («предатели», «вредители», «враги народа», «продажная пресса»).

Также они призывали отправить Меркель в отставку. Несмотря на то, что рейтинг ее партии ХДС из-за политики «открытых дверей» серьезно просел, с поста канцлера она тогда не ушла. Протесты не привели к смене правительства, вопреки многим прогнозам.

Впрочем, долго практически бесконтрольное пребывание мигрантов продолжаться не могло, и в начале 2016 года восемь стран Шенгена вернули контроль на внутренних границах, в том числе сама Германия. Также в ответ на миграционный кризис практически все европейские государства сократили сроки пребывания кандидатов на получение статуса беженцев, уменьшили пособия, а также усилили карательные механизмы по выдворению нелегалов за пределы Европы.

И памятники содрогнулись: Европа против расизма

2020-й вошел в историю не только как год начала пандемии коронавируса, но и подъемом антирасистского движения Black Lives Matter (BLM). Он вспыхнуло в Америке, но потом докатилось до Европы.

Все началось в американском Миннеаполисе — тогда во время задержания скончался 46-летний безработный афроамериканец Джордж Флойд. Его собирались арестовать за попытку расплатиться фальшивой купюрой в $20, но белый полицейский Дерек Шовин использовал удушающий прием и почти 10 минут прижимал шею Флойда к земле, пока он не умер.

Трагедия обернулась непредвиденными последствиями — сначала в США, а потом и по всему миру вспыхнули протесты против расизма. В авангарде встало движение BLM, хотя было основано еще 2013-м. По США прокатилась волна демонстраций, которые нередко перерастали в беспорядки.

Хотя по обе стороны Атлантики бушевала «корона», это не мешало возмущенным людям выходить на улицу, невзирая на жесткие ковидные ограничения, требования оставаться дома и не собираться большими группами. В Западной Европе прошли масштабные демонстрации. Так, на улицы Вены летом 2020 года вышли около 50 тысяч человек. В соседней Германии протесты оказались одними из самых масштабных — там в общей сложности на улицы вышло примерно 100 тысяч жителей, причем в какие-то дни в демонстрациях в Берлине приняли участие 15 тысяч, в Мюнхене — 25 тысяч, а в Гамбурге — 14 тысяч человек. Заметные демонстрации прошли в Дании и Италии.

А еще досталось памятникам, ставшим мишенями народного гнева. В Бельгии обезобразили монумент королю Леопольду II, колонизовавшему Конго, а в Британии сбросили и утопили памятник Эдварду Колстону, который занимался работорговлей.

Летом 2020-го несогласованная акция протеста в Париже совпала с общемировым движением BLM, переросла в массовые беспорядки и столкновения с жандармами. В столице вспоминали трагедию за четыре года до этого, когда в отделении полиции в парижском пригороде умер 24-летний Адама Траоре. Поначалу говорили, что он скончался от удушья, однако позже было установлено: смерть наступила из-за проблем с сердцем, так что никто из полицейских не был наказан.

Вообще во Франции арабская молодежь и прежде устраивала «бунты окраин» — из-за подобных трагических происшествий. Самые масштабные погромы вспыхнули в 2005-м, когда двоих подростков убило током от трансформаторной будки в пригороде Парижа, когда убегали от полиции. А в 2023-м столкновения с полицией и поджоги машин начались с Нантера, где полицейские на мотоциклах застрелили 17-летнего парня по имени Наэль М. Всякий раз власти признавали злоупотребления полиции, но громких отставок в силовых ведомствах не было.

Мировые протесты против расовой дискриминации привели к расширению прав чернокожих, а также к публичным извинениям официальных лиц разных стран за рабовладельческое и колониальное прошлое. Спортсмены устраивали символические коленопреклонения перед матчами. А в США провели масштабную полицейскую реформу. Наконец, многие мировые музеи пересмотрели отношение к своим экспозициям и взяли курс на возвращение вывезенных артефактов бывшим колониям.

Коронавирус: протесты во время «чумы»

В 2020 году мир захватила пандемия COVID-19, причем масштабы распространения коронавируса и последствия никто не смог спрогнозировать. Из-за высокой заболеваемости, смертности и отсутствия на тот момент вакцин страны по всей планете начали вводить жесткие ограничения. В частности — обязательное ношение масок, социальной дистанцирование, комендантский час и даже локдаун.

Эпидемия не обошла стороной и Европу, так что правительствам пришлось принимать срочные меры, несоблюдение которых каралось высокими штрафами. Вот несколько примеров:

Бельгия: €250 для физических лиц, €750 для предприятий;

Великобритания: до £200 за первое нарушение и до £6400 за повторное;

Франция: штраф в €135 за нарушение комендантского часа и до €3750 за повторное нарушение;

Италия: штраф от €400 до €1000 за неношение маски;

Нидерланды: штраф €95 для тех, кто не носит маски, а также для групп, не соблюдающих дистанцию;

Испания: €100 за отсутствие маски; от €600 до €600 000 за нарушение других ограничений, введенных в стране.

Подобные решения властей были восприняты в штыки многими европейцами, которые привыкли свободно передвигаться не только в своих странах, но и внутри Евросоюза. Все это привело к тому, что постепенно все больше жителей стало выходить на улицы на несогласованные акции протеста. Ситуация усугубилась в 2021-м, в частности, во Франции, где президент Эммануэль Макрон объявил о введении «санитарного паспорта» и обязательной вакцинации всех работников системы здравоохранения. Итогом стал выход на улицы нескольких сотен тысяч человек по всей стране, причем подобные акции проходили неоднократно.

Протесты проходили не только в Пятой республике — тысячи недовольных участвовали в демонстрациях по всей Европе в том числе в Австрии, Бельгии и Нидерландах. В Великобритании решения по локдауну частично привели к отставке премьер-министра Бориса Джонсона, но несколько иначе. В Соединенном Королевстве разгорелся настоящий скандал, когда стало известно о вечеринке, которую устроил Джонсон. Все бы ничего, но в то время в Британии действовали жесткие ковидные ограничения, которые премьер и нарушил. Это вкупе с другими скандалами и привели к тому, что в 2022-м он объявил об отставке.

Ну, а в Германии тогда активизировались конспирологи всех мастей. Адепты движения «Перекрестное мышление» из Штутгарта ходили по улицам в шапочках из фольги и полосатых робах (намеки на «концлагерь»), призывали игнорировать прививки и обвиняли во всем «мировой заговор фармы».

«Желтые жилеты»: восстание провинций

Самые громкие протесты, всколыхнувшие Францию, пришлись на первый президентский срок Эммануэля Макрона. Это движение «желтых жилетов» — gilets jeunes, прогремевшее по всему миру. Пламя разгорелось после решения правительства увеличить налог на выбросы парниковых газов при использовании топлива с 1 января 2019 года. Это автоматически повысило бы цены на бензин и дизель, которые и так уже подорожали на 15% и 23%. Так что уже 17 ноября 2018-го во Франции прошла первая массовая демонстрация, собравшая в общей сложности 280 тысяч человек.

«Движение «желтых жилетов» — совершенно новый вид протестов во Франции. Это было стихийное движение, порыв «снизу». Он захватил миллионы французов — в основном жителей малых периферийных городов и сельской местности. Это те люди, которым приходится каждый день проезжать десятки километров из дома до рабочего места. И расходы на топливо составляют 15—20% их семейного бюджета. Поэтому повышение цен серьезно ударило по их карману», — рассказала RTVI старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Любовь Биссон.

По словам эксперта, «желтые жилеты» не отождествляли себя с какой-то политической силой, и у них не было лидеров.

«Примечательно, что в итоге ни одна из партий не оседлала протестную волную и не подняла «желтые жилеты» на свое знамя. С одной стороны, на улицы выходили люди порой с диаметрально полярными взглядами. С другой, масштаб протестов показал, насколько глубоко разделена Франция», — отмечает Любовь Биссон.

Как признавали очевидцы, при разгоне протестов французская полиция применяла чрезмерную жестокость — было много пострадавших от резиновых пуль, люди получали переломы, лишались глаз. При этом к отставкам в силовом блоке это не привело. А после компромиссных обещаний Макрона (ввести мораторий на год на повышение цен на автомобильной топливо, повысить ежемесячный минимальный размер оплаты труда на сто евро и отменить НДФЛ для сверхурочных работ и премий по итогам года) протесты начали постепенно сходить на нет.

После тех событий от французского лидера ждали изменений в политике, однако новая волна протестов уже среди фермеров свидетельствует о том, что свой курс Макрон менять не собирается, заключила эксперт Института Европы РАН.

Каталония: стремление к независимости

Во второй половине 2010-х все внимание Европы было приковано к Испании. «Сериал», длившийся с 2017 года, начался с референдума о независимости Каталонии, которая захотела отделиться от остального королевства. В октябре на избирательные участки пришли 43% жителей, больше 90% проголосовали за независимость.

Причинам такого сильного желания выйти из состава Испании несколько веков, которые к тому же в последние годы подпитывалось экономическим фактором. Дело в том, что регион на тот момент производил четверть всего валового национального продукта страны — в национальный бюджет Каталония платила на €16 млрд больше, чем получала от центра обратно. Это вкупе с национальным самосознанием и собственном языком в конечном счете и привело к решению о референдуме.

Однако затея в итоге провалилась — Мадрид не признал итоги референдума, на тот момент глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон и несколько его соратников скрылись за границей, а еще часть оказалась за решеткой. Приговор девятерым лидерам, который вынес Верховный суд 14 октября 2019 года, спровоцировал масштабные протесты по всей Каталонии. 18 октября в автономной области прошла всеобщая забастовка, по итогам которой пострадали больше 100 полицейских и 89 протестующих.

Похоже, история вокруг Каталонии и не думает заканчиваться. С одной стороны, на согласовании находится законопроект об амнистии для сторонников независимости.

«Независимость Каталонии — это не терроризм, как всем известно, и благодаря этому законопроекту я убежден, что все сторонники независимости будут амнистированы», — заявил 1 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес.

С другой, каталонские власти не очень довольны этой инициативой. Действующий глава Каталонии Пере Арагонес заявил, что 2024-й должен стать годом, когда руководство региона приступит «ко второй фазе» переговоров с Мадридом, где у Каталонии должна быть возможность «свободно определить свое будущее». Так что вопрос о независимости автономии до сих пор остается на повестке дня.

Польша: битва за аборты

В 2020 году не только коронавирусные ограничения и борьба против расизма вывели людей на улицы. 22 октября Конституционный суд Польши решил ужесточить закон об абортах в стране — после этого прервать беременность в стране можно только в случае изнасилования или если жизнь и здоровье женщины находится под угрозой.

При этом законодательство об абортах в Польше и до этого считалось одним из самых жестких в Европе. А многие врачи по религиозным соображениям отказывались проводить процедуру, порой затягивая ее до поздних сроков, когда это уже становилось невозможным.

Действия правительства — у власти тогда находилась правоконсервативная партия «Право и справедливость» — возмутили общественность. Более 70% жителей были недовольны решением суда. Оно сподвигло жителей многих городов выходить на улицы. К примеру, только в один день, 28 октября, по всей стране прошли 410 акций протеста, в которых в общей сложности приняли участие 430 тысяч человек.

Хотя власти 3 ноября под давлением масс объявили об отсрочке, в итоге решение все-таки вступило в силу. Тем не менее, массовые демонстрации вспыхивали с новой силой после каждой смерти беременной женщины, которую можно было бы спасти при старом законодательстве.

Отчасти ужесточение закона об абортах повлияло на исход парламентских выборов в октябре 2023 года. Лидер оппозиции Дональд Туск из либеральной «Гражданской платформы» за две недели до выборов вывел на улицы Варшавы небывалое число сторонников. «Марш миллионов сердец» проходил в том числе в защиту прав женщин. И хотя «ПиС», которая находилась у власти восемь лет, формально выиграла выборы, но не смогла найти голосов для коалиции. А «старый новый» премьер-министр Туск в январе заявил о готовности внести в сейм законопроект о легализации абортов до 12-й недели беременности.

Суперклей, банки с супом, забеги ню: как еще протестуют

В Европе набирают обороты и необычные формы протестов. Пускай, они не самые массовые, но весьма заметные. В Германии заявили о себе новые экологи из движения «Последнее поколение» (Die Letzte Generation), а также их соратники из «Восстания против вымирания» (Extinction Rebellion) и «Просто останови нефть» (Just stop oil).

Пришедшие на смену адептам Греты Тунберг с их детскими пятничными стояниями Fridays for Future, они приклеивают себя суперклеем к автотрассам и к картинам великих мастеров в мировых музеях. В шедевры также летят банки с супом. Досталось «Подсолнухам» Ван Гога, «Девушке с жемчужной серьгой» Вермеера, «Крику» Мунка и даже «Моне Лизе» Леонардо.

А еще время от времени в Европе проходят демонстрации в стиле «ню». Например, в июне 2021 года в Берлине прошел велопробег под лозунгом «Равная грудь для всех» — за право женщин обнажаться наравне с мужчинами. Поводом послужил казус в одном из общественных бассейнов, откуда охранники выпроводили даму, плававшую топлес.

В знак женской солидарности сотни столичных амазонок проехали по столице с обнаженной грудью. А «пострадавшая» пошла в суд, и в марте 2023 года жительницам Берлина официально разрешили плавать в общественных местах без верха от купальника.

* Группировка признана террористической и запрещена на территории России

** Движение признано террористическим и запрещено на территории России