В Румынии случилось неожиданное. За два дня до второго тура президентских выборов Конституционный суд республики отменил результаты первого тура. Он прошел 24 ноября и не смог выявить однозначного победителя. 8 декабря в борьбе за кресло главы государства должны были сойтись независимый кандидат, критик НАТО Кэлин Джорджеску и глава оппозиционной проевропейской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони. Однако в дело вмешался новый «рашагейт» — в Бухаресте подозревают, что Джорджеску помогли из Москвы. Подробности — в материале RTVI.

Все по новой

6 декабря Конституционный суд Румынии собрался на срочные консультации, так как ранее было множество призывов отменить результаты первого тура.

2 декабря КС страны решил оставить в силе итоги ноябрьского голосования, так что республика активно готовилась ко второму туру. Однако в дело вмешались новые подробности, которые поставили под сомнение первое место крайне правого независимого кандидата Кэлина Джорджеску.

В итоге суд впервые в истории страны отменил итоги выборов, хотя на зарубежных участках уже стартовало голосование во втором туре.

«На заседании 6 декабря Конституционный суд в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса осуществил свои полномочия и единогласно принял решение аннулировать весь избирательный процесс по выборам президента Румынии. <…> Избирательный процесс по выборам президента Румынии будет возобновлен в полном объеме, правительство собирается назначить новую дату», — говорится в официальном сообщении суда.

Теперь голосование пройдет повторно, и в этот раз Джорджеску придется несладко, так как именно он оказался в центре очередного «рашагейт».

TikTok на мьюте

Кэлин Джорджеску раньше состоял в крайне правом националистическом «Альянсе за объединение румын», однако на президентские выборы он пошел как независимый кандидат. Неожиданно для всех Джорджеску занял первое место по итогам первого тура, а из гонки тогда выбыл действующий премьер-министр Марчел Чолаку, хотя именно ему предрекали победу.

Для независимого кандидата одним из главных подспорьев стала соцсеть TikTok — именно там он при помощи вирусных роликов доносил до сограждан свои идеи. И этот факт стал решающим для румынских спецслужб, которые начали расследование в отношении Джорджеску.

За несколько дней до второго тура Высший совет национальной обороны (CSAT) рассекретил документы, которые связаны с предвыборной кампанией крайне правого кандидата. В них утверждалось, что для его продвижения использовались фейковые аккаунты в TikTok и Телеграм, а сама страна подверглась «агрессивным гибридным российским атакам».

По данным SRI (румынской контрразведки), изначально сеть состояла из 25 тыс. аккаунтов в TikTok, которые стали очень активными за две недели до первого тура президентских выборов. При этом 797 аккаунтов были созданы еще в 2016 году, то есть до того, как соцсеть стала доступна за пределами Китая.

В итоге 5 декабря Еврокомиссия издала «распоряжение о хранении» («retention order»), предписав TikTok заморозить и сохранить данные, связанные с «фактическими или прогнозируемыми системными рисками, которые ее сервис может представлять для избирательных процессов и гражданского дискурса в ЕС».

Распоряжение касается национальных выборов в странах Евросоюза в период с 24 ноября 2024-го по 31 марта 2025 года.

Также после рассекречивания документов румынская генпрокуратура начала расследование в отношении Джорджеску, которого подозревают в «предвыборных преступлениях и отмывании денег».

При чем здесь Россия

Обвинения во вмешательстве в выборы в адрес России посыпались не только со стороны Бухареста. К этой теме подключились и в США, в частности в Госдепартаменте.

«Мы обеспокоены докладом CSAT о российском участии в вредоносной кибердеятельности, направленной на то, чтобы повлиять на целостность избирательного процесса в Румынии. Данные, упомянутые в докладе, должны быть полностью расследованы, чтобы обеспечить целостность избирательного процесса в Румынии», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пленарном заседании Совета министром ОБСЕ также обратил внимание на ситуацию в Румынии.

«Теперь власти Румынии раскрывают российские усилия — масштабные и хорошо финансируемые — по влиянию на недавние президентские выборы, вопреки стандартам ОБСЕ», — сказал он.

Впрочем, в Москве отрицают какую-либо причастность к стремительному возвышению Кэлина Джорджеску. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала эти обвинения «абсурдными».

«Решительно отвергаем все враждебные выпады, которые считаем абсолютно беспочвенными. Россия, в отличие от «коллективного Запада», последовательно придерживается принципиальной линии о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств под любыми предлогами», — добавила дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заверял, что у Москвы «нет обыкновения» вмешиваться в избирательный процесс в других странах.

Сам Джорджеску ранее выказывал симпатии к Москве. К примеру, в 2020 году он называл российского лидера Владимира Путина одним из немногих в мире «истинных лидеров». Кроме того, 4 декабря Джорджеску рассказал, что встречался с философом Александром Дугиным, которого называют «идеологом русского мира».

На повестке был западный курс

Пока Кэлин Джорджеску активно продвигал идею, что Евросоюз и НАТО не представляют интересы Бухареста, а сам Североатлантический альянс — это «аутсорсинг» в области национальной безопасности и обороны страны, его конкурентка глава «Союза спасения Румынии» Елена Ласкони провела встречу с президентом Франции Эммануэли Макроном.

По словам французского лидера, если к власти придет кто-то, кто неоднозначно относится к России или настроен пророссийски, это радикально изменит политику безопасности Румынии.

«Вы единственная, у кого есть четкая позиция ЕС и НАТО, и де-факто вы единственная, кто может защитить свою страну», — добавил Макрон в беседе с Ласкони.

В ответ на это глава «Союза спасения Румынии» заверила президента Франции, что будет использовать «все силы и знания, чтобы сохранить демократию в Румынии и удержать страну на пути ЕС и НАТО».

Накануне отмененного второго тура однозначного фаворита гонки так и не было. Результаты последнего опроса Atlas Intel показали, что рейтинг Ласкони был на отметке в 48,6%, а вот у независимого кандидата — 46,4%. При этом предыдущее исследование показывало диаметрально противоположную ситуацию, но опрос был проведен еще до того, как власти рассекретили документы, касающиеся кампании Джорджеску.

Сейчас же, судя по всему, эти результаты не имеют большого значения, так как Румынии придется начинать все сначала.