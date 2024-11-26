Избранный президент США Дональд Трамп — первый в американской истории победитель президентских выборов, признанный виновным в уголовном преступлении. Триумф республиканца оставил в подвешенном состоянии сразу четыре уголовных дела против него. Обвинения в свой адрес политик неоднократно отрицал. Как обстоят дела у Трампа с правосудием за менее чем два месяца до инаугурации — в материале RTVI.

Закрыто до 2029 года

25 ноября специальный прокурор Министерства юстиции Джек Смит обратился с просьбой к судьям прекратить два федеральных уголовных дела в отношении избранного президента США Дональда Трампа. Смит проводил против Трампа расследования о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, кульминацией которой стал захват Капитолия, а также о хранении секретных государственных документов в резиденции республиканца Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Позиция правительства по существу обвинения подсудимого не изменилась. Но изменились обстоятельства», — говорится в просьбе Смита к окружному судье США Тане Чаткан о завершении дела о вмешательстве Трампа в выборы. Смит обосновал свое решение политикой Минюста США, согласно которой действующие президенты не могут быть привлечены к ответственности, и отметил, что «преследование должно быть прекращено до инаугурации обвиняемого». Судья просьбу спецпрокурора удовлетворила.

Следующее отдельное ходатайство Смита — об исключении Трампа из числа соответчиков по делу о секретных документах (при этом рассмотрение дела продолжится в отношении двух помощников Трампа) — фактически положило конец федеральному преследованию республиканца. Впрочем, как только Трамп покинет Овальный кабинет в 2029 году, обвинения по обоим делам могут быть ему предъявлены вновь.

Представитель Трампа Стивен Чунг назвал решения Смита «крупной победой верховенства закона» и важным шагом на пути к прекращению «политического использования нашей системы правосудия в качестве оружия».

Джек Смит намерен уйти в отставку с поста спецпрокурора еще до инаугурации Дональда Трампа, писали The New York Times и NBC News со ссылкой на свои источники. Во время предвыборной гонки республиканец обещал в случае своей победы уволить представителя Минюста «в течение двух секунд».

Приговор в Нью-Йорке — на паузе

26 ноября судья Нью-Йорка Хуан Мерчан должен был вынести приговор Дональду Трампу по обвинениям в фальсификации деловой документации с целью скрыть предполагаемый подкуп порнозвезды Сторми Дэниэлс в обмен на молчание за две недели до выборов 2016 года. По этому делу республиканец был признан виновным по 34 пунктам обвинения, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Но накануне судья временно приостановил оглашение своего вердикта и удовлетворил просьбу адвокатов Трампа подать до 2 декабря ходатайство о полном прекращении дела. Ранее окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выступал против отмены дела по той причине, что присяжные уже признали Трампа виновным, но согласился заморозить процесс на четыре года президентства республиканца.

И хотя судья еще не назначил новую дату вынесения приговора и не сделал никаких дальнейших заявлений по поводу паузы в расследовании, пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг назвал решение Мерчана «решающей победой» избранного президента.

По мнению Politico, судья Мерчан сейчас стоит перед «дилеммой». «Если Мерчан вынесет приговор в соответствии с графиком, ему предстоит решить беспрецедентную задачу — назначить тюремное заключение сроком до четырех лет подсудимому, который в январе займет Белый дом. Если он все же приговорит Трампа к тюремному заключению, то почти наверняка Трампу придется отбывать этот срок только после того, как он покинет свой пост в 2029 году», — отмечает издание.

Дело в Джорджии завязло в отношениях

В отношении Дональда Трампа открыто уголовное дело о попытке повлиять на изменение результатов выборов в штате Джорджия в 2020 году — и, в отличие от других уголовных обвинений, этот процесс находится в рамках юрисдикции штата.

Присяжные выдвинули в отношении политика обвинения по 13 пунктам, но и это расследование «спускается на тормозах». Адвокаты республиканца нашли необычную лазейку: они подали апелляцию на решение суда, которое позволило окружному прокурору Фани Уиллис продолжать работу над процессом против Трампа после разоблачений ее романтических отношений со спецпрокурором Нейтаном Уэйдом, назначенным ею для проведения расследования.

Еще в начале июня апелляционный суд приостановил судебное разбирательство до тех пор, пока не будет решен вопрос о дисквалификации Уиллис из-за предполагаемого конфликта интересов, на котором настаивают представители республиканца. Устные прения только по этому вопросу назначены на 5 декабря.