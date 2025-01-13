Мосгорсуд готовится к рассмотрению жалоб на приговор американцу, экс-продюсеру групп «Тараканы!», Louna и «Слот» Трэвису Лику, осужденному в России на 13 лет по делу о наркотиках. Вместе с ним срок по этому же делу получила 24-летняя Вероника Грабанчук — участница съемок в передаче НТВ про экстрасенсов. RTVI рассказывает эксклюзивные подробности дела Лика и его жизни в Москве. А также о том, почему его бывшие коллеги по рок-цеху не смогли уговорить американца уехать и уверены, что теперь тот «хлебнет настоящей России-матушки».

Приговор по делу 53-летнего уроженца Калифорнии Трэвиса Лика был вынесен Хамовническим судом Москвы в июле 2024 года. Самого Лика и его подельницу, 24-летнюю россиянку Веронику Грабанчук, обвиняли в производстве наркотиков, торговле ими в крупном размере группой лиц, а также в незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта (ст.228.1 и ст.228 УК РФ).

О том, что конкретно вменялось американцу и россиянке, куце рассказывала в своем официальном пресс-релизе в 2024 году прокуратура. Из сообщения следовало, что с января по август 2023-го Лик покупал у неустановленного лица мефедрон, затем расфасовывал его дома по пакетикам, после чего отдавал Веронике Грабанчук, и та уже делала закладки в различных местах Москвы. В общей сложности, отмечала прокуратура, речь шла о попытке сбыта 40 граммов мефедрона. Кроме того, отдельно Лику вменялось хранение 1,6 гр мефедрона и таблетки с МДМА у себя дома.

За все это суд приговорил Лика к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Грабанчук получила восемь лет общего. «Свою вину в совершении преступлений Грабанчук признала в полном объеме, Лик свою вину не признал», — отмечали в прокуратуре Москвы. Пресс-служба Хамовнического суда тогда и вовсе ограничилась лишь самим фактом вынесения приговора по делу. Все остальные подробности поклонники, коллеги и знакомые Лика узнавали из сюжетов на федеральном ТВ, зачастую насыщенных противоречивыми фактами.

Служил в ВВС США, любил рок и Россию

Как выяснил RTVI, Трэвис Лик, живя в США, некоторое время успел послужить в американских ВВС. Еще в молодости он увлекся рок-музыкой. В 2010 году переехал в Россию, обосновался в Москве и устроился на работу в «Институт иностранных языков ДС», где преподавал английский. Там он проработал почти восемь лет. Примерно в то же время Лик начал сотрудничать с рядом российских музыкальных групп в качестве продюсера. «Маниакально увлеченный музыкальными проектами, в которых он участвовал», — так в беседе с RTVI охарактеризовал Лика его знакомый, фронтмен прекратившей в 2022 году свое существование панк-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин*. Для «Тараканов!» американец делал переводы текстов для двух релизов и помогал максимально точно пропевать английские слова во время их записи.

«Он очень любил Россию, — рассказал Спирин*. — Я всегда шутил, что он был большим патриотом России, чем все мы, его русские друзья. На мой взгляд, он был немного странным, как будто иногда отказывался верить в очевидные вещи. Он был готов заниматься крайне рискованными проектами. Он не любил Штаты и хвалил жизнь в России, хотя всем нам уже было ясно, что мы живем при новом Сталине».

О своем отношении к США, а точнее их внутренней политике, Трэвис Лик иногда писал на своих страницах в соцсетях. В 2016 году он радовался победе Дональда Трампа на выборах и выражал надежду на то, что тот добьется снятия санкций с России. «Если бы была избрана Хиллари Клинтон, мы, вероятно, начали бы войну из-за Сирии», — писал Лик. В 2020 году, незадолго до очередных американских выборов, на которых впоследствии победил Джо Байден, Лик написал: «Отличная работа, Америка. Вы собираетесь выдвинуть кандидатуру либо престарелого коммуниста, либо престарелого педофила, чтобы выступить против Трампа». «Я возвращаюсь в постель. Разбудите меня, когда моя страна вытащит свою коллективную голову из задницы», — также добавил Лик.

Помимо «Тараканов!» американец в России сотрудничал с такими группами как «Слот» и Louna. Ни та, ни другая с RTVI о своем бывшем продюсере разговаривать не захотели и вопросы проигнорировали. Была у американца и своя группа «Лови Ночь», играющая альтернативный рок. Лик был в ней фронтменом. В свою очередь Дмитрий Спирин* заявил RTVI, что никогда не видел, чтобы Трэвис Лик употреблял наркотики и ни от кого не слышал, что он мог ими торговать.

«Я убежденный антинаркоман, я бы никогда не стал серьезно сотрудничать с употребляющим. Для меня это неприемлемо. Трэвис всегда казался трезвым и целеустремленным, — сказал Спирин*. — Я потерял с ним связь еще в начале ковида, а потом я вообще уехал из России. Но чтобы из музыканта, живущего ради карьеры, успешного продюсера, учителя превратиться в наркоторговца «с разветвленной сетью» — это нужно очень серьезно «поработать».

По словам бывшего фронтмена «Тараканов!», новость о сроке Лику его шокировала. Спирин* говорит, что после начала боевых действий на Украине он неоднократно уговаривал американца покинуть Россию, но тот его не слушал. «Ну вот, теперь хлебнет настоящей России-матушки, такой, какая она есть на самом деле, а не внутри Бульварного кольца», — добавил музыкант.

Ковид, ВНЖ и наркотики

Дмитрий Спирин*, как и большинство знакомых и друзей Лика, вряд ли мог знать подробности его дела. Но именно с периодом пандемии коронавируса, как считает следствие, и связано его сползание на тернистый путь, приведший американца на скамью подсудимых.

В 2020 году, когда в Москве вводились ограничения на передвижения из-за смертоносного вируса, у Лика закончился вид на жительство. Пропуска, чтобы пойти в МФЦ и продлить документ, у него не оказалось. Так он остался без возможности заработка. В это время американец жил со своей женой Юлией Скуридиной, которая, по его словам, якобы и предложила ему заняться распространением наркотиков в качестве курьеров. Со слов Лика, магазины, где приобретались запрещенные вещества, они с женой находили в даркнете на небезызвестном криминальном форуме «Гидра» (закрылся в 2022 году). Лик рассказал следствию, что через эти магазины они получали координаты закладок, забирали вещества, фасовали и распространяли. Этой деятельностью, по словам американца, они занимались около двух с половиной лет, после чего жена от него ушла.

В 2021 году Лик в баре «Гадкий Койот», чей совладелец Виктор Мишачев будет подорван в своем автомобиле в октябре 2024 года, познакомился в Вероникой Грабанчук. В ходе общения девушка узнала, чем занимается американец и захотела присоединиться, так как ей нужны были деньги. По словам Лика, изначально он брал Грабанчук с собой и за каждую пройденную закладку платил ей по 100 рублей. Затем девушка начала ходить делать закладки самостоятельно, и Лик начал платить ей по 200 рублей.

Все это Трэвис Лик рассказывал следствию буквально сразу после своего задержания в июне 2023 года. Проходило оно жестко, с участием СОБРа. А кадры, когда к Лику домой приходят силовики, транслировал телеканал РЕН ТВ. Дома у американца тогда изъяли все электронные носители, нюхательные трубки, синюю таблетку, обмотанный изолентой сверток, весы и порошок, рассыпанный на столе. На оперативном видео сразу после обыска Лик скажет:

«Я не понимаю, почему я тут. Вину не признаю, я не верю, что мог сделать то, в чем меня обвиняют, потому что я не знаю, в чем меня обвиняют».

После того, как американца доставили в отдел, он все же дал признательные показания. Но уже в сентябре 2023 года от них отказался, заявив следователю, что его заставили признать вину, напугали его невесту перспективой ее ареста и даже якобы домогались ее. Впоследствии бывшую супругу Лика следствие так и не допросило, а его девушку, с которой они жили последние годы, не вызвали на суд, хотя во время следствия она рассказывала, что видела, как сам американец употребляет некий белый порошок. На вопрос девушки Лика, что это такое, тот ей якобы ответил: «It’s a magic powder» (это волшебная пыль).

Вероника Грабанчук на следствии слова первоначального допроса Лика частично подтвердила. Она заявила, что тот передавал ей пакетики с мефедроном и адреса, куда их нужно было доставить. После того, как она отчитывалась о проделанной работе (скидывала фото), Лик переводил ей деньги на карту. Грабанчук заявила, что за день она делала 50-60 закладок.

Девушка также сказала следователям, что Трэвис Лик угрожал ей. Он якобы снял видео, на котором Грабанчук употребляет наркотики, и пообещал отправить его ее родственникам, если вдруг она решит сдать его.

Впоследствии, уже в суде, по словам адвоката американца Кирилла Мариненко, Грабанчук заявит, что Лик ее никак не шантажировал, и якобы именно оперативники сказали ей, «чтобы она сообщила изначально побольше в этой части». «В судебном заседании подсудимая Грабанчук пояснила, что на очной ставке на Лике были многочисленные телесные повреждения, следы ударов и царапин на ногах. «Они были в легкой эйфории», — сказала в судебном заседании подсудимая Грабанчук относительно реакции сотрудников полиции на задержание Лика», — рассказал RTVI Мариненко.

Грабанчук и экстрасенсы

Веронике Грабанчук 24 года. Она выпускница РУДН. Пишет стихи и любит красивые фотографии. В 2020 году на телеканале НТВ вышла программа, в которой экстрасенсы отправились в Подмосковье устанавливать причину смерти 40-летней Елены Грабанчук — художницы из Подольска, пропавшей без вести в апреле 2019 года. Елена Грабанчук — мать Вероники.

После того, как Елена отвезла младшую дочь в детский сад, ее машина была найдена возле одного из подмосковных ТЦ. Женщину искали всем миром, включая поисковой отряд «Лиза Алерт». Спустя две недели Елену Грабанчук обнаружили туристы на слиянии рек Ока и Нара в районе Серпухова. Тело женщины плавало в воде. Экспертиза показала, что ее задушили. Экстрасенсы тогда пришли к выводу, что причиной убийства женщины стал грабеж, а убийца — наркоман. Во время передачи, когда экстрасенсы общались с дочерью погибшей Вероникой Грабанчук, одна из теле-провидиц сказала девушке: «Не надо в кривую уходить».

В начале июня 2023 года Вероника Грабанчук была задержана неподалеку от здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной во дворе дома №50 сразу после того, как она разместила в подъезде несколько закладок с пакетиками мефедрона. Еще часть наркотиков находилась у нее при себе, они были изъяты во время личного досмотра. На телефоне девушки имелись фотографии сделанных закладок. Оперативникам Грабанчук сказала, что работает на Трэвиса Лика.

Суд и апелляция

Адвокат американца Кирилл Мариненко рассказал RTVI, что во время судебного процесса Лик не признал себя виновным ни в приобретении наркотиков через интернет-магазины, ни в их распространении. Он заявил, что наркотики, обнаруженные у него в квартире во время обыска — сверток мефедрона и пакетик с синей таблеткой — ему подбросили. А весы он якобы использовал, чтобы взвешивать дозы для личного употребления.

«Он признал только дорожку на столе, там вещество, которого даже не хватило на уголовный состав. Он сам открыл дверь полицейским, и глупо предполагать, что не избавился от свертка», — сказал Мариненко. «Все остальные предметы использовала Грабанчук для расфасовки и сбыта наркотиков — Лик не отрицает, что знал это, однако отрицает свою вовлеченность в это и участие», — добавил адвокат.

Кроме того, обратил внимание защитник Лика, по версии полицейских, американец удалил всю переписку со своего телефона, а также удалил все с компьютеров, так как знал, что к нему придут с обыском. «Но оставил у себя таблетку и сверток? Это нонсенс. Грабанчук, которая полностью давала показания против Трэвиса, лично в суде сказала, что никаких свертков она не оставляла Трэвису, забрала все с собой. [Дорожку] же на столе Трэвис признавал сразу. Сам факт ее наличия подтверждает, что он не ожидал никакого прихода полиции, иначе не открывал бы лично дверь, либо открыл бы, предварительно уничтожив улики. Невозможно утверждать, что он в таком случае удалил информацию с компьютера и телефона», — также сказал адвокат Мариненко.

Кроме того, защитник Лика утверждает, что из дела пропал изъятый при обыске телефон. При этом Вероника Грабанчук в своих показаниях ссылалась на переписку с американцем. «Если бы это было так — телефон бы не пропал никогда», — считает Мариненко. Он говорит, что еще одной уликой в деле были ноутбук и компьютеры Трэвиса Лика, в которых тот, по версии следствия, хранил данные о наркомагазинах в интернете в таблице Exel. «У Трэвиса изъяты три идентичные друг другу флешкарты черного цвета, флешкарта «Scan Disk 64 Gb», флешкарта черного цвета «Kingston», жесткий диск в черном корпусе «Transcend», жесткий диск в корпусе серого цвета «Seagate», флешкарта черного цвета, флешкарта серого цвета, системный блок «Apple Mack mini» — ничего не исследовано, не обнаружено никаких файлов», — утверждает Кирилл Мариненко.

Вместе с тем, отметил адвокат, в судебном заседании Грабанчук заявила, что Лик занимался фасовкой наркотиков, но не говорила, что он их изготавливал.

На приговор суда стороной защиты поданы уже несколько апелляционных жалоб и замечание на протокол судебного заседания. Свое апелляционное представление в суд подала и прокуратура. Адвокат Кирилл Мариненко сказал RTVI, что намерен подать и дополнительную жалобу. Мосгорсуд он планирует просить об отмене приговора и полном оправдании Лика. В посольстве США в Москве, которое обычно следит за судебными процессами в отношении своих граждан, на вопросы RTVI, включая возможность попадания Лика в обменные списки, не ответили.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом