В Москве задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе столицы, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщило московское управление Следственного комитета (СК). Как выяснил RTVI, подозреваемый — гражданин Беларуси Виталий Слободяник. Он числится совладельцем «Шейкер Групп», гендиректором которой является пострадавший при взрыве бизнесмен Виктор Мишачев.

Схрон оружия и служба в спецназе

По данным прокуратуры Москвы, в попытке подрыва автомобиля и покушении на убийство подозревается житель столицы 1973 года рождения. Имя 50-летнего мужчины СК не указывает. По предварительной информации следствия, он является бизнес-партнером потерпевшего.

Прокуратура опубликовала кадры с моментом задержания подозреваемого.

В ближайшее время задержанного доставят на допрос для проверки на причастность к преступлению, уточнили в СК.

Во время обыска по месту проживания подозреваемого обнаружили схрон оружия. Mash уточняет, что силовики нашли у мужчины ружье «Вепрь-12», две «Сайги», несколько пистолетов, бронежилеты, охотничьи ножи, десятки магазинов патронов 5,45 калибра и военный камуфляж.

«По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщает СК.

Как выяснил RTVI, подозреваемый — гражданин Беларуси, уроженец города Кобрин Виталий Слободяник. Он числится соучредителем компании «Шейкер групп», гендиректором которой является пострадавший при взрыве бизнесмен Виктор Мишачев.

Оба предпринимателя являются соучредителями 12 компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Спарк». Две из них ликвидированы, остальные 10 работают в сфере общепита, баров и организации мероприятий.

«В трех из них — ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» — у мужчин равные доли в 25%. В двух последних Мишачев также является генеральным директором», — отмечает ТАСС.

Судя по соцсетям Слободяника, мужчина служил в белорусском спецназе.

Как произошел подрыв машины

Взрыв самодельного взрывного устройства во дворе на Профсоюзной улице в Москве произошел утром 15 октября. В результате пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка, их госпитализировали.

Владельцем автомобиля и одним из пострадавших оказался 44-летний ресторатор Виктор Мишачев — учредитель компании «Шейкер Групп» (объединяет бары «Гадкий Койот», Humans Seafood Bar, True Cost, «Говяdина») и соучредитель «Китчен Бургер». Бизнесмен находится в реанимации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве. Второй пострадавший мужчина — сосед бизнесмена, который в момент взрыва садился в свою машину, пишет Baza.

По данным Shot, подозреваемый в совершении покушения положил самодельное взрывное устройство (СВУ) между капотом и лобовым стеклом внедорожника Tank, который принадлежал Мишачеву. Оно, сообщил телеграм-канал, было начинено поражающими элементами, спрятано в пакет и прикрыто детской пеленкой. Владелец автомобиля скинул СВУ с машины, и оно сдетонировало, пишет Shot.

Как пишет Baza, взрыв произошел в момент, когда Мишачев хотел убрать с крыши своей машины «мусор», о котором рассказал бизнесмену его сосед, когда гулял с собакой.

«[Мишачев] спустился вниз, чтобы почистить свою машину. Сначала он выбросил часть «оставленного кем-то мусора», но на машине осталась пеленка. Когда он приподнял ее — произошел взрыв», — утверждает телеграм-канал.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК). В ведомстве сообщили, что основная версия взрыва — предпринимательская деятельность потерпевшего.