Бывший глава банков Канады и Англии, 59-летний финансист Марк Карни выиграл выборы главы Либеральной партии Канады. Теперь он станет новым премьер-министром страны, сменив Джастина Трюдо, который в январе, после 10 лет в должности, решил уйти в отставку из-за критики и низких рейтингов. Что известно о новом главе канадского правительства, которому предстоит разбираться с тарифной войной Трампа, — в материале RTVI.

Карни родился в 1965 году в небольшом городе Форт-Смит на Северо-Западных территориях Канады, а вырос в Эдмонде в провинции Альберта. Его родители были педагогами, бабушка и дедушка по отцовской линии — ирландцами из графства Мейо. У нового премьера есть старшие брат и сестра Шон и Бренда, а также младший брат Брайан. Он женат на британской экономистке Диане Фокс Карни, у пары четыре дочери.

Марк Карни с отличием окончил Гарвард в 1988 году, получив степень бакалавра по экономике, во время учебы был на частичной стипендии. После этого он также получил степени магистра и доктора в колледжах Оксфордского университета.

Во время учебы в Гарварде Карни, как и многие канадцы, играл в хоккей — был запасным вратарем университетской команды. Его соседями по комнате были бывший профессиональный хоккеист Марк Беннинг и обладатель Кубка Стэнли, экс-генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» НХЛ и «Бостон Брюинз» Питер Чиарелли.

В течение 13 лет Карни трудился в Goldman Sachs — одном из крупнейших инвестиционных банков в мире. За это время он успел поработать в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Торонто. В частности, будущий канадский премьер занимался выходом ЮАР на международные рынки облигаций, а также участвовал в работе Goldman Sachs во время экономического кризиса в России 1998 года. Марк Карни покинул Goldman в 2003-м, чтобы стать замглавы Банка Канады (центрального банка). На следующий год он получил должность старшего помощника замминистра финансов страны.

В октябре 2007-го Карни назначили главой Банка Канады. Он оставил свой пост в минфине, чтобы стать советником уходящего Дэвида Доджа. Официально Марк Карни сменил его 1 февраля 2008 года. На момент назначения он оказался самым молодым главой центробанка среди стран G8 (Россию исключили из Группы в 2014-м) и государств G20. Как раз в это время в мире бушевал финансовый кризис, с которым Карни пришлось справляться.

Спустя пять лет его переманили британцы. В 2013-м Карни возглавил Банк Англии, который выполняет функции ЦБ Соединенного Королевства. Карни стал первым в истории небританцем, возглавившим это учреждение. Свой пост он покинул лишь в 2020-м. За два года до этого Карни получил британское подданство.

В начале марта 2025-го Марк Карни объявил, что откажется от нескольких паспортов. «Я уже инициировал процесс отказа от гражданства как Соединенного Королевства, так и Ирландии», — объявил новый премьер-министр Канады.

Еще будучи главой Банка Англии, Марк Карни предлагал заменить доллар новой резервной валютой. В 2019-м во время встречи с главами других центробанков заявил, что доллар оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику.

Также Карни был против Brexit. В марте 2016 года, когда в Великобритании еще даже не прошел референдум о выходе страны из Евросоюза, он предупреждал о последствиях. «При прочих равных следует ожидать снижения прямых иностранных инвестиций с учетом уровня неопределенности», — прогнозировал тогда еще глава ЦБ Соединенного Королевства. В 2023-м, уже покинув должность, Марк Карни вновь раскритиковал Brexit. По его словам, выход из ЕС стал причиной высокой инфляции, с которой власти не могли справиться.

До того, как стать премьер-министром, Карни ни разу не занимал выборные должности. Теперь же он будет возглавлять правительство до следующих всеобщих выборов, которые должны состояться не позднее 20 октября. Чтобы поднять рейтинг Либеральной партии, Марку Карни придется справиться с начавшейся торговой войной с США, а также с планами американского лидера Дональда Трампа по присоединению Канады. «Мое правительство будет сохранять наши пошлины до тех пор, пока американцы не проявят к нам уважения. <…> Мы не просили об этом бое, но канадцы всегда готовы, когда кто-то другой бросает нам вызов. Так что американцы не должны заблуждаться. В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — заявил Карни.