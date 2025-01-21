Среди главных героев церемонии инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа оказался миллиардер Илон Маск. Он привлек внимание СМИ и пользователей соцсетей, когда изобразил жест, похожий на нацистское приветствие. Было ли это «зигование» — разбирался RTVI.

С чего все началось

После инаугурации Трампа на стадионе Capital One Arena прошел митинг. На нем в том числе выступал предприниматель и сторонник 47-го президента Илон Маск.

«Именно так ощущается победа. И это была не обычная победа. Это была развилка на пути человеческой цивилизации. <…> Эти выборы действительно имели значение. <…> Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. У нас будут наконец-то безопасные города, надежные границы, разумные расходы, базовые вещи», — сказал он собравшимся на митинге.

Все бы ничего, вот только во время своей речи владелец SpaceX и соцсети X (бывший Twitter) вскинул руку в жесте, который был похож на нацистское приветствие. Этот поступок миллиардера не остался незамеченным, особенно учитывая, что Маск получил должность в новой команде. 20 января американский лидер подписал указ о создании «Департамента эффективности правительства», который возглавит Илон Маск.

Миллиардер отреагировал на обвинения в «зиговании» на следующий день.

«Честно говоря, нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе «вы все Гитлеры» так надоели», — написал Маск в соцсети Х.

Но толком он так и не объяснил, что же это было.

Другой «салют»

После первой волны критики в соцсетях возникло предположение, что это было вовсе не нацистское приветствие или «римский салют». Появилась новая версия, которая связана с историей США. Речи идет о клятве верности флагу США — так называемом «салюте Беллами».

Сама клятва появилась в 1892 году — менее чем через 30 лет после окончания гражданской войны. Владелец журнала Youth’s Companion Дэниел Шарп Форд дал задание одному из своих сотрудников Френсису Беллами написать клятву, которая впоследствии была напечатана на страницах журнала. Вскоре она стала невероятно популярной, однако оставалось ощущение неловкости, что люди просто стояли и ничего не делали. В итоге было принято решение придумать и «салют», который потом получил название в честь автора клятвы.

Салют Беллами заключался в том, что каждый вытягивал правую руку, слегка подняв ее вверх и направив пальцы вперед.

Изначально в таком приветствии не было ничего необычного, но все изменилось после того, как к власти в Германии и Италии пришли Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. Фашистские приветствия оказались схожи с салютом Беллами. 22 декабря 1942 года американский Конгресс принял поправки к Кодексу о флаге США, после чего клятву флагу стали произносить, положив правую руку ладонью на сердце вместо вскидывания.

Кстати, салют Беллами должен сопровождаться клятвой, но соратник Трампа ее не произносил. Поэтому эту версию многие тут же поставили под сомнение.

Проблемы не только у Маска

Год назад с похожей ситуацией столкнулась и премьер-министр Джорджа Мелони. В январе 2024-го в сети завирусилось видео, на котором сотни демонстрантов вскидывали руки в «римском салюте» возле бывшей штаб-квартиры Итальянского социального движения (партии не существует с 1995 года). Это случилось во время традиционного митинга в память о жертвах теракта 1978 года.

Тогда на улице Акка Ларентия левые боевики расстреляли двух студентов-неофашистов — членов Итальянского социального движения (MSI), основанного в 1946-м соратниками покойного Муссолини.

Полиция начала расследование массового «римского салютования», а оппозиция поспешила обратить ЧП против Мелони и ее «Братьев Италии». Дело в том, что партию премьер-министра называют постфашистской, поскольку она исторически наследует MSI, к тому же в ней состоят двое прямых потомков Муссолини.

Но кроме этого, а также эмблемы «Братьев» — трехцветного пламени — прямого заимствование символики MSI, у партии Мелони сейчас нет ничего общего с предшественниками.

В 1952 году в Италии был принят «закон Шельбы» — по имени депутата, а позже 47-го премьер-министра Марио Шельбы. Он предусматривает запрет «апологии фашизма» — за нее полагается тюремный срок от 2 до 12 лет или штраф (сегодня до 10 тысяч евро). Закон запрещает проводить «расистскую пропаганду», «возвышать представителей, принципы и методы» фашистов и демонстрировать «внешние проявления фашистского характера». Как пишет La Rebubblica, по сути под запрет подпадает и «римский салют». В 2017 году в Италии был принят отдельный закон, предусматривающий уголовное наказание за распространение фашистской и нацистской символики, в том числе за демонстрацию «римского салюта».

В 2018 году Верховный кассационный суд вынес оправдательный вердикт в отношении двух демонстрантов, которые подняли правую руку на мероприятии в Милане, организованном «Братьями Италии». «Римское приветствие не является преступлением, если оно имеет поминальное и ненасильственное намерение: в этом смысле его можно рассматривать как свободное «проявление мысли», а не как конкретное покушение на подрыв демократического строя», — постановил судья.