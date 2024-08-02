В Молдове стартовал избирательный период, который завершится 20 октября. Именно тогда граждане республики не только проголосуют за нового президента, но и решат на референдуме, нужна ли Кишиневу интеграция в Евросоюз. Многие политики уже официально объявили, что будут участвовать в выборах. Действующий президент Молдовы Майя Санду не стала исключением, а вот экс-глава государства Игорь Додон сообщил, что не станет баллотироваться. О том, что уже известно о предстоящих выборах и кто будет сражаться за президентское кресло, — в материале RTVI.

Как избирается президент

Эти выборы для Молдовы станут одними из самых важных, так как гражданам предстоит решить не только то, кто возглавит страну еще на четыре года, но и по какому пути пойдет республика. В декабре 2023 года парламент Молдовы разрешил совмещать президентские выборы с референдумами, а главный вопрос на повестке дня сейчас — о вступлении в Евросоюз. Но обо всем по порядку.

Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия 1 августа начала подготовку к обоим событиям, имена официальных кандидатов на пост президента станут известны после 21 августа. Именно тогда начнется их регистрация, а сама избирательная кампания — только 20 сентября.

Требований к кандидатам не очень много. Им может стать любой, кто:

Обладает избирательными правами;

Достиг 40 лет;

Прожил на территории республики больше 10 лет;

Владеет государственным языком (17 марта 2023 года парламент одобрил закон о переименовании госязыка из молдавского в румынский, а через несколько дней президент Майя Санду подписала документ).

Кандидаты могут выдвигаться политической партией, избирательным альянсом или же идти на выборы в статусе независимых. Они должны собрать как минимум 15 тысяч подписей в свою поддержку. Политик считается победителем президентской гонки, если набрал абсолютное большинство голосов при явке не ниже 33%. Если же никто из кандидатов не смог преодолеть порог в 50%+1, то через две недели двое лучших встретятся во втором туре.

С действующим, но без бывшего

Хотя регистрация начнется только через 20 дней, больше 10 человек уже официально заявили, что намерены баллотироваться.

Майя Санду

Еще в декабре 2023-го действующий президент объявила, что планирует остаться на посту еще на один срок. Она известна своими проевропейскими взглядами, которые не раз критиковались в России, ведь ее предшественник Игорь Додон, напротив, считался лояльным Москве и продвигал использование русского языка в качестве межнационального. Не раз выступала в поддержку Украины. Также при ней на территории Молдовы были заблокированы российские СМИ.

«Я обязалась сделать все, что в моих силах, для выполнения миссии европейской интеграции. Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха. Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году», — сказала она.

По закону в Молдове один и тот же человек может возглавлять страну не более двух сроков. Первая попытка занять главную должность в республике была предпринята в 2016 году, однако тогда она проиграла Игорю Додону. Тем не менее, в 2020-м Санду взяла реванш — обогнала своего главного соперника и стала президентом.

За свою карьеру она занимала должность главного специалиста Отдела сотрудничества с Европейским союзом и странами Черноморского бассейна в департаменте внешнеэкономических отношений Минэкономики Молдовы, советника исполнительного директора Всемирного банка, министром образования республики и премьер-министром страны.

Идет на выборы как независимый кандидат, но при поддержке партии «Действие и солидарность».

Александр Стояногло

Юрист и политик гагаузского происхождения до октября 2021 года занимал должность генерального прокурора Молдовы, а в 2000-е был заместителем генпрокурора. Также в 2009-2010 годах был вице-председателем парламента республики, а ранее — депутатом от Демократической партии Молдовы. Дважды выдвигался на пост башкана (главы) Гагаузии.

В 2021 году Высший совет прокуратуры отстранил Стояногло от должности генпрокурора на основании ордера на арест, его арестовали прямо в здании Генпрокуратуры. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции, злоупотреблении служебным положением и превышении должностным полномочий. Его поместили под домашний арест на 30 суток, а сам Александр Стояногло назвал дело против него политическим.

8 июля 2024-го экс-президент и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон объявил, что ПСРМ предложила Стояногло в качестве кандидата от оппозиционных сил. Сам же бывший глава государства отказался баллотироваться и призвал всех сплотиться вокруг экс-генпрокурора.

Ренато Усатый

Бывший примар (мэр) города Бельцы, председатель «Нашей Партии». Был советником премьер-министра Влада Филата, которого в 2016 году осудили за коррупцию, приговорив к 9 годам лишения свободы. За год до приговора Усатый свидетельствовал против своего бывшего начальника.

Отличился весьма противоречивыми высказываниями относительно внешней политики. К примеру, обещал построить копию Великой Китайской стены на границе с Румынией и «закрыть посольство США, а на его месте открыть караоке-клуб».

По информации СМИ, в 2016 году из-за возбужденных уголовных дел Усатый «укрылся» в России, вернувшись в страну лишь три года спустя.

Кстати, сам Влад Филат, который был условно-досрочно освобожден в декабре 2019-го, тоже заявил, что будет баллотироваться. На выборы политик пойдет от Либерал-демократической партии Молдовы, которую он возглавляет.

Ирина Влах

Бывшая глава (башкан) Гагаузии, с 2005-го по 2015 год была депутатом парламента страны от партии коммунистов. Начинала свою карьеру в качестве юриста в налоговой инспекции города Чадыр-Лунга, а позже стала начальником юридического управления Исполкома Гагаузии.

В должности главы Гагаузии пробыла два срока, последний из которых закончился в 2023 году. После этого в середине ноября Влах объявила о создании общественного объединения «Платформа Молдова».

«Готовя свой проект перезапуска национальной политики, сохраняя проевропейскую риторику, Влах продолжал регулярно летать в Москву», — пишет газета Ziarul de Gardă.

Также в 2018 году политик награждена юбилейной медалью «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной церкви».

На выборы планирует пойти как независимый кандидат.

Тудор Ульяновский

Молдавский дипломат, который успел побывать на разных должностях во внешнеполитическом ведомстве республики и дослужился до министра иностранных дел Молдовы. До этого Ульяновский работал послом в Швейцарии и Лихтенштейне, а также постпредом республики при Всемирной торговой организации и отделении ООН в Женеве.

«Я чувствую необходимость в другом правительстве, смене нынешнего правительства, реальной проевропейской альтернативе, которая не ориентирована на раскол, а направлена ​​на мобилизацию общества», — объяснил он свое намерение баллотироваться.

В случае регистрации его кандидатуры будет участвовать в выборах как независимый кандидат.

Также о своем желании побороться за президентское кресло объявили экс-министр обороны Валерий Плешка, бывшие премьер-министры Молдовы Василий Тарлев и Ион Кику, вице-председатель партии «Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) Штефан Савицки, профессор юридического факультета Молдавского государственного университета Александр Арсени, бывший вице-премьер и экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе, один из руководителей партии «Возрождение» Василий Боля по инициативе лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, а также экс-прокурор Виктория Фуртунэ и журналистка Наталья Морарь, которая в 2021 году рассказала о своих отношениях со скандальным бизнесменом Вячеславом Платоном.

Будущее в Евросоюзе

Президентские выборы — это не последнее важное для Молдовы событие, которое произойдет 20 октября.

25 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что Брюссель начинает переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз. Обе страны получили статусы кандидатов еще в 2022-м, а Майя Санду рассказала, что осенью 2024 года пройдет референдум, на котором граждане решат, необходима ли республике эта интеграция.

Вопрос в бюллетенях будет звучать так: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию для вступления Республики Молдова в Европейский союз?» с вариантами ответа «да» или «нет».

Если большинство поддержит европейский курс страны, то он будет закреплен в конституции. В преамбуле появятся такие слова:

«Признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова».

Также в конституции могут закрепить принцип, что у учредительных договоров ЕС будет приоритет над национальным законодательством.