Президент Молдовы Майя Санду дала интервью Юрию Дудю*, которое продолжалось более двух часов. Это был первый разговор с главой государства в истории YouTube-шоу «вДудь». Интервью проходило в Кишиневе. В ходе беседы Санду рассказала Дудю* об отношении жителей Молдовы к военным действиям на Украине, стремлении страны вступить в Евросоюз и блокировке российских медиа. Главные высказывания Санду — в материале RTVI.

О поддержке Украины

«Я хочу вам сказать, что все общество помогло украинским беженцам. И я хочу вам напомнить, что почти миллион украинских беженцев прошли через Молдову. <…> Сейчас у нас около 100 тыс. украинских беженцев. <…>

У нас абсолютно все общество участвовало и некоторые люди до сих пор участвуют в том, чтобы помочь украинским беженцам. Так что вопросов здесь никаких нет. Здесь единство нашей страны.

<…> Молдаване — мирные люди, и абсолютное большинство людей против этой войны. <…> Молдова — мирная страна, молдаване хотят мира, они не хотят этой войны, и это нам помогает сохранить и стабильность, и мир в нашей стране».

О действиях Молдовы в случае агрессии России

«Мы сделаем все для того, чтобы этого не случилось, включая наш план по евроинтеграции. Это, во-первых, план для обеспечения безопасности, потому что Европейский союз — это проект мира.

По конституции мы должны сделать все для того, чтобы сохранить мир и для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, поэтому у нас есть армия, поэтому у нас есть оборонительный сектор, поэтому мы делаем эти инвестиции.

Но мы очень надеемся, что эта война скоро закончится и мы сможем сделать наши инвестиции в экономике и других отраслях, [сможем] не быть в этой ситуации, в которой мы должны больше и больше инвестировать в оборону. Мы будем свою страну обязательно защищать».

О вступлении в ЕС

«Миллион наших людей имеют румынский паспорт, то есть это означает и европейский паспорт.

То есть у Европейского союза уже в Молдове есть миллионы граждан. Это сделает наш путь в Европейский союз <…> еще короче.

<…> Я считаю, что самое лучшее для республики Молдова <…> — стать членом Европейского союза. Тогда у нас не будет ни границ с Румынией, ни границ с другими европейскими странами».

О референдуме о евроинтеграции в день выборов президента

«Для нас очень важно, чтобы этот референдум состоялся как можно быстрее, потому что мы начинаем переговоры.

Для нас очень важно решить этот вопрос, потому что есть пророссийские политики в Молдове, которые говорят: “Почему вы работаете над евроинтеграцией? Это только решение нынешнего правительства, вы не спросили народ”.

<…> Если мы хотим, чтобы <…> больше людей принимали участие в этом решении, то президентские выбор — это самое правильное».

Об отсутствии встреч с президентом России Владимиром Путиным

«Нечего было обсуждать, [до начала боевых действий на Украине тоже]. <…> Все вопросы были на уровне правительств, и мы решали их на уровне правительств».

О том, какой Путин политик

«[Путин] может закончить [военную операцию на Украине], но, к сожалению, он этого не хочет. <…> Я не могу точно сказать, [есть ли у Путина территориальные претензии к Молдове]. <…>

Мы видим разных людей из [числа] кремлевских чиновников, некоторые из них даже говорят, что Молдовы не существует. Мы слышим такие вещи. Там есть люди, которые неуважительно или даже пренебрежительно говорят о нашем народе.

<…> Мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми. Но с теми, которые нас не уважают, которые начинают войны, которые не уважают территориальную целостность других стран, конечно, с такими людьми невозможно иметь хорошие отношения».

О помощи Украины в решении вопроса с Приднестровьем

«Официально, со всей ответственностью вам говорю, никогда не было такого предложения. И неофициально. <…> Мы всегда говорили и будем говорить, что для нас решение приднестровского конфликта [возможно] только мирным путем».

28 февраля в непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) состоялся съезд депутатов всех уровней. Президент Приднестровья Вадим Красносельский инициировал подготовку обращения к российским властям с просьбой об оказании помощи и защиты. В резолюции, принятой во время съезда, депутаты зафиксировали, что Молдова «фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета». Помимо обращения к России, в резолюции содержатся призывы к генсекам ООН, СНГ, Европарламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций не допустить дальнейшей эскалации конфликта в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

О складе боеприпасов в Колбасне

«[Склад в Колбасне существует] со времен СССР. С тех пор, как в Приднестровье [действует] сепаратистский режим, конституционные власти не могут проверить, что там [находится]. <…>

С первого дня моего мандата мы пытались решить этот вопрос с Российской Федерацией, мы говорили о том, что нужно уничтожить <…> то, что [находится] на этом складе. <…> В конце концов мы не пришли к какому-то решению и, конечно, это проблема.

Но нет таких разговоров, чтобы Украина получила доступ [к складу], потому что Украина соблюдает нашу территориальную целостность».

Военные склады в Колбасне появились еще в 1940-х годах. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов был стратегическим арсеналом Западного военного округа. Снаряды также завозили туда после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии. Нет официальных данных о количестве боеприпасов, хранящихся на территории Приднестровья, как и об их пригодности. По словам министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева, на складах до сих пор остаются десятки тысяч тонн боеприпасов. Глава ведомства отмечал, что Тирасполь стремится «решить эту проблему».

О возможном перевороте ЧВК «Вагнер» в Молдове

«В документах, которые попали к нам, было название [ЧВК «Вагнер»], но это не имеет значения. То, что имеет значение, — это то, что был такой план, и что люди пытались сделать так, чтобы в Молдове <…> был переворот. <…> Я не могу сказать все детали. <…> Был сценарий дестабилизации республики Молдова. <…> Хотели, чтобы проплаченные протесты <…> привели к тому, чтобы было кровопролитие [в стране]».

О свободе слова в Молдове

«Не наша, а объективная оценка в международном рейтинге: (индекс свободной прессы, который составляет организация «Репортеры без границ». — Прим. RTVI). Молдова, по-моему, с 80-с-чем-то позиции поднялась за последние два или три года до 28-й позиции. <…> Нет цензуры, есть проблема с теми, кто не соблюдает закон <…> и хочет дестабилизировать нашу страну, и создает риски для национальной безопасности».

О блокировке СМИ в стране

«Это не цензура. [Заблокированные медиа] — это не СМИ, это средства массовой дезинформации. <…> Я считаю, что это объективная оценка [о свободе СМИ в Молдове], потому что те люди, которые смотрели на наши меры для того, чтобы создать условия для свободной прессы развиваться, они оценили правильно то, что здесь происходит. Но когда у тебя закон, а эти <…> медиа не принимают закон, то, конечно, нужно принимать [меры]».

О блокировке российских медиа на территории Молдовы

«Некоторые из [российских медиа] заблокированы. Но мы исходим здесь из европейских стандартов, потому что вы знаете, что санкции были введены Европейским союзом, и мы просто повторяем <…> решение ЕС по этим вещам. <…>

Пропаганда и дезинформация используются для того, чтобы сделать плохо нашей стране.

<…> Конечно, здесь много можно дискутировать <…>, [о том] как более эффективно бороться с пропагандой, но я считаю, что то, что европейские страны решили, для нас это тоже правильный подход».

О предоставлении гражданства Молдовы музыкантам «Би-2»

«До меня еще не дошли их документы, если там все в порядке, то они получат [гражданство]. <…>

Закон нам позволяет по отдельным случаям давать гражданство без того, чтобы у них была молдавская кровь.

<…> Если это ценные, талантливые люди, люди, которых мы все уважаем — в этом случае, это, конечно, люди, которых мы все уважаем. Я надеюсь, что все документы будут в порядке, и я смогу подписать их. <…> [Взамен они не будут должны] ничего. Уважать интересы этой страны. <…> Если они здесь будут жить, <…> бизнес откроют, [то станут еще налоги платить]».

В конце апреля несколько участников рок-группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства Молдовы, сообщил глава кабинета президента республики Адриан Бэлуцел. По его словам, в их отношении начались «репрессии» после того, как они высказали свою позицию против российской военной операции на Украине. Бэлуцел отметил, что музыканты коллектива «входят в число самых популярных и знаменитых артистов Восточной Европы, а их музыку любит и молодежь, и люди старшего возраста; в Молдове творчество группы ценят уже несколько поколений». Глава кабинета Санду также добавил, что в республике «всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы».

О демократии в Молдове

«То, что мы работаем так серьезно для того, чтобы стать европейской страной, для нас это, во-первых, безопасность. Во-вторых, это для нас демократия. То есть то, что мы сможем продолжить работать и консолидировать нашу демократию.

Мы свободолюбивые люди. <…> Мы все эти годы делали все для того, чтобы у нас не было авторитарного режима, и у нас его не будет. Потому что мы на демократию работаем».

*внесен Минюстом в реестр иноагентов