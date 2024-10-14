В Молдове начался обратный отсчет до президентских выборов, которые пройдут 20 октября. В тот же день в республике, уже получившей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, состоится референдум по вопросу о евроинтеграции. Исход плебисцита призван повысить политический кредит фаворита гонки — действующей главы государства Майи Санду. Тем времени оппозиция, связанная с объявленным в розыск пророссийским олигархом Иланом Шором, обвиняет власти в развязанной против нее кампании — блокировке соцсетей и арестах. В свою очередь, правоохранители заявляют о попытках подкупа избирателей и вмешательства в выборы извне.

Кто участвует в гонке

В президентских выборах в Молдове участвуют 11 кандидатов. В опросах лидирует нынешний президент Майя Санду — несмотря на экономические проблемы в стране, за которые ее критикует оппозиция. «За время боевых действий на Украине импорт природного газа резко сократился, что вызвало высокий уровень инфляции и побудило правительство искать альтернативные источники энергии», — отмечает Reuters.

Тем не менее за основательницу проевропейской и правящей ныне партии «Действие и солидарность» в октябре готовы были проголосовать 36,1% респондентов — это следует из опроса CBS-AXA. На втором месте — бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, который выдвинулся от Партии социалистов (считается пророссийской) — у него 10,1%. Тройку замыкает лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (7,5%). У экс-главы (башкана) автономной Гагаузии Ирины Влах — 4,1%.

Остальные кандидаты (экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ и журналистка Наталья Морарь) получают в опросах меньше 3%.

Главная борьба развернется между Санду и Стояногло. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 3 ноября пройдет второй тур.

За что выступает «пророссийский» кандидат

«Со времен распада Советского Союза республика раздваивалась между прозападным и пророссийским курсами. Прозападный курс твердо укоренился, когда Санду получила пост в 2020-м, а ее партия получила большинство в следующем году. Ее правительство поддерживает тесную интеграцию с Западом, включая членство в ЕС к 2030 году», — напоминает Reuters.

В 2022 году, вскоре после начала полномасштабных боевых действий на Украине, ЕС предоставил Киеву и Кишиневу статус кандидатов, а эти летом Брюссель запустил процесс переговоров с обеими республиками. За 10 дней до выборов (а также референдума, на котором гражданам предстоит сказать «да» или «нет» курсу на евроинтеграцию, который в случае положительного волеизъявления будет закреплен в Конституции) Брюссель объявил об одобрении Кишиневу крупнейшего пакета помощи на развитие в размере €1,8 млрд на 2025-2027 годы. Также Кишинев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Александр Стояногло, который считается «пророссийским» кандидатом, в интервью RTVI назвал предстоящий референдум «политической технологией» Санду, однако в целом выступил за евроинтеграцию республики.

«Я свою позицию определил еще в 2014 году, когда в парламенте проголосовал за два соглашения, которые были заключены между Молдовой и Европейским союзом: соглашение о свободной торговле и соглашение о свободе передвижения. Я тогда не просто голосовал: и мой голос, и моего коллеги из Гагаузии были решающими. Поэтому я еще 10 лет тому назад ясно и четко высказал свою позицию: я сторонник проевропейской интеграции», — подтвердил Стояногло RTVI.

Как писал RTVI, юрист и политик гагаузского происхождения до октября 2021 года занимал должность генерального прокурора Молдовы. Также в 2009-2010 годах был вице-председателем парламента, а ранее — депутатом от Демпартии Молдовы. Дважды выдвигался на пост башкана (главы) Гагаузии.

В 2021 году Высший совет прокуратуры отстранил Стояногло от должности генпрокурора на основании ордера, его арестовали прямо в здании Генпрокуратуры. Против чиновника было возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции, злоупотреблении служебным положением и превышении должностным полномочий. Он назвал дело против него политическим и оспорил обвинения в ЕСПЧ.

8 июля 2024-го экс-президент и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон объявил, что ПСРМ предложила Стояногло в качестве кандидата от оппозиционных сил.

Что известно о блокировке аккаунтов, обысках и арестах

До выборов не был допущен оппозиционный блок «Победа» молдавского олигарха Илана Шора, который был объявлен в международный розыск по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. При этом власти подозревают бизнесмена и внешние силы в попытке повлиять на исход выборов — на этом фоне по республике прокатилась волна скандалов.

В октябре глава национальной полиции обвинил Москву в том, что в сентябре она передала $15 млн через сеть Илана Шора для подкупа более 130 000 молдаван, чтобы они проголосовали против референдума и за дружественных России кандидатов. Шор же заявил, что средства получены от его бизнеса, а вовсе не от России, и что это не взяточничество.

Как сообщал RTVI, в начале октября полиция и антикоррупционная прокуратура Молдовы провели 115 обысков у руководителей районов и активистов по уголовному делу о незаконном финансировании политических партий, отмыванию денег, коррупции на выборах и созданию преступной организации. Руководители трех территориальных организаций, входящих в блок «Победа», были задержаны на 72 часа.

По версии правоохранителей, члены территориальных организаций «некоторых политических партий» якобы ежемесячно получали из «теневых источников» средства для организации митингов и акций протеста, а также для влияния на избирателей.

Наконец, 11 октября сотрудники Национального центра по борьбе с коррупции провели обыски в мэрии города Оргеев, были задержаны мэр, ее заместители и другие сотрудники. В городской администрации назвали эти действия «актом откровенного политического террора».

Кроме того, молдавские власти заблокировали 15 Телеграм-каналов и 95 чат-ботов, связанных с Шором. Национальная инспекция расследований сообщила, что «запросила у Telegram информацию об администраторах чат-ботов, IP-адресах, используемых для их создания и администрирования, а также номера телефонов вовлеченных в это людей».

«В запросе говорилось, что он был направлен с целью выявления «незаконного финансирования политических партий и инициативных групп» и «отмывания денег, осуществляемого организованной преступной группой»», — отмечает портал BalkanInsight.

В оппозиции назвали блокировку «очередным проявлением цензуры» и «давлением властей».

Что с участками в России

В России на этот раз будет работать минимальное количество участков, куда смогут прийти молдавские граждане, — всего два. Об этом сообщил МИД Молдовы со ссылкой на решение Окружного избирательного совета. Они откроются на территории посольства республики в Москве.

Хотя еще в конце сентября ЦИК Молдовы предлагал открыть пять избирательных участков — два в Москве и по одному — в Петербурге, Ярославле и Сургуте. При этом на президентских выборах в 2020-м и на парламентских в 2021 году их было 17. Нынешнее сокращение в Кишиневе объяснили мерами безопасности.

«Мы не можем подвергать опасности наших граждан. Мы должны обеспечить безопасные условия голосования как для граждан, участвующих в избирательном процессе, так и для тех, кто его организует. Мы должны подходить к этой ситуации с максимальной осторожностью, принимая во внимание условия безопасности, например, в Российской Федерации и Израиле, а также в Украине», — объявил глава МИД Молдовы Михай Попшой.