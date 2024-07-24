Суд в Тамбове 24 июля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к основателю SPI Group Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Их признали экстремистским объединением, а российские активы бизнесмена обратили в доход государства. В своем иске ведомство утверждает, что водочный магнат спонсировал ВСУ и пытался очернять Россию в судах. RTVI рассказывает, как Шефлер создал свою алкогольную империю, построил Z-Tower в Риге и как скажется на нем решение российского суда.

Исковое заявление прокуратура направила в суд еще 21 июня 2024 года. Всего в деле пять ответчиков, включая самого Шефлера. В тот же день, в качестве обеспечительной меры, суд арестовал тамбовский спиртзавод «Амбер Талвис», калининградское АО «СПИ-РВВК» и его дочернюю структуру ООО «РВВК». Все три актива подконтрольны шефлеровскому Amber Beverage Group Holdings S.a.r.l. , зарегистрированному в Люксембурге.

По мнению надзорного ведомства, деятельность структур Шефлера как в Европе, так и в некоторых российских регионах — очевидно, где расположены его активы, — направлена «против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства». Сам Шефлер, считают в Генпрокуратуре, активно поддерживает украинскую власть, а российскую армию называет «оккупантами». Кроме того, считают в ведомстве, Россию Шефлер пытается очернить в европейских судах госпредприятие «Союзплодоимпорт», а также лишить его прав на бренды водки «Столичная» и «Московская».

Еще в надзорном ведомстве установили факты оказания структурами Шефлера финансовой помощи украинскому фонду «Поддержи Украину». В Генпрокуратуре уверены, что на деньги российского водочного магната для ВСУ были закуплены беспилотники, патроны, транспорт и прочие необходимые для ведения боевых действий товары.

В латвийской структуре Шефлера Amber Beverage Group на запрос о комментарии бизнесмена по поводу судебного процесса корреспонденту RTVI предложили пообщаться с его российскими адвокатами. Однако адвокат Александр Аснис вопросы и просьбу о комментарии проигнорировал. В офис адвокатской коллегии Асниса журналиста не пустили. После чего отвечать перестали и латвийские представители Шефлера.

Кто такой Юрий Шефлер

Основатель холдинга SPI Group родился в Орле, однако в возрасте 14 лет вместе с семьей переехал в Алтайский край. Там он окончил школу, после чего поступил в институт гражданской авиации в Петербурге. Не доучившись, ушел в армию. А когда отслужил, обосновался в Москве, где окончил РЭУ им. Плеханова. В 90-х успел побывать акционером «Внуковских авиалиний», «Нафта-Москва», ГУМа и ЦУМа. В 1997 году он купил доли в «Союзплодоимпорте», которое владело водочными брендами Stolichnaya и Moskovskaya, и основал международную компанию S.P.I. Group в Люксембурге. «Мне всегда хотелось владеть глобальной компанией», — говорил бизнесмен Forbes в 2015 году. В Европе Шефлер также купил права на эти бренды и передал их другой своей компании со схожим названием «Союзплодимпорт» (АО «СПИ»), которой руководит его бизнес-партнер Наталья Шубина (вопросы RTVI она проигнорировала). Затем права на бренды Шефлер продал нидерландской Spirits International N.V.В., которая, согласно нидерландским коммерческим базам данных, также подконтрольна его структурам.

В нулевых в России на Юрия Шефлера было заведено уголовное дело, связанное с незаконным использованием товарного знака (ст.180 УК РФ). Тогда бизнесмен уехал из страны и начал более активно развивать свой бизнес за рубежом. В 2007 году против Шефлера завели еще два дела — о контрабанде алкогольной продукции и организации преступного сообщества. Бизнесмен был объявлен в розыск. Однако вскоре эти дела были прекращены. А в 2018 году Следственный комитет, как заявлял тогда РБК адвокат Аснис, закрыт и дело, связанное с товарными знаками. Хотя в Генпрокуратуре по-прежнему считают, что Шефлер завладел ими незаконно, а в европейских судах долгое время шли тяжбы со структурами бизнесмена за права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Где-то, как, например, в Австрии удача была на стороне Шефлера, а где-то, как в Нидерландах — на стороне России.

В середине нулевых у SPI Group Шефлера возникли взаимные претензии с холдингом «Русский стандарт» Рустама Тарико. В США им приходилось делить рынок. В суде Нью-Йорка «Русский стандарт» пытался доказать, что водка Stolichnaya производства SPI не может называться русской, так как производится в Латвии. В свою очередь SPI продолжали настаивать, что производят именно русскую водку, и потребовали от Роспатента аннулировать права холдинга «Русский стандарт» на одноименную водочную марку.

В 2022 году все кардинально изменилось. После начала боевых действий на Украине Юрий Шефлер публично стал открещиваться от «русской водки», которую он производит, и заявлять, что ничего русского в ней нет. Шефлер утверждает, что и Stolichnaya, и Moskovskaya на 100% производятся в Латвии. Также он заявил, что абсолютно все материалы, необходимые для производства водки этих двух брендов, «в основном поставляются исключительно из стран ЕС, включая спирт, бутылки, этикетки и другие материалы».

Кроме того, все в том же 2022 году холдинг Шефлера решил провести ребрендинг, и с тех пор Stolichnaya выпускается под новым названием — Stoli.

«Я по-прежнему горжусь брендом Stolichnaya, но мы решили полностью изменить бренд, потому что название больше не отражает нашу организацию. Прежде всего, я хочу, чтобы Stoli олицетворял мир в Европе и солидарность с Украиной», — сказал Шефлер балтийским СМИ.

Вместе с тем, из бухгалтерской отчетности тамбовского завода Шефлера АО «Амбер Талвис» следует, что российский спирт его латвийскими структурами все-таки используется. Между «Амбер Талвис» и «Амбер Латвияс Балзамс» имеется договор на поставку спирта в Латвию. В 2023 году сумма операций по нему составила 154,9 млн рублей, а годом ранее, в 2022-м, 430,2 млн рублей. Также в 2022-м и 2023-м годах люксембургская компания Шефлера Amber Beverage Group получила от тамбовского завода 600 и 400 млн рублей в счет погашения долга по договорам займа. В совете директоров АО «Амбер Талвис» и генеральный директор общества Анна Войлокова на вопросы RTVI не ответили.

Основатель телеграм-канала «Пьяный Мастер», автор книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки». Денис Пузырев не видит ничего удивительного в том, что Шефлер при публичных заявлениях об обратном, продолжает использовать российский спирт. По его словам, если есть возможность получать его на более выгодных условия, с подконтрольного предприятия, то почему этого не делать. Но в целом, считает Пузырев, спирта в странах ЕС и остальном мире достаточно, чтобы компании Шефлера могли существовать и без российского поставщика.

Борьба с Путиным и ее дивиденды

Осенью 2023 года газета Financial Times писала о скандале, связанном с виноградником Шато Мираваль в Провансе, который еще в 2008 году приобрели на пару голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, когда они были в браке. Двумя годами ранее, когда у актрисы и Питта вовсю шел бракоразводный процесс, долю Джоли выкупил Юрий Шефлер за 64 млн долларов. Брэд Питт же заявил, что актриса якобы сделала это из мести, а адвокаты актера в 2022 году назвали его нового бизнес-партнера «незнакомцем с ядовитыми связями». Они имели в виду, что Шефлер якобы связан с ближайшем окружением президента России Владимира Путина.

В свою очередь компания Stoli Group, которая в интересах Шефлера купила долю в винограднике, выступила с резким и неоднозначным заявлением, охарактеризовав своего владельца ни больше, ни меньше, как борца с Путиным. «Stoli и мистер Шефлер вели широко разрекламированную и хорошо задокументированную борьбу против Путина более 20 лет», — говорится в заявлении.

Мифотворчество — это то, что уже много лет сопровождает Юрия Шефлера, с 2002 года живущего за пределами России и имеющего израильское и британское гражданство. В его биографии периодически появляются моменты, которые сложно, или даже невозможно проверить.

Так, помимо 20-летней «борьбы с Путиным», Шефлер оказался и абсолютно нетерпимым к коррупции бизнесменом. Во всяком случае об этом в интервью грузинскому Forbes заявил генеральный директор Stoli Group Дэмиан Маккинни. Объясняя мотивы отъезда Шефлера из России, Маккинни заявил, что бизнесмен, «выступавший против правительства Владимира Путина», якобы не пожелал участвовать в коррупционных схемах, предлагаемых российскими властями. «Я ухожу, я не собираюсь участвовать в коррупции», — приводит Маккинни якобы слова самого Шефлера. Произносил ли он их в действительности — неизвестно. На вопросы RTVI, которые были переданы через Amber Beverage Group, и запрос об интервью, Шефлер не ответил.

Так или иначе, за время 20-летнего противостояния с российской властью — было оно или нет (как минимум, за права на бренды они и правда судились) — Юрий Шефлер сколотил огромное состояние. В 2023 году журнал Forbes оценивал его в 1,6 млрд долларов.

Аналитик алкогольного рынка Денис Пузырев в разговоре с RTVI в этой связи вспоминает свой разговор с вице-президентом «Русского стандарта» Игорем Косаревым. В беседе они сравнивали водочные бизнесы «Стандарта» и SPI Group, пока первая еще только задумывалась о выходе на международный рынок. «Хорошо быть Шефлером, когда ты с одной проданной бутылки водки имеешь не 10 рублей, а 10 баксов», — сказал Косарев Пузыреву. «Это совсем другой вид бизнеса, поэтому они тогда так стремились вывести и «Русский стандарт» на западный рынок, совсем другая прибыль», — добавляет Пузырев.

Компании Шефлера сегодня торгуют 380 торговыми марками в 170 странах странах мира.

Бизнес и недвижимость в Латвии

Последние несколько лет основные бизнес-активы Юрия Шефлера сосредоточены в Латвии. Здесь ему принадлежат как минимум 12 компаний, включая производителя алкогольных напитков Amber Beverage Group. Последняя была создана в результате объединения входящих в SPI Group балтийских компаний — Amber Latvijas balzams, дистрибьюторов напитков Amber Distribution Latvia, Amber Distribution Эстония и Bennet Distributors в Литве, а также сети специализированных винных магазинов Latvijas balzams tikari в Латвии и Darija в Литве. Как следует из отчета компании, в 2022 году оборот Amber Beverage Group составил 365,77 млн евро.

В 2017 году «Amber Beverage Group» купила в Риге дистрибьютора алкогольных напитков Interbaltija AG. Любопытно, что Amber Distribution Latvia в 2022 году показала в отчетности оборот в сумме 149,97 миллиона евро, что почти на 10% больше, чем годом ранее. При этом, в первый год СВО, когда на Россию обрушился шквал санкций, Amber Distribution Latvia увеличила продажи «Московской водки» на 63%, в то время как продажи «Рижского бальзама» выросли лишь на 5%. Львиная доля денег (137,9 млн евро) компаний была заработала именно в Латвии, тогда как на другие страны пришлось лишь 12 млн евро.

В Латвии у Шефлера есть и недвижимость. С 2006 по 2017 годы его структуры строили в Риге на правом берегу Даугавы, на протоке Зундс, комплекс Z-Towers. Он представляет собой две цилиндрические башни с небольшой разницей в размерах, по 30 этажей в каждой. Инвестиции в проект составили 200 млн евро. «В середине башни соединит подиум, где жильцам и гостям «Z-Towers» будут предложены услуги австрийского СПА-центра «Schletterer», 25-метровый бассейн, кафе, чистка одежды и многое другое. услуги на площади 4000 кв.м. В комплексе также имеется подземная парковка на 700 автомобилей»,— говорится в описании проекта. В марте 2022 года комплекс был переименован. Теперь он называется Zunda Towers, чтобы, как писали латвийские СМИ, избежать ассоциаций с военным символом России.

В январе 2024 года латвийские СМИ писали, что башни выставлены на продажу за 220 млн евро, так как недвижимость — не основной бизнес бенефициара компании Towers Construction Management.

Кроме того, в Латвии Шефлеру принадлежит ресторан «Тауро», включенный в справочник «Выбранные рестораны Мишлен». А также, в часе езды от Риги, в Вестиенской волости бизнесмен владеет лесом, прудом и базой отдыха с домом, баней и хозяйственными постройками. Они записаны на компанию ČIEKURI-SHISHKI. В Мадонском крае у Шефлера есть дом, а в Юрмале резиденция. В двух последних объектах в 2023 году латвийские силовики проводили обыски в связи с подозрениями в помощи другому российскому бизнесмену Петру Авену обойти санкции ЕС.

Впрочем, владения Шефлера простираются и далеко за пределы Латвии.

Замок и вилла на Лазурном берегу

В 2017 году основатель SPI Group купил за 36 млн долларов самое дорогое охотничье поместье в Шотландии. Оно называется Tulchan Estate. В нем отдыхали такие почетные гости, как король Эдуард VII, король Георг V, король Георг VI, бывший президент США Теодор Рузвельт, железнодорожный магнат Уильям Вандербильт и король Бельгии Леопольд. Поместье называют одним из лучших мест для ловли лосося и обладающим «исключительными возможностями» для охоты на тетерева.

Во Франции у Шефлера имеется вилла, расположенная в живописном месте на Лазурном берегу в Ницце, по бульвару Генерала Де Голля. RTVI попытался дозвониться до Шефлера туда, однако трубку никто не взял, автоответчик лишь предложил оставить сообщение. На этой вилле любит отдыхать бывшая супруга Шефлера, топ-модель и мать четверых его детей Татьяна Ковылина. У Шефлера также есть недвижимость в Майами и Лондоне. В Майами, например, дом, связанный с Шефлером через Ковылину, расположенный на берегу океана, в 2011 году был куплен за 12 млн долларов. Сейчас он продается почти за 28 млн долларов. Сам Шефлер, по данным телеграм-канала о светской жизни «Антиглянец», сейчас находится в отношениях с бывшей «Мисс Россий» и «Мисс мира» Ксенией Сухиновой. Судя по ее аккаунту в Instagram (входит в структуру Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации), она часто бывает в России.

С Майами связана и еще одна история, касающаяся владельца водочной империи. В 2014 году в бирюзовые воды побережья Флориды вошла 440-футовая суперяхта Serene, стоимостью свыше 300 млн долларов. Издание Haute Living называло ее «плавучим дворцом». Яхта включает в себя две вертолетные площадки, ангар, крытый и открытый бассейны, кинотеатр на открытом воздухе и даже комнату «Немо», из которой гости могут увидеть морское дно через толстую стеклянную панель. Спустя год, увидев эту яхту во время отдыха во Франции, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, тут же предложил Шефлеру ее продать. Сделка состоялась в считанные часы. Принц купил у Шефлера яхту почти за 550 млн долларов.

С Шефлером лично и его компаниями СМИ и сайты, собирающие информацию о дорогой недвижимости, связывали и несколько бизнес-джетов. Например, два самолета Gulfstream G650 (бортовой номер одного из них M-Shef), стоимость каждого — свыше 60 млн долларов, а также Bombardier BD-700, которые продаются за сумму от 40 млн долларов.

Шефлер и Фонд поддержки Украины



После начала СВО и обрушившихся на Россию санкций Шефлер, который на тот момент уже 20 лет не жил в РФ, действия российских властей осудил, а его бизнес-структуры хором выступили в поддержку Украины.

В марте 2022 года в издании The Moodie Davitt report вышло интервью с главой латвийской компании Шефлера Amber Beverage Group Екатериной Струге. В нем она осуждает Россию за начало спецоперации на Украине. А сам текст интервью проиллюстрирован скриншотом сайта водки Moskovskaya, где размещена большая надпись «Make Peace, not War!». В том же году компания Шефлера выпустила лимитированную партию этой марки водки. В отчете ABG за 2022 год говорится, что 100% выручки от ее продаж направлено на помощь Украине.

Кроме того, в том же интервью Стуге размещена ссылка на инициативу Stand With Ukraine, которой также донатят структуры Юрия Шефлера. Если открыть сайт инициативы, то становится понятным, что главным образом средства через него собираются для нужд Министерства обороны Украины — на беспилотники, бронежилеты, каски, есть даже сбор средств для нужд «Азова»*. Помимо этого, на сайте инициативы собираются донаты и на гуманитарные грузы. Сами Стуге и Шефлер публично не заявляли, на что именно идут их донаты.

Генеральная прокуратура РФ уверена, что структуры Шефлера донатили именно ВСУ. А общая сумма средств за 2022-2023 годы составила 38 млн евро.

Два года на продажу

С тех пор, как Шефлер публично осудил Россию за спецоперацию на Украине, прошло два года, прежде чем Генпрокуратура подала иск об изъятии активов в суд. За это время Юрий Шефлер успел продать свое пермское предприятие АО «Амбер Пермалко» российскому ООО «АлкоВорлд». Из бухгалтерской отчетности теперь уже бывшего актива Шефлера за 2023 год следует, что бенефициаром «Пермалко» (заводу, основанному в 1993 году, вернули прежнее название) является уроженец Хмельницкой области Украины Александр Глуcь. Он же — бывший гендиректор торгового дома Nemiroff и председатель совета директоров ТД.

Второй крупный актив Шефлера, АО «Амбер Талвис», с июля 2024 года арестован. По словам автора телеграм-канала «Пьяный мастер» Дениса Пузырева, вероятнее всего, российские власти дали опальному бизнесмену время на то, чтобы продать все свои российские активы, но тот либо не успел, либо на них не нашлось покупателей.

При этом Пузырев в беседе с RTVI добавляет: «Удивительно, что это заняло так много времени — до объявления о том, что эти многомиллиардные активы будут отобраны и национализированы, учитывая его позицию».

RTVI попытался задать вопросы ведущим игрокам на алкогольном рынке России относительно того, известно ли им что-либо о попытках Шефлера продать «Амбер Талвис», но они не пожелали касаться этой темы в принципе.

В свою очередь Денис Пузырев говорит, что национализация российского бизнеса Шефлера вряд ли болезненно отразится на его водочной империи. «Разве что, как бизнесмену, может быть чуть-чуть печально терять какой-либо из своих активов, не получив за это никаких денег. Но не более того”, — уверен Пузырев.

*признан в России террористической организацией и запрещен