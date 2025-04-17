В алма-атинской больнице поправляется 32-летний российский байкер Александр Ярцев, которого несколько раз ударили ножом на провинциальной заправке. Его адвокат Закир Асадов рассказал RTVI подробности нападения и о том, как идет следствие.

Как рассказал Закир Асадов, нападение произошло 13 апреля на АЗС в селе Мерке Жамбыльской области на юге Казахстана. Ярцев вместе со своим другом, гражданином Казахстана, на мотоциклах возвращался в Алматы из Ташкента, где проходил байкерский слет. Чтобы заправиться они остановились на АЗС, расположенном в селе Мерке Жамбыльской области Казахстана.

«На выходе из помещения АЗС, где Александр оплачивал бензин, шедший ему навстречу нападавший ударил его локтем. В этот момент Александр не отреагировал, поскольку у него в шлеме играла музыка, просто повернулся, посмотрел, и дальше направился к своему мотоциклу. Как видно на распространенной в соцсетях видеозаписи, нападавший идет за ним следом, вытаскивает нож и два раза бьет его. Один раз попадает в область поясницы, а второй раз в область груди справа», — рассказал RTVI Закир Асадов.

По словам адвоката, нападавшим был гражданин Казахстана 1995 года рождения, ранее судимый, который живет в селе Мерке. Другие данные он не смог назвать, сославшись на тайну досудебного расследования. Как считает Закир Асадов, Ярцева спасла мотоэкипировка:

«В тот момент, когда был нанесен ему удар, мотоэкипировка приняла все на себя. Практически там уголок немного пробило ему. Если бы он был элементарно в футболке, точно бы пробило его чуть ли не насквозь, потому что там такой размах был, судя по видеозаписи».

Как видно на видеозаписи, после ножевых ударов Александр упал, но смог встать и отбежал в сторону. «В этот момент нападавший, повернулся и решил напасть на его друга, но друг тоже убежал. Потом родственники этого нападавшего посадили его в машину и резко уехали», — восстанавливает хронологию событий Закир Асадов.

Затем сотрудники АЗС вызвали скорую медицинскую помощь, сотрудников полиции, а Ярцева доставили в ближайшую районную больницу, где начали оказывать первую медицинскую помощь, первую медицинскую помощь, то есть зашили. «У него один шов на спине и два шва вот на груди», — сообщил Закир Асадов.

После того как полиция провела опрос в качестве свидетеля друга Александра Ярцева, установила и задержала нападавшего, в больницу села Мерке, где оказывали помощь российскому байкеру, приехали родственники нападавшего.

«Родственники начали прибывать, порядка шести человек. Они приехали в эту районную больницу, обложили Александра со всех сторон и как бы оказывая давление, принуждали, можно сказать так, оказывая давление моральное, написать встречное заявление, что он никаких претензий не имеет. Он говорил, вы подождите, я плохо себя чувствую, выйдите, у меня кровотечение. Однако они его не слушали. В этот момент зашел, вернувшийся с очной ставки с нападавшим, его друг, который смог вывести родственников из палаты», — рассказывает Закир Асадов.

После этого Ярцев вместе с другом, решили покинуть больницу села Мерке и уехать в Алматы. «Он решил, я поеду в большой город Алматы, там и медикаменты, и медоборудование все более доступно. И плюс еще я избавлюсь от этих назойливых родственников», — объяснил логику поступка Ярцева Закир Асадов.

После приезда в Алматы Ярцев был госпитализирован в одной из БСМП, где его все равно нашли родственники нападавшего:

«Эти родственники нашли его номер в палате и также прибыли туда. И также начали оказывать на него давление, принуждая написать встречное заявление, что никаких претензий не имеет. Он опять же говорил, оставьте меня в покое, уйдите. Нет. В этот момент медсестра пришла и попросила их удалиться».

Давление родственников на его клиента, возбуждение уголовного просто по статье “хулиганство”, а также то, что расследование должны были вести сотрудники полиции из села Мерке, побудили Асадова обратиться с открытым видеообращением в социальных сетях к министру внутренних дел и генпрокурору Казахстана.

«В обращении я указал, меня беспокоит то, что, во-первых, на Александра оказывают давление, второе то, что в этом селе, где проводится расследование, проживают все родственники нападавшего, они могут повлиять на ход следствия и, третье, я просил, переквалифицировать дело со статью про хулиганку, как минимум на покушение на убийство», — говорит Закир Асадов.

По его словам, реакция со стороны казахстанского МВД была моментальная. «Я вечером этот пост выложил в интернете, в социальных сетях, и наутро уже Александр Ярцев был обеспечен охраной. Трое сотрудников полиции в настоящий момент круглосуточно его охраняют», — отметил Асадов.

Кроме того, по словам адвоката, были практически полностью удовлетворены и другие пункты из его обращения. Казахстанская прокуратура вместе с МВД переквалифицировали уголовное дело со статьи 293 части 3 — хулиганство, по которой срок наказания от 5 до 7 лет лишения свободы, на покушение на убийство из хулиганских побуждений, по которой грозит срок от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что касается еще одного пункта из обращения, то, «мы просили вообще забрать дело из Жамбылской области и передать в другую область, но они из села забрали и передали в эту же область, но только в главное областное управление». Сейчас делом Александр Ярцева занимается департамент полиции и следственное управление Жамбыльской области, и вопрос находится под личным контролем министра внутренних дел Казахстана.

Закир Асадов не стал прямо отвечать на вопрос RTVI, о возможных мотивах нападавшего, сказав: «На данный момент это вся информация, которую я могу с вами поделиться».

Адвокат затрудняется назвать точные сроки окончания расследования, поскольку предстоит ряд процессуальных действий, в частности несколько экспертиз. Однако он отметил, что «сейчас следствие работает полным ходом».

Илья Никитин