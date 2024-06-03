Китай и Камбоджа провели совместные военные учения «Золотой дракон 2024». Они прошли на территории камбоджийской провинции Кампонгчанг, в них приняли участие 1300 камбоджийских и 760 китайских военнослужащих. В ходе учений отдельное внимание уделили боевому применению роботов-собак: их вооружили автоматами и огнеметами.

Повестка совместных учений — операции по антитеррору и оказанию гумпомощи. Исходя из этой задачи использовались и боевые роботы-собаки. На кадрах, опубликованных китайской телекорпорацией CCTV, военнослужащий Народно-освободительной армии Китая Ян Шэнчжи рассказывает, что из себя представляют роботы.

Собака-разведчик и собака-штурмовик

Первый из роботов — это четырехлапый робот весом 15 кг, оснащенный четырехмерной системой «восприятия» окружающей среды и специальными камерами. За счет этого он может выполнять разведывательные функции, передавая видеоизображение с камеры оператору дрона.

Согласно видео, зарядки робота хватает на 2-4 часа автономной работы. Он может идти вперед и назад, поворачивать влево и вправо и прыгать. Также особо эффективно робот выполняет команду «лежать!», хорошо знакомую его биологическим сородичам.

Программную составляющую робота насытили интеллектуальными решениями. Так, согласно CCTV, он может сам планировать свой маршрут и обходить препятствия, вплотную подходя к противнику.

Другой робот-собака — не только разведывательная, но и боевая. Обладая всеми функциями передвижения, что и ее собрат, она снаряжена автоматической винтовкой — судя по видео, это 5,8мм штурмовая винтовка китайской разработки QBZ-95. Весит боевая модификация робота-собаки около 50 кг.

«Она может служить в качестве нового бойца при ведении боевых операций в городской среде, заменяя наших военнослужащих, выполняющих задачи разведки, выявления противника и нанесения ударов», — сказал военнослужащий НОАК Чэнь Вэй.

Судя по показанным кадрам, наиболее эффективный способ применения таких роботов — это не только разведка, но и штурм зданий. Роботу можно поручить самую опасную часть штурма: заходить в здание первыми, встречая противника огнем из винтовки.

Собака-огнемет и собака РПГ



В учениях приняли участие и других боевые роботы. На видео показали целый взвод роботов-собак. Их вооружили и противотанковыми ракетными комплексами, и лазерными целеуказателями, и даже огнеметами. Получается, такие собаки могут реализовывать диверсии: поджигать лесные массивы и объекты, обходя противника за несколько километров. Но это пока только в теории — для таких действий требуются более мощные аккумуляторы, которые бы позволяли роботу увеличить автономность до нескольких десятков часов. Также может возникнуть проблема и с обеспечением связи с таким роботом на большом расстоянии.

Во время учений продемонстрировали также беспилотные летательные аппараты, судя по габаритам за основу взяты сельскохозяйственные квадрокоптеры, которые вооружили винтовками QBZ-95.

Это не первое применение боевых роботов-собак в ходе учений. Так, в декабре 2023 года CCTV опубликовало видео с применением боевых роботов-собак. На видео видны кадры с применением роботов в ходе совместных учений КНР, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, проходившие в Китае в ноябре прошлого года.

В 2020 году ВВС США также демонстрировали применение роботов-собак. Их отправили на взлетно-посадочную полосу, чтобы те забрались на борт американского военно-транспортного самолета C-130 Hercules и провели разведку: какие угрозы могут встретить военнослужащие при штурме самолета.



На видео заметили роботов-собак производства компании G02, отмечает британское издание The Guardian. Стоимость робота начинается от $1 600, но при этом «компания отрицает продажу своей продукции китайским военным», — пишет The Guardian.

Первые прототипы роботов-собак придумали разработчики из американской компании Boston Dynamics. С 2013 по 2017 год входила в бизнес-структуру Google, а в 2020 году была приобретена южнокорейской Hyundai Motor Group. Еще в 2010 году компания продемонстрировала, как прототип робота-собаки по кличке BigDod с грузом на спине взбирается на гору и пытается удержать равновесие на льду и во время пинков со стороны сотрудника компании.

Как отмечает The Guardian, хотя компания давно сотрудничает с американскими военными, публично она выступала против полноценной милитаризации своего продукта. Впрочем, с появлением других компаний с аналогичными разработками, никто не ограничивает армии мира использовать таких собак в боевых целях.