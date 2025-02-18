Россия и США начали переговоры об Украине без самой Украины и без Европы — так многие зарубежные СМИ прокомментировали переговоры двух делегаций, которые состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. Подробности — в обзоре RTVI.

«Россия и США говорят об Украине, не допуская Киева за стол переговоров. Госсекретарь США Рубио положительно оценил первые переговоры. Однако ожидается, что будущие раунды станут более масштабными», — пишет немецкий портал Spiegel online.

Издание отмечает, что «это был первый шаг на пути к возможному миру в ***** [военном конфликте] на Украине, но в то же время это была и игра мускулами между Вашингтоном и Москвой».

«США и Россия говорят о конфликте, Украина и европейские партнеры остаются в стороне. Теперь, после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии, Рубио высказался обнадеживающе, но более сдержанно, чем российская сторона», — заключает немецкий портал.

«США и Россия договорились о дополнительных переговорах по урегулированию ***** [военного конфликта] на Украине и поиске путей совместной работы по другим международным вопросам, но не назначили дату встречи на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», — отмечает Bloomberg.

«Переговоры в Саудовской Аравии, которая поддерживает дружеские отношения с обеими странами, подчеркнули быстрые темпы усилий США по прекращению ***** [военного конфликта], состоявшиеся менее чем через месяц после вступления Трампа в должность и через шесть дней после его телефонного разговора с Путиным. Критики говорят, что команда Трампа, исключив членство Украины в НАТО и заявив, что желание Киева вернуть все утраченные территории является иллюзией, заранее пошла на крупные уступки. Американские чиновники говорят, что они просто признают реальность», — передает Reuters.

Репортер The Guardian Якуб Крупа комментирует идею Москвы и Вашингтона «устранить раздражающие факторы» в двусторонних отношениях.

«Не могу не задаться вопросом, что чувствуют украинские и европейские чиновники, читая о планах по «устранению раздражителей» в российско-американских отношениях. Рискну предположить, что им может не понравиться выбор таких слов», — написал журналист.

«Будущее Украины было на повестке дня — Россия уже три года ведет там полномасштабную ***** [боевые действия], а США полны решимости захватить значительную часть ее минеральных богатств — хотя Киев был исключен из обсуждений», — делает на этом же акцент европейское издание Politico. И обращает внимание, что «вскоре после завершения переговоров в Эр-Рияде в Киеве зазвучала ​​воздушная тревога, а местные власти объявили об угрозе налета российских баллистических ракет».

«Переговоры были восприняты в Европе как еще один признак того, что десятилетия западной внешней политики претерпевают тектонический сдвиг», — признает The Wall Street Journal.

Трансатлантические связи, уже подорванные «уничтожающей речью» вице-президента Джей Ди Вэнса, который обвинил европейских лидеров в игнорировании воли своих избирателей, стали еще более напряженными, ведь союзники столкнулись с тем фактом, что встреча в Эр-Рияде прошла без их участия или участия Украины, добавляет издание.

«Спешка администрации Трампа в налаживании отношений с Россией обеспокоила европейских лидеров, поскольку Белый дом отказался от предварительных консультаций о политике США в отношении Москвы, которые долгое время были неотъемлемой частью западного альянса», — сообщает WSJ.

Впрочем, представители администрации Трампа «попытались успокоить опасения союзников», представив переговоры в Саудовской Аравии как возможность изучить намерения России, а не как начало полноценных переговоров о будущем Украины, уточняет статья.

«Переговоры стали поворотным моментом в подходе Америки к самому разрушительному конфликту в Европе за последние десятилетия и признаком готовности президента США отодвинуть союзников в своем стремлении к быстрому миру», — говорится в статье The Washington Post.

Как отмечает издание, встреча в Эр-Рияде «глубоко расстроила» Украину, где растут опасения, что американские чиновники чувствуют себя слишком комфортно, обсуждая за столом переговоров будущее страны без Киева.

«Это также расстроило европейских союзников, которые беспокоятся, что Трамп примет сделку, которая придаст смелости президенту Владимиру Путину в то время, когда Вашингтон, похоже, готов убрать свой зонтик безопасности, краеугольный камень западного порядка после Второй мировой войны», — добавляют журналисты газеты.

Российская делегация на переговорах обратилась к деловому прошлому Дональда Трампа, предположил московский корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт. Так, журналист выделил слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о крупных финансовых потерях американского бизнеса после ухода с российского рынка и поиске «совместных экономических путей».

«Крупные транснациональные корпорации вернутся в Россию только после снятия санкций. Это конечная цель для Москвы, и именно это они подразумевают под „совместными экономическими путями“. Обрисовывая ситуацию с финансовой точки зрения, Москва пытается апеллировать к деловому опыту Дональда Трампа — в надежде, что холодная, жесткая экономика победит», — считает Беннетт.

США и Россия стремятся к партнерству в условиях «головокружительного сдвига в отношениях», полагает The New York Times. Как отмечает издание, встреча российской и американской делегаций стала последним «ярким поворотом» администрации Трампа в сторону от западных усилий по изоляции России.

«Переговоры во вторник показали, что Трамп стремится работать с Россией над прекращением ***** [военного конфликта] — подход, который, скорее всего, удовлетворит многие требования Путина — и что он готов отбросить в сторону опасения американских союзников в Европе», — добавляет NYT.

Также газета отдельно отмечает роль Саудовской Аравии. По мнению журналистов, для фактического правителя страны, наследного принца Мухаммеда бен Салмана организация переговоров в столице королевства стала прекрасной возможностью укрепить свой статус мирового лидера, чье влияние распространяется за пределы Ближнего Востока.

«Саудовская Аравия приняла переговоры между Россией и США в рамках усилий королевства по укреплению безопасности и мира во всем мире», — приводит ближневосточное агентство Arab News заявление МИД КСА. Портал отмечает, что делегации встречались в присутствии министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда и государственного министра Саудовской Аравии, советника по национальной безопасности Мусаида аль-Айбана.

«Переговоры между официальными лицами США и России в Эр-Рияде стали на сегодняшний день наиболее значимыми между двумя бывшими противниками времен холодной войны по вопросу прекращения ***** [военного конфликта] Москвы на Украине», — признает Arab News. Также это был «самый обширный контакт» между Москвой и Вашингтоном после 24 февраля 2022 года.

Al Arabiya News передает похвалу усилиям Саудовской Аравии по налаживанию диалога между США и Россией — их высоко оценил в интервью телеканалу глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Саудовская сторона, наследный принц [Мухаммед бен Салман] и его команда создали очень позитивную обстановку», — сказал представитель российской делегации.

Тем временем турецкое агентство Anadolu главной новостью дает визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, где он встретился с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в его президентском дворце — это встреча началась через несколько часов после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.

«Турция — идеальное место для переговоров России, Украины и США», — эту цитату Эрдогана с его фото агентство вынесло на главную страницу портала.