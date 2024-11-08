47-м президентом США станет Дональд Трамп. Республиканец уже возглавлял страну с 2017-й по 2021 год. Перед первым президентским сроком многие россияне симпатизировали Трампу, а критики республиканца в самих Штатах называли его «пророссийским» кандидатом и обвиняли в связях с Москвой, что Трамп отрицал. RTVI вспоминает, чем запомнилась политика США в отношении России в первые четыре года республиканца на посту главы Белого дома.

«Рашагейт»

Дональд Трамп вступил в свой первый президентский срок на фоне предполагаемого вмешательства российских спецслужб в американские выборы — якобы с целью помочь республиканцу победить демократку Хиллари Клинтон. Политический скандал в США получил название «Рашагейт» (Russiagate) — по аналогии с «Уотергейтом».

Как Москва, так и Трамп все обвинения в свой адрес отрицали. В 2019 году расследование специального прокурора Роберта Мюллера сговора республиканца с российскими властями не обнаружило.

В наследство от администрации Барака Обамы Трампу также достался самый низкий уровень отношений между Россией и США со времен распада СССР. Незадолго до инаугурации республиканца Белый дом объявил о санкциях против Москвы за приписываемые ей кибератаки во время предвыборной гонки, а Госдепартамент США сообщил о высылке 35 российских дипломатов.

Как утверждал телеканал NBC News со ссылкой на двух бывших высокопоставленных чиновников Госдепа, администрация Трампа хотела в одностороннем порядке отменить санкции против России, когда республиканец вступил в должность президента. Но из-за давления в Конгрессе этот шаг был заблокирован.

Продолжение войны санкций

При Дональде Трампе в США в силу вступил инициированный Конгрессом федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Он ввел дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и Северной Кореи, а также лишил американского президента возможности смягчать и отменять ранее введенные санкции без одобрения Конгресса.

Кроме того, принятые указами предыдущих администраций санкции в отношении трех стран были преобразованы в форму закона. На фоне одобрения этого законопроекта в Сенате и Палате представителей президент России Владимир Путин заявил о высылке из страны 755 американских дипломатов.

В годы президентства Трампа Белый дом продолжал применять санкции в отношении Москвы. Но если во второй президентский срок Барака Обамы (2013-2017) ограничительные меры были введены против 555 физических и юридических лиц из России, то за первый президентский срок Дональда Трампа санкции были применены против 293 российских физических и юридических лиц.

Среди прочих ограничительных мер, введенных администрацией Трампа, — санкции в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В причастности к этой трагедии Великобритания обвинила Россию, что Москва отрицала.

Вместе с санкциями Трамп распорядился выслать из США 60 российских дипломатов и закрыть российское консульство в Сиэтле. Тогда МИД России объявил персонами нон грата 60 американских дипломатов и закрыл генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

При этом Дональд Трамп «был в ярости», когда узнал, что страны Евросоюза в ответ на отравление в Солсбери выслали по отдельности куда меньше российских дипломатов, чем Штаты — например, Франция и Германия объявили о высылке только четырех сотрудников российских дипслужб из каждой страны. Республиканец же ожидал, что европейцы вышлют такое же количество дипломатов из России, как и США.

«Этот инцидент отражает напряженность, лежащую в основе все более жесткой позиции администрации Трампа в отношении России. Президент инстинктивно выступает против многих карательных мер, на которых настаивает его кабинет министров и которые подрывают его способность налаживать тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным», — писала тогда газета The Washington Post.

Принятый в США в 2019 году закон «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) предусматривал санкции в отношении почти достроенного газопровода «Северный поток — 2». Администрация Трампа выступала против этого проекта из-за опасений, что газопровод укрепит российский контроль над поставками энергоресурсов в европейские страны и снизит спрос на сжиженный газ из США.

Ухудшение отношений

За время нахождения Дональда Трампа в Овальном кабинете Вашингтон по своей инициативе вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который был подписан между СССР и США еще в 1987 году, а также из Договора по открытому небу. В обоих случаях Белый дом мотивировал свое решение обвинениями в адрес Москвы в несоблюдении своих обязательств.

Помимо того, опубликованная в декабре 2017 года Стратегия национальной безопасности США назвала Россию и Китай «ревизионистскими державами» — то есть противостоящими Соединенным Штатам странами, стремящимися к изменению статуса-кво в международной системе. «Китай и Россия бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, стремясь подорвать американскую безопасность и процветание», — говорится в документе.

Напряженность между Россией и США возрастала и из-за гражданской войны в Сирии. По приказу Трампа американская армия наносила ракетные удары по сирийской территории — как ответ на предполагаемое использование президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против оппозиции. Поддерживающая Асада Москва эти удары осудила.

В 2017 году российский президент Владимир Путин заявил об ухудшении российско-американских отношений с приходом Дональда Трампа к власти — «особенно на военном уровне». Год спустя посол России в США Анатолий Антонов говорил на американском телевидении о «большом недоверии» между странами. «Сегодня Россия ответственна за все, даже за плохую погоду. Нам давно пора перестать обвинять друг друга. Нам давно пора начать реальный разговор о реальных проблемах», — сказал тогда дипломат.

Потепление в Хельсинки

Летом 2018 года в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент России назвал это мероприятие «первым шагом в расчистке завалов» в отношениях Вашингтона и Москвы.

«Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости США, а теперь еще и подстроенной охоте на ведьм!» — написал Трамп в Twitter перед встречей с Путиным в столице Финляндии. После саммита президент США заявил, что отношения между государствами «никогда не были хуже, чем сейчас», но ситуация после переговоров изменилась.

Впрочем, Москва и Вашингтон совместного заявления по итогам встречи не приняли. Более того, представители Республиканской и Демократической партий раскритиковали Трампа за недостаточно жесткое общение с Путиным.

Особенно досталось Трампу за то, что он подверг сомнению выводы американских спецслужб, заявив в Хельсинки, что не видит причин сомневаться в словах Путина о невмешательстве России в выборы в США. Позже республиканец ответил, что с американской разведкой по вопросу вмешательства Москвы согласен, но при этом отрицает, что действия российских спецслужб могли оказать какое-либо влияние на исход выборов.

Одна из главных тем, которую Путин и Трамп неоднократно обсуждали в первый президентский срок республиканца, — это борьба с международным терроризмом. Газета The Washington Post сообщала в 2017 году, что Трамп на встрече в Овальном кабинете с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком передал им секретную информацию о террористической организации «Исламское государство»*.

Этот документ считался настолько конфиденциальным, что его подробности скрывались даже от союзников Вашингтона и строго ограничивались внутри американского правительства. После публикации статьи в WP президента начали резко критиковать.

Тогда Трамп написал в Twitter, что, будучи президентом, имел полное право поделиться с Россией информацией по поводу терроризма и безопасности полетов. Республиканец утверждал, что хотел помочь Москве в борьбе с «Исламским государством»* и терроризмом в Сирии, ссылаясь на «гуманитарные соображения».

В 2019 году Трамп даже предложил вернуть Россию «за стол переговоров» в «большой восьмерке». Впрочем, эта идея не встретила поддержки как у партнеров США по G7, так и у российских властей.

Продажа оружия Украине

Первая коммерческая продажа Украине американского летального «оборонительного» оружия было разрешено администрацией Дональда Трампа. При нем же Госдепартамент США одобрил поставки Украине 210 противотанковых ракет Javelin и пусковых установок на сумму $47 млн. Впрочем, по условиям продажи ракеты хранились на военном складе вдали от линии фронта, где они должны были играть роль «сдерживающего фактора» для России.

Летом 2019 года Трамп приостановил одобренную Конгрессом военную помощь Украине в размере $400 млн. Позже в США разразился политический скандал, когда СМИ сообщили о телефонном разговоре американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленского. Во время беседы Трамп попросил Зеленского достать компромат на кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и информацию об украинском бизнесе его сына Хантера.

Под давлением общественности Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора, а республиканец военную помощь Киеву разморозил. Скандал, получивший в прессе название «Украинагейт», был центральным элементом расследования при первой попытке импичмента президента Трампа.

«Мне нравится Путин»

Санкции в отношении России, которые вводились при Трампе, не мешали ему при этом признаваться в симпатиях к российскому президенту. В 2019-м, во время вторых полноценных переговоров двух глав государств на полях саммита G20 в Осаке, президент США назвал российского коллегу «прекрасным парнем» — эта фраза многим запомнилась, в отличие от реальных действий американской администрации при Трампе.

«Мне нравится Путин. Наши отношения должны быть очень хорошими. Я выступал за то, чтобы поладить с Россией, Китаем и всеми остальными. Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, ясно? Особенно потому, что у них есть 1332 гребаные ядерные боеголовки», — говорил республиканец в интервью журналисту The Washington Post Бобу Вудворду в январе 2020 года.

Тогда же он обвинил расследование ФБР о вмешательстве России в американские выборы в том, что оно разрушило шансы республиканца на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

В той же беседе Трамп отметил, что чем «жестче и злее» его отношения с главами других стран, тем лучше он с ними ладит.

*организация признана в России террористической и запрещена