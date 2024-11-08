47-м президентом США станет Дональд Трамп. Республиканец уже возглавлял страну с 2017-й по 2021 год. Перед первым президентским сроком многие россияне симпатизировали Трампу, а критики республиканца в самих Штатах называли его «пророссийским» кандидатом и обвиняли в связях с Москвой, что Трамп отрицал. RTVI вспоминает, чем запомнилась политика США в отношении России в первые четыре года республиканца на посту главы Белого дома.

«Рашагейт»

Дональд Трамп вступил в свой первый президентский срок на фоне предполагаемого вмешательства российских спецслужб в американские выборы — якобы с целью помочь республиканцу победить демократку Хиллари Клинтон. Политический скандал в США получил название «Рашагейт» (Russiagate) — по аналогии с «Уотергейтом».

Как Москва, так и Трамп все обвинения в свой адрес отрицали. В 2019 году расследование специального прокурора Роберта Мюллера сговора республиканца с российскими властями не обнаружило.

Jacquelyn Martin / AP

В наследство от администрации Барака Обамы Трампу также достался самый низкий уровень отношений между Россией и США со времен распада СССР. Незадолго до инаугурации республиканца Белый дом объявил о санкциях против Москвы за приписываемые ей кибератаки во время предвыборной гонки, а Госдепартамент США сообщил о высылке 35 российских дипломатов.

Как утверждал телеканал NBC News со ссылкой на двух бывших высокопоставленных чиновников Госдепа, администрация Трампа хотела в одностороннем порядке отменить санкции против России, когда республиканец вступил в должность президента. Но из-за давления в Конгрессе этот шаг был заблокирован.

Продолжение войны санкций

При Дональде Трампе в США в силу вступил инициированный Конгрессом федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Он ввел дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и Северной Кореи, а также лишил американского президента возможности смягчать и отменять ранее введенные санкции без одобрения Конгресса.

Кроме того, принятые указами предыдущих администраций санкции в отношении трех стран были преобразованы в форму закона. На фоне одобрения этого законопроекта в Сенате и Палате представителей президент России Владимир Путин заявил о высылке из страны 755 американских дипломатов.

В годы президентства Трампа Белый дом продолжал применять санкции в отношении Москвы. Но если во второй президентский срок Барака Обамы (2013-2017) ограничительные меры были введены против 555 физических и юридических лиц из России, то за первый президентский срок Дональда Трампа санкции были применены против 293 российских физических и юридических лиц.

Alexander Zemlianichenko / AP

Среди прочих ограничительных мер, введенных администрацией Трампа, — санкции в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В причастности к этой трагедии Великобритания обвинила Россию, что Москва отрицала.

Вместе с санкциями Трамп распорядился выслать из США 60 российских дипломатов и закрыть российское консульство в Сиэтле. Тогда МИД России объявил персонами нон грата 60 американских дипломатов и закрыл генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

При этом Дональд Трамп «был в ярости», когда узнал, что страны Евросоюза в ответ на отравление в Солсбери выслали по отдельности куда меньше российских дипломатов, чем Штаты — например, Франция и Германия объявили о высылке только четырех сотрудников российских дипслужб из каждой страны. Республиканец же ожидал, что европейцы вышлют такое же количество дипломатов из России, как и США.

«Этот инцидент отражает напряженность, лежащую в основе все более жесткой позиции администрации Трампа в отношении России. Президент инстинктивно выступает против многих карательных мер, на которых настаивает его кабинет министров и которые подрывают его способность налаживать тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным», — писала тогда газета The Washington Post.

Принятый в США в 2019 году закон «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) предусматривал санкции в отношении почти достроенного газопровода «Северный поток — 2». Администрация Трампа выступала против этого проекта из-за опасений, что газопровод укрепит российский контроль над поставками энергоресурсов в европейские страны и снизит спрос на сжиженный газ из США.

Ухудшение отношений

За время нахождения Дональда Трампа в Овальном кабинете Вашингтон по своей инициативе вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который был подписан между СССР и США еще в 1987 году, а также из Договора по открытому небу. В обоих случаях Белый дом мотивировал свое решение обвинениями в адрес Москвы в несоблюдении своих обязательств.

Помимо того, опубликованная в декабре 2017 года Стратегия национальной безопасности США назвала Россию и Китай «ревизионистскими державами» — то есть противостоящими Соединенным Штатам странами, стремящимися к изменению статуса-кво в международной системе. «Китай и Россия бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, стремясь подорвать американскую безопасность и процветание», — говорится в документе.

Baderkhan Ahmad / AP

Напряженность между Россией и США возрастала и из-за гражданской войны в Сирии. По приказу Трампа американская армия наносила ракетные удары по сирийской территории — как ответ на предполагаемое использование президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против оппозиции. Поддерживающая Асада Москва эти удары осудила.

В 2017 году российский президент Владимир Путин заявил об ухудшении российско-американских отношений с приходом Дональда Трампа к власти — «особенно на военном уровне». Год спустя посол России в США Анатолий Антонов говорил на американском телевидении о «большом недоверии» между странами. «Сегодня Россия ответственна за все, даже за плохую погоду. Нам давно пора перестать обвинять друг друга. Нам давно пора начать реальный разговор о реальных проблемах», — сказал тогда дипломат.

Потепление в Хельсинки

Летом 2018 года в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент России назвал это мероприятие «первым шагом в расчистке завалов» в отношениях Вашингтона и Москвы.

«Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости США, а теперь еще и подстроенной охоте на ведьм!» — написал Трамп в Twitter перед встречей с Путиным в столице Финляндии. После саммита президент США заявил, что отношения между государствами «никогда не были хуже, чем сейчас», но ситуация после переговоров изменилась.

Впрочем, Москва и Вашингтон совместного заявления по итогам встречи не приняли. Более того, представители Республиканской и Демократической партий раскритиковали Трампа за недостаточно жесткое общение с Путиным.

Особенно досталось Трампу за то, что он подверг сомнению выводы американских спецслужб, заявив в Хельсинки, что не видит причин сомневаться в словах Путина о невмешательстве России в выборы в США. Позже республиканец ответил, что с американской разведкой по вопросу вмешательства Москвы согласен, но при этом отрицает, что действия российских спецслужб могли оказать какое-либо влияние на исход выборов.

Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Одна из главных тем, которую Путин и Трамп неоднократно обсуждали в первый президентский срок республиканца, — это борьба с международным терроризмом. Газета The Washington Post сообщала в 2017 году, что Трамп на встрече в Овальном кабинете с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком передал им секретную информацию о террористической организации «Исламское государство»*.

Этот документ считался настолько конфиденциальным, что его подробности скрывались даже от союзников Вашингтона и строго ограничивались внутри американского правительства. После публикации статьи в WP президента начали резко критиковать.

Тогда Трамп написал в Twitter, что, будучи президентом, имел полное право поделиться с Россией информацией по поводу терроризма и безопасности полетов. Республиканец утверждал, что хотел помочь Москве в борьбе с «Исламским государством»* и терроризмом в Сирии, ссылаясь на «гуманитарные соображения».

В 2019 году Трамп даже предложил вернуть Россию «за стол переговоров» в «большой восьмерке». Впрочем, эта идея не встретила поддержки как у партнеров США по G7, так и у российских властей.

Продажа оружия Украине

Первая коммерческая продажа Украине американского летального «оборонительного» оружия было разрешено администрацией Дональда Трампа. При нем же Госдепартамент США одобрил поставки Украине 210 противотанковых ракет Javelin и пусковых установок на сумму $47 млн. Впрочем, по условиям продажи ракеты хранились на военном складе вдали от линии фронта, где они должны были играть роль «сдерживающего фактора» для России.

Ukrainian Defense Ministry Press Service / AP

Летом 2019 года Трамп приостановил одобренную Конгрессом военную помощь Украине в размере $400 млн. Позже в США разразился политический скандал, когда СМИ сообщили о телефонном разговоре американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленского. Во время беседы Трамп попросил Зеленского достать компромат на кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и информацию об украинском бизнесе его сына Хантера.

Под давлением общественности Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора, а республиканец военную помощь Киеву разморозил. Скандал, получивший в прессе название «Украинагейт», был центральным элементом расследования при первой попытке импичмента президента Трампа.

«Мне нравится Путин»

Санкции в отношении России, которые вводились при Трампе, не мешали ему при этом признаваться в симпатиях к российскому президенту. В 2019-м, во время вторых полноценных переговоров двух глав государств на полях саммита G20 в Осаке, президент США назвал российского коллегу «прекрасным парнем» — эта фраза многим запомнилась, в отличие от реальных действий американской администрации при Трампе.

Dmitri Lovetsky / AP

«Мне нравится Путин. Наши отношения должны быть очень хорошими. Я выступал за то, чтобы поладить с Россией, Китаем и всеми остальными. Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, ясно? Особенно потому, что у них есть 1332 гребаные ядерные боеголовки», — говорил республиканец в интервью журналисту The Washington Post Бобу Вудворду в январе 2020 года.

Тогда же он обвинил расследование ФБР о вмешательстве России в американские выборы в том, что оно разрушило шансы республиканца на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

В той же беседе Трамп отметил, что чем «жестче и злее» его отношения с главами других стран, тем лучше он с ними ладит.

*организация признана в России террористической и запрещена