В издающихся в России книгах для детей нередко поднимаются темы смерти и предательства, искажаются социальные роли, а отклонения представлены как норма. К такому выводу пришли авторы исследования деструктивной детской литературы Николай Нилов, Татьяна Цветкова и Константин Антипин, которые выступили на отраслевой конференции “Тайна детской книги”. Они также пообещали создать Совет по детской книге, выработать ее критерии и опубликовать список деструктивной литературы.

«Книжку нужно разорвать»

Отраслевая конференция «Тайна детской книги» прошла скромно — всего в зале аналитического центра при Правительстве РФ собралось порядка 50 человек, в основном представители старшего поколения. Вела ее журналистка и автор проекта “Монстр, прочь из детской” Мария Дубинская.

Темой собрания стало обсуждение исследования книг для детей на наличие в них деструктивного контента. Его автором является бывший глава Совета по детской книге Союза писателей России (СПР) Николай Нилов, а содокладчиками были основательница издательства “ТЦ Сфера” Татьяна Цветкова и основатель и руководитель издательства «Концептуал» Константин Антипин. Исследование, по словам Нилова, проводили по заказу Союза писателей, но глава организации Николай Иванов позднее раскритиковал его результаты и назвал выводы исследования “нуждающимися в корректировке”.

Всего авторы исследования изучили 930 книг — по пять штук от 186 издательств. Более, чем в 60% из отобранных книг, онин выявили деструктивное содержание — всего в 584 книгах. Полный список они пообещали опубликовать в открытом доступе 27 апреля.

«Чтобы посмотреть, что происходит с книжкой, ее необходимо разорвать», — заявил Нилов. Этот метод он называет «стендовым исследованием».

“Берется книга и она просто разрывается, склеивается и вывешивается. Такого не делает никто. Благодаря такой технологии, которую я разработал, стало понятно следующее: что, оказывается, тема у детских книг очень странная”, — объяснил Нилов.

При этом сравнить результаты, по его словам, не с чем, из-за “уникальности метода”.

“Прочитал — и вырос предатель”

Всего авторы исследования, по словам Нилова, выявили пять основных деструктивных тем. “Первая, основная тема, которую забивают в голову наших детей, не слушая ни распоряжения главы государства, ни документы о стратегии развития нашей страны, это тема — “предавайте!” Вот купил ребенку книжку, прочитал — и вырос предатель”, — говорит Нилов.

В качестве примера “деструктивной детской книги” авторы исследования привели “Солдатика” Кристины Беллемо.

Этим “тенденция рынка” не ограничивается: тема предательства в детской литературе значительно глубже, чем просто “призыв к дезертирству”, считает Нилов. В другой книге, “Кра-кра”, предательство, по его мнению, выражается в том, что утка воспитывает крокодила, в результате чего он больше не хочет быть крокодилом.

“А он же не может стать уткой. И он соглашается быть “уткодилом”. Ну, оскопляет себя. У утки же с крокодилом ничего не получится, хотя они, вот, вместе”, — показывает он на обложку книги.

На ней — крокодил лежит на спине, его морда раскрашена под утиный клюв, а большая утка читает ему книгу. Разноцветные миниатюрные утята лежат рядом.

Вторая тема, которая беспокоит авторов исследования, это то, что главными героями становятся животные: свиньи, акулы, коалы и так далее. Нилов приводит примеры — самец голубой коалы хочет носить женское платье, а в книжке про добрых акул есть отрицательный персонаж учительница, среди кумиров которой Гитлер и Сталин.

Третья проблемная тема современной детской литературы, по мнению Нилова, это нормализация отклонений. Здесь он говорит о “теме испражнений”, которую “вбивают в голову наших детей”, и приводит в пример книгу Марионы Толоза Систере́ “Тайная жизнь пуков и отрыжки”. В ней рассказывается о природе газов в человеческом организме, причинах их образования и правильном питании. Однако авторы исследования увидели здесь недетское содержание. Принципы работы человеческого организма, если они связаны с биологическими процессами и выделениями, не тема для детской литературы, считает Нилов.

“Нам показана возрастная проститутка”

Следующую опасность в детской литературе авторы исследования увидели в изменении социальных ролей у мальчиков и девочек и пересмотре роли семьи. В частности, критике подверглись произведения про отцов, в одиночку воспитывающих детей. А в книге “Мое тело меняется: все, что хотят знать подростки и о чем стесняются говорить родители” и вовсе нашли скрытые призывы к смене пола — в общепринятых символах, которыми обозначают мужской и женский гендер (астрономические символы Марса и Венеры).

“Здесь вообще очень странная система подлога. Здесь нам показывают знаки половой принадлежности, которые на самом деле показаны в том, что меняйте пол. Мое тело меняется, а знак, он значит “меняйте пол””, — объясняет Нилов.

Подмену ролей нашли и в книжках “Бабушка-пират”, “Как к Бабе-Яге внуки приехали” и “Азбука Бабы-Яги”. Здесь возмущение Нилова вызвало наличие семьи у отрицательных персонажей детских сказок.

“Если бабушка — пират, то откуда у нее внуки? Потому что если бабушка-пират, — а в этой книжке написано, что она пират, и единственная у нее мысль, единственное счастье, о чем она вспоминает, это корабль под черным флагом, — то перед нами показана возрастная проститутка. Пираты никогда не держали женщин на кораблях. Они же грабили и убивали. Нам показана возрастная проститутка, которая устроилась в жизни и воспитывает внуков. Чему она их может научить?” — задается вопросом Нилов.

Девушка из слушателей на этой части выступления Нилова улыбается — видимо, тоже вспоминает известную песню Гарика Сукачева.

“Нам говорят: давайте соблюдать традиции нашего народа, давайте думать о том, что нужно возродить русскую сказку, былины, нужно, чтобы дети задумывались, защищали родину, чтобы у них был посыл, что Кощей Бессмертный — это враг, Баба-Яга — враг, что нужно быть смелым, решительным. Но нет. <…> И это все подменяет родовую память. Это стирает нашу родовую память, и мы становимся ничтожествами”, — предупреждает Нилов.

“Мягко транслировать темы о смерти”

О пятой деструктивной тенденции слушателям конференции рассказала Татьяна Цветкова. Она провела отдельное исследование 30 книг, в которых основной темой была смерть. Проблема, по мнению Цветковой, в том, что в этих произведениях показана смерть как нечто положительное, даже желанное, как друг и решение всех проблем.

Причину продвижения темы смерти в детской литературе Цветкова видит в политике — в основном деструктивные книги, о которых шла речь, написаны авторами из западных стран, приверженных либеральным ценностям.

“Одна из этих ценностей — идея индивидуализма, которая подчеркивает, что общество состоит из отдельных личностей, и удовлетворение интересов каждого живущего по этим правилам — это приоритетное направление политики либерального государства”, — говорит Цветкова.

“По их мнению, ресурсов на планете Земля недостаточно для всех. И чтобы мягко сокращать количество населения, допустимо облучать умы еще не достаточно развитых и подросших для принятия собственных решений жителей планеты, мягко транслировать для них вот эти темы о смерти”, — делает вывод исследовательница.

Такую литературу западных авторов Цветкова называет “гуманитарной помощью, использование которой снижает нашу рождаемость и увеличивает смертность”. Причем, учитывая цены на детские книги сейчас, целевая аудитория этой “гуманитарки” весьма определенная, считают Цветкова и Нилов. По их словам, книги предназначены для обеспеченных родителей, чьи дети будут читать такие книги, впитают в себя “либеральные ценности” и остальные деструктивные посылы, а затем придут в политику и во власть.

“Стоимость этой книги — две [тысячи] триста. Она не попадает к детям. Раньше воздействовали на все поле, а сейчас воздействуют только на элиту. Зачем обрабатывать все поле? Нужно воздействовать только на элиту, именно она приведет к власти”, — объясняет Нилов.

При этом к цензуре авторы исследования не призывают, хотя из зала в ходе одного из выступлений звучит вопрос: “А как же цензура?” На это докладчикам приходится напомнить, что в России она официально запрещена. Нилов пояснил, что у цензуры в сознании общественности есть “осадок”, поэтому авторы исследования лишь хотели “вернуть людям рассудок”, чтобы те отличали порядочные детские книжки от деструктивных и “голосовали рублем”.

Буква “ё” и украинский конфликт

Помимо борцов с деструктивным контентом на конференции “Тайна детской книги” выступил и сторонник “ё-фикации книг” Константин Антипин. Отказ многих издательств и СМИ от буквы “ё”, по его мнению, это прямой путь к латинизации русского языка. Антипин напомнил, что такой проект был у первого наркома просвещения Советской России Анатолия Луначарского — по декрету от 1917 года использование буквы “ё” становилось необязательным, а изменил ситуацию в итоге только Сталин.

“Сталин вернул букву “ё”, Хрущев ее убрал. Вот так вот. И у каждого есть свое место в истории”, — завершил Антипин краткий исторический экскурс.

Пагубность отсутствия буквы “ё” в детской литературе Антипин показал на примере книги “Пчелы” Петра Сохи. В ней пчелы (вместо пчёл) делают мед (вместо мёда).

“Здесь в основном представители зрелого возраста, но вы знаете, что на языке молодежной субкультуры “мед” — это один из сильнодействующих синтетических наркотиков?” — многозначительно спросил мужчина из зала. “Меф”, — поправила его модератор Мария Дубинская.

Для ребенка, только осваивающего русский язык, отсутствие всего одной буквы может оказаться очень значимым, продолжил Антипин. Из-за халатного отношения к букве “ё” Афанасий Фёт, например, навсегда вошел в историю под неправильной фамилией, напомнил он.

При этом история с произвольным изменением языка, по мнению Антипина, значительно глубже. Он привел в качестве примера поэта Пантелеймона Кулиша, который, по словам Антипина, в XIX веке “ввел бездумное правило “как слышится, так и пишется”, “чтобы облегчить науку грамоты для простых людей”.

“Эта “кулишовка”, которая преподносится как украинский язык, она позволила создать то разделение, которое сейчас проходит по линии боевого соприкосновения, где сейчас проходит специальная военная операция, гибнут наши парни во имя русского мира, понимаете? — сказал Антипин. — Такие тонкие, незаметные изменения создают базу, платформу под дальнейшее разделение границ”.

Специальная родительская операция

Главные вредители в мире детской литературы, по мнению Нилова, это иностранные фонды, которые спонсируют выпуск деструктивного контента.

“Получается, что существуют совершенно разные издательства, у них совершенно разные владельцы, у них нет перекрестного владения, нет определенной собственности, но они выпускают одинаковые темы, потому что Гете-Институт, Французский институт при посольстве Франции в России, мегакорпорация NORLA и институт Рамона Льюля вкачивают эти темы и за них платят”, — считает Нилов.

Во имя защиты детей от деструктивных книг Нилов объявил о создании Совета по детской книге, в который даже пригласили одну из присутствующих — психолога-энергопрактика Анну Грааль, которая пожаловалась на то, что Роскомнадзор не продлил ей аккредитацию судебного эксперта.

“Мы приняли решение сейчас с коллегами. Мы объявляем, что мы создаем Совет по детской книге. Мы это называем между собой специальной родительской операцией, потому что идет операция по спасению детства”, — торжественно объявил Нилов со сцены.

Новый совет будет носить такое же название, как и структура при СПР, которую до декабря 2024 возглавлял Нилов. Ее вместе с Советом по литературе упразднил своим приказом глава СПР Николай Иванов, создав вместо них Совет по детскому и юношескому семейному чтению. Нилову там места не нашлось.