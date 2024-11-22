В конце 2024 года или начале 2025-го выйдет «Тайна детской книги» — уже успевшее вызвать ажиотаж исследование «деструктивности» детской литературы. Об этом RTVI рассказал его соавтор, глава Совета по детской книге Союза писателей России (СПР) Николай Нилов. Он призвал критиков своего проекта дождаться публикации.

По словам Нилова, в «Тайне детской книги» будет «подробно написано, как она [организация — Союз писателей России] его [исследование] проводила, что она делала, чем она занималась, почему выборка была из 186 издательств, почему перешли к 100 издательствам».

В ближайшее время, сообщил собеседник RTVI, Совет детской книги проведет конференцию по этому исследованию, на которой желающие смогут задать вопросы его авторам.

Откуда стало известно об исследовании

СМИ узнали об исследовании «деструктивности» в детских книгах от главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной. Ссылаясь на выводы авторов, она попросила вице-премьера Дмитрия Чернышенко разработать меры против распространения деструктивной детской литературы.

В обращении депутата говорилось, что под эгидой СПР было изучено 930 доступных в продаже детских книг, из которых, по оценке исследователей, около 60% «строго соответствуют» пяти «деструктивным направлениям», формирующим «негативные установки в сознании детей».

Авторами исследования «тревожных тенденций» в детской литературе Останина косвенно указала главу Совета по детской книге СПР Николая Нилова и историка Германа Артамонова. Последний заявил RTVI, что не имеет к этому проекту никакого отношения.

Нилов пояснил, что «деструктивность» изучалась Союзом писателей России при активном участии главреда «Книжная индустрия» Светланы Зориной.

Как отреагировали издатели и детские писатели

После обращения Останиной «Коммерсантъ» собрал мнения авторов и издателей детских книг об этом исследовании (с которым они, правда, пока не ознакомились). Отзывы оказались критическими — с обвинениями в цензуре и прогнозами об ударе по книжному рынку.

Нилов через RTVI поблагодарил автора этой статьи Юлию Юрасову за то, что она «провела спецоперацию», «раскрыла собрание» критиков исследования и «вывела их на чистую воду» — «вынудила написать обо всем открыто и поименно».

«Огромное она сделала дело, потому что они были все в тени», — пояснил соавтор «Тайны детской книги».

По его словам, издатели могли узнать об исследовании еще в июне 2023 года, когда их всех приглашали на заседание Совета по детской книге по этой теме. Там, как утверждает Нилов, была анонсирована публикация критериев деструктивности «к концу 2024 года или в первом квартале 2025-го». Поэтому, заявил он RTVI, преждевременная критика со стороны участников рынка выглядит странной — ведь они, в отличие от Останиной, не ознакомились с исследованием полностью.

«Как можно считать исследование нерепрезентативным, если вы не взяли его в руки? <…> Вся проблема в том, что их возражения не предметны. <…> Они не требуют его, они оскорбляют, что оно нерепрезентативно, они это делают, не видя его целиком. <…> Что они делают? Это враги? Как так можно поступать?» — возмутился глава Совета детской книги.

В пример издателям и писателям он, помимо Останиной, поставил первого вице-президента «Газпромбанка», который, по словам Нилова, живо заинтересовался исследованием после рассказа о нем в программе «Бесогон».

«Вот так надо работать. Но они [критики] ничего не присылают, они не видели его [исследования], а говорить предметно они боятся», — осудил он участников рынка.

Тем не менее критическая реакция с их стороны побудила СПР еще до публикации исследования организовать большую пресс-конференцию, на которую скоро «всех пригласят» и дадут возможность высказаться, чтобы снять все вопросы и прекратить «непонятный диалог», пообещал Нилов.

Почему исследование так долго не публикуют

На вопрос, почему исследование не опубликовали раньше, хотя анонсировали еще в 2023 году, Нилов ответил RTVI, что выход «Тайны детской книги» отложили специально — чтобы «дать время людям [на рынке детской литературы] привести все в порядок» перед тем, как этот рынок «обрушится».

«Некоторые издатели плачут, некоторые сжигают тиражи, некоторые прячутся. <…> Есть обязательства. <…> Пусть они приведут дела в порядок, потому что я устал слушать слезы и просьбы оттянуть публикацию книги. Мы на это пошли, потому что это же обрушит рынок», — предупредил глава Совета детской книги.

Он сообщил, что за последние два года 23 издателя уже «отказались от лицензионной зависимости», а теперь такую возможность надо предоставить и другим. «Как пройдет сигнал, мы сразу опубликуем [исследование]», — пообещал Нилов.

Выход «Тайны детской книги» вынудит авторов и издателей детской литературы «одуматься» и верно «принять сторону» в нынешней сложной ситуации, предупредил глава Совета по детской книге.

«Идет СВО. Путин Владимир Владимирович сражается. Мы все сражаемся, а они <…> выпускают деструктивные книжки. <…> Нужно же понимать берега. Мы не хотим предоставить им выбор — или эту сторону, или другую. На той стороне, на которой они находятся, находиться невозможно — тогда они предатели, они агенты влияния», — объяснил соавтор исследования.

По словам Нилова, критики исследования требуют «только одно: не касайтесь смыслов, у нас свобода слова». Однако, уверен он, эта свобода не оправдывает «деструктивного» воздействия на детей через книги, а ситуация, обусловленная СВО, требует особого внимания к содержанию детской литературы: стране нужны «книжки о товариществе, о дружбе, о взаимовыручке».

Но сейчас, утверждает Нилов, в детских книгах существует «встроенная система внедрения скрытых смыслов, которая сопровождает ребенка на старте, а затем влияет на его поведение на протяжении всей его жизни». Это, пояснил он, выяснилось в процессе «глубинного» изучения 930 продаваемых в России детских книг.

«Западные разведывательные и специальные службы через группы влияния (но главное — через независимые фонды) оказывают воздействие на мировоззрение родителей и их детей. Получается, что они побуждают граждан нашей страны принимать странные решения, не свойственные нашему народу, и, рассматривая человека как носитель, это вдалбливают», — уверен собеседник RTVI.

Для борьбы с этим влиянием и создана система критериев «деструктивности», заявил Нилов. «Мы хотим указать, что оскорблять, унижать ребенка в книжках нельзя, нужно делать сопровождающие иллюстрации, а не оскорбительные», — привел он примеры.

Критерии «деструктивности» опубликуют — и что дальше?

Когда критерии «деструктивности» будут обнародованы, издателям придется решать, следовать им или нет, а покупателям книг — «голосовать рублем», пояснил Нилов.

Сейчас, по его словам, многие родители, бабушки и дедушки «неосознанно» покупают книги детям и в результате часто выбирают «деструктивные», поскольку они «очень привлекательные, на них тиснение, выборочная лакировка, иллюстрации».

Глава Совета по детской книге СПР уверен, что россияне начнут учитывать критерии «деструктивности» и своим выбором определят дальнейшую судьбу издателей и изданий.

«Книги очень дорогие, от 800 до 1200 рублей. Получается, что родители видят обложки, покупают и сами уничтожают своих детей. А когда они это узнают, то деструктивная литература и тиражи сразу упадут. Их просто будет бессмысленно выпускать», — прогнозирует Нилов.

Глава Совета по детской книге СПР убежден, что в новых условиях издатель сам сделает выбор: «Или он будет выпускать книжки про то, что если у тебя что-то плохо, у тебя есть верный друг — смерть. Или про испражнения, прости Господи. Или книги о дружбе, о товариществе, о взаимовыручке».

Какие книги попадут в список «деструктивных»

В комментарии «Коммерсанту» Нилов утверждал, что в ходе исследования критерии «деструктивности» были выявлены главным образом в иностранной литературе. Но RTVI он заявил, что претензии возникли и к отечественным детским книгам.

В пример соавтор исследования привел «Добрую акулу» Елены Репертур. «Эта книга оскорбляет учителя. Среди ее персонажей есть учитель Зинаида Гадиловна, у которой два кумира — Гитлер и Сталин. И таких книг очень много», — поделился Нилов.

Другим примером он назвал «Азбуку Бабы Яги» Андрея Усачева. «Там [автор] пишет, чем пахнет русский дух. У нас пересборка Великого Отечества, у нас СВО, а он выпускает книжку, чем пахнет. Это же унизительно», — считает глава Совета детской книги СПР.

Некоторых издателей Нилов обвинил в «хитростях» с возрастной маркировкой ради расширения тиражей и прибыли. «Они пишут в книжках 0+. Книжка 0+ про смерть. Или книга “Не переходи черту” — там однозначно написано в период СВО, что от солдатика ничего не зависит. Это же ложь! И они ставят 0+. То есть они хитрят», — сделал вывод соавтор исследования.

Еще одним примером «деструктивности» Нилов считает книгу издательства «Самокат» под названием «Тайная жизнь пуков и отрыжки».

«Там рассказывается, что в России многие, когда хотят пукнуть, выходят из помещения, чтобы там не пахло. И нарисована русская женщина. Вот купите книжку и спросите издательство, зачем оно так похабно изображает русскую женщину», — посоветовал он.

Особое внимание Нилов призвал обратить на детскую литературу, выпуск которой, по его словам, финансируется из-за границы.

«Фонд NORLA, Гете-Институт, Французский институт при посольстве [Франции] в России или Институт Рамона Льюля, который выпускает книжки про испражнения, выделяют специальные деньги, <…> чтобы ребенок потерял понимание красоты, вышел из состояния самоуважения, почтения. Ну что это за блевотина? Это же просто какой-то кошмар», — возмутился глава Совета по детской книге.

Нилов рассказал RTVI, как несколько лет назад представитель продвигающего издание норвежской литературы фонда Norwegian Literature Abroad объяснила ему, что «для них самое главное, чтобы ребенок в восемь лет прочитал их книгу». Так и работает «встроенная система внедрения скрытых смыслов» в детскую литературу, поделился он выводом.

«Если он [ребенок] в восемь лет их книгу прочитает, то когда ему будет 38, он придет в политику. И возникает самый сложный вопрос: если он вырастет на книжках “Пуки” и “Бяки” и придет во власть, то какие решения он будет принимать? На основании каких установок он будет действовать? Получается, что на издательства воздействуют бесструктурно, влияют на их политику. При этом они ставят долгосрочные цели», — предупредил Нилов.