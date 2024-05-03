В начале мая стало известно, что американские и российские военные делят одну авиабазу в Нигере. Страной, которая обладает огромными запасами урана, с лета 2023 года управляет военная хунта, сместившая президента страны Мохамеда Базума. Переходное правительство разорвало несколько военных соглашений с Евросоюзом, выгнало военный контингент Франции, а сейчас Нигер покидают и военнослужащие США. Почему Нигер, переживший за свою независимую историю пять переворотов, так важен и почему туда пришли российские военные — в материале RTVI.

Кладовая Евросоюза

К этой стране не первый год приковано внимание мировой общественности. Бывшая французская колония в Западной Африке после того, как в 1960-м получила независимость, пережила несколько переворотов, но оставалась союзником западных стран.

Нигер обладает богатыми запасами урана, от которых в том числе сильно зависела и французская атомная отрасль. По оценкам Всемирной ядерной ассоциации, эта африканская страна занимала седьмое место в мире по добыче урана. В 2021-м Нигер был на первой строчке по обеспечению Евросоюза этим сырьем, поставляя в ЕС почти четверть необходимого урана. На втором месте был тогда Казахстан, а на третьем — Россия.

Французская компания Orano занималась разработкой урановых рудников в течение 50 лет. Одна из двух шахт вообще должна была эксплуатироваться вплоть до 2040 года. Добычу на шахте Имурарен планировали начать в этом десятилетии. Разработка одного из крупнейших в мире месторождений урана, запасы которого оцениваются в 200 тысяч тонн, должна была стартовать в 2015-м, но в планы вмешалось падение цен на сырье, так что проект заморозили. Однако в 2023 году сообщалось, что тестовую добычу планировали запустить в 2024-м.

Эти планы пришлось свернуть после военного переворота в 2023 году. Он стал пятым по счету в истории независимого Нигера и первым с 2010-го. 26 июля военные задержали лояльного Западу президента Мохамеда Базума, объявили об отстранении его от власти и попутно закрыли границы страны. С тех пор у власти находится генерал Абдурахман Чиани, ставший главой переходного правительства, а свергнутый президент пребывает в своей резиденции под арестом.

Запад и несостоявшаяся интервенция

После переворота летом прошлого года многие западные государства, в том числе США, осудили смену власти военным путем, а ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки, куда входит больше десятка государств) даже пригрозило интервенцией.

Но больше всего досталось Франции. В сентябре 2023-го хунта обвинила Париж в стягивании сил и планировании совместного вторжения с войсками стран ЭКОВАС. Несмотря на то, что о прямом участии Франции не объявлялось, президент Эммануэль Макрон заявлял, что будет готов поддержать ЭКОВАС, если оно начнет военные действия в Нигере. На этом фоне новая власть привела армию в боевую готовность, а также объявила «добровольную мобилизацию».

Интервенции так и не случилось, однако французский президент сказал, что не хочет быть «заложником» мятежников, объявил о прекращении военного сотрудничества и выводе войск из Нигера. В итоге 1400 французских военнослужащих должны были покинуть Нигер к концу 2023-го.

Иностранный контингент находился в Нигере прежде всего для борьбы с джихадистскими группировками в Западной Африке. Помимо французов в 2015 году власти Нигера подписали военное соглашение с США, которое обязывало обе страны «работать вместе в области борьбы с терроризмом».

Разрыв с американцами

Американские военные сначала размещались на авиабазе 101, но после военного переворота часть сил была переброшена на авиабазу 201 в городе Агадес. Она была построена шесть лет назад и обошлась в $110 млн. С 2018-го базу использовали для борьбы с боевиками «Исламского государства»* и филиала «Аль-Каиды»* — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимин»* (ДНИМ) — при помощи военных беспилотников.

После ухода французов американцы тоже продержались недолго. В марте 2024 года власти Нигера объявили, что разрывают соглашение о военном сотрудничестве с США. Заявление последовало на следующий день после визита высокопоставленной американской делегации, которая хотела восстановить контакты с Нигером. Однако эта попытка провалилась.

Представитель хунты Амаду Абдраман по национальному телевидению сообщил, что делегация Вашингтона не соблюдала диппротокол. «Правительство Нигера осуждает снисходительное отношение главы американской делегации, сопровождаемое угрозой возмездия, к правительству и народу Нигера», — заявил он.

Помимо этого, власти Нигера потребовали вывести контингент США из страны, а это около тысячи военных. Переговоры были напряженными, власти африканской страны обвиняли Штаты в попытках оказать давление в вопросе установления связей с Москвой, Тегераном и другими соперниками Вашингтона. Когда уладить вопрос с американским контингентом не удалось, Вашингтон все же согласился на его вывод, но сообщил, что на это потребуется несколько месяцев.

Приход России

Буквально через месяц после того, как было разорвано соглашение с Соединенными Штатами, стало известно, что в Нигер прибыла сотня военных инструкторов из России. В декабре 2023-го замглавы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров и нынешний министр обороны Нигера Салифу Моди подписали соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной сфере. На этом фоне хунта отказалась от двух оборонных соглашений с ЕС.

Примечательно, что действующий глава Нигера Абдурахман Чиани был среди тех, кто поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием после мартовских выборов. Чуть позже в том же месяце они провели телефонный разговор. В частности, они обсудили ситуацию в Сахеле (регион между Сахарой и тропической Африкой, в котором расположен Нигер — прим.ред.) и координацию действий по борьбе с терроризмом — то есть те вопросы, которыми раньше в Нигере занимался западный контингент.

2 мая стало известно, что российские военные поселились на территории авиабазы 101 вблизи международного аэропорта Диори Хамани в столице Нигера Ниамее, где до сих пор находятся и американцы. По информации агентства Reuters, контингент России использует отдельный ангар, однако ситуация оказалась «не очень хорошей».

«Американские и российские войска оказываются в непосредственной близости друг от друга в то время, когда военное и дипломатическое соперничество двух стран становится все более острым из-за конфликта на Украине», — пишет Reuters.

Источник агентства рассказал, что там будут находиться около 60 российских военнослужащих, однако более точное число назвать не смог. Позже информацию подтвердил и глава Пентагона Ллойд Остин.

«Россияне находятся в отдельном комплексе. У них нет доступа к силам США или к нашей технике. В фокусе моего внимания всегда находятся безопасность и защита наших сил. Мы продолжим за этим следить. На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил», — добавил министр обороны США на пресс-конференции.

На данный момент вывод американских войск не завершен, так что неизвестно, сколько продлится такое соседство и чем оно может обернуться.

* Организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена