Российские военнослужащие поселились на авиабазе 101 в Нигере, где находятся войска США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США. Эту информацию также подтвердил телеканал CNN.

Один из источников CNN пояснил, что российские военные используют отдельный ангар на авиабазе, и это «не такая уж и большая территория».

«Американские и российские войска оказываются в непосредственной близости друг от друга в то время, когда военное и дипломатическое соперничество двух стран становится все более острым из-за конфликта на Украине», — пишет Reuters.

Представитель Пентагона и другой источник, знакомый с этим вопросом также сообщили CNN, что две армии оказались в непосредственной близости друг от друга «в период повышенной напряженности».

По словам анонимного американского чиновника, с которым пообщался Reuters, ситуация «не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая».

Также источник агентства отметил, что нигерийские власти уведомили Вашингтон, что около 60 российских военных будут располагаться в стране. При этом, по словам собеседника Reuters, США дали понять, что американские военнослужащие не могут находиться на базе с российскими. Власти Нигерии такой ответ восприняли «не очень хорошо», добавил он.

Крупная американская авиабаза находится в городе Агадес (примерно в 920 км от столицы) и эксплуатируется в том числе для пилотируемых и беспилотных наблюдательных полетов.

30 января Bloomberg писал, что Россия к середине 2024 года намерена развернуть в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Нигере специальный корпус ― новые вооруженные силы, призванные заменить бойцов ЧВК «Вагнер» после гибели основателя группы Евгения Пригожина. По данным издания, штаб-квартиру Африканского корпуса планируется построить в ЦАР. Старший советник президента страны Патрик Бида Куягбеле заявил изданию, что база будет построена, поскольку в регионе «много россиян, необходимо предоставить им базу».

До этого Африканский корпус сообщил в своем телеграм-канале, что в Буркина-Фасо прибыли первые подразделения россиян численностью 100 человек, а в ближайшее время их «пополнят еще 200 военнослужащих из России». Российский контингент «обеспечит безопасность лидера страны Ибрагиму Траоре и буркинийского народа от нападений террористов», говорится в сообщении. Позже АК заявил, что в столицу Буркина-Фасо Уагадугу также прибыла делегация Минобороны России. В самом военном ведомстве официально не комментировали сообщения о создании Африканского корпуса.

В марте правительство Нигера объявило о разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США. Накануне, 2 мая, в столице Нигерии городе Ниамей на одной из 15 круговых развязок был поднят флаг России.