В Европарламенте продолжаются слушания по утверждению новых еврокомиссаров, которым предстоит работать при втором сроке Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщает Politico, накануне с евродепутатами три часа дискутировала экс-премьер Эстонии Кая Каллас, чью кандидатуру выдвинули на пост главы внешнеполитической службы ЕС. При этом она «пришла подготовленной и выступила гладко, давая краткие, но ясные ответы на самые каверзные вопросы». Чем известна Каллас, которой предстоит сменить испанца-социалиста Жозепа Борреля, — в материале RTVI.

Не новичок в Брюсселе

«Ее офисы 18-го века на вершине живописного старого Таллина сочетают элегантность с эффективностью. На стены кабинета в неоклассических интерьерах проецируются деловые презентации. Снаружи нависает балкон на краю холма Тоомпеа, где Каллас иногда сидит с великолепным видом на город и Финский залив. Но ей суждено покинуть теплицу эстонской политики», — писала The Guardian.

Каю Каллас хорошо знают в Брюсселе — с 2014 по 2018 год она была депутатом Европарламента от либеральной Партии реформ Эстонии, которую сейчас возглавляет. Ее основал в 1994 году отец Каи Сийм Каллас, ставший потом премьер-министром Эстонии.

В Европарламенте Каллас работала в комитете по промышленности, исследованиям и энергетике, занималась защитой малых и средних предприятий в условиях цифрового рынка, правовым регулированием сферы робототехники. Еще она отвечала за парламентское сотрудничество с Украиной и США. Каллас называли одной из самых влиятельных женщин в Брюсселе.

Из семьи репрессированных

«Скромная и открытая, Каллас пользуется большим уважением за рубежом, хотя не все страны блока разделяют ее упорное неприятие России», — пишет о ней Reuters.

«Каллас признает, что ее семейная история формирует ее взгляд на Россию, как и у многих эстонцев», — отмечает The Guardian.

Во время советской депортации в июне 1941 года мать Каллас, Кристи, шестимесячной девочкой оказалась в Сибири вместе с матерью и бабушкой. Им разрешили вернуться в Эстонию только 10 лет спустя. «Россия не изменилась», — заявила политик в прошлом году, вспоминая годовщину репрессий в отношении своей семьи.

Прадед Каллас по отцовской линии Эдуард Альвер с 1906 по 1911 год изучал медицину в Венском университете, затем юриспруденцию в Тартуском университете, а степень магистра права получал в Московском университете. После революции он стал командиром Союза обороны Эстонии во время ее войны за независимость 1918-1920 годов, а потом стал новым главой полиции в молодой республике, которая просуществовала два десятилетия до 1940 года.

В советской Эстонии отец Каи Сийм Каллас был высокопоставленным функционером — работал в министерстве финансов Эстонской СССР, заместителем секретаря Центрального управления сберегательных касс, а еще был заместителем главного редактора газеты эстонской Компартии Rahva Hääl. После распада СССР ему довелось поработать на постах главы МИД, министерства финансов и премьер-министра Эстонии. Также он несколько раз был еврокомиссаром, а сейчас заседает в парламенте Эстонии — Рийгикогу.

Юрист и полиглот

Бразды правления в Партии реформ перешли к Кае в 2018 году, когда ее предыдущий лидер Ханно Певкур ушел в отставку. В партию, основанную своим отцом, она вступила восемью годами ранее — в 2010-м, а вскоре впервые избралась в эстонский парламент. В 2021 году Каллас стала первой женщиной на посту премьер-министра Эстонии.

До того, как пойти по стопам отца и начать политическую карьеру, Кая Каллас работала по профессии — адвокатом, а еще преподавала в частном университете — Эстонской школе бизнеса. За плечами у нее диплом юриста Тартуского университета, также она изучала европейское право во Франции и Финляндии. У нее есть степень магистра делового администрирования.

Каллас знает несколько языков помимо родного — может свободно говорить на английским, французском, финском и русском. Однако в нынешней ситуации новый шеф евродипломатии и Москва вряд ли найдут общий язык, признают европейские СМИ.

«Железная Кая» с Украиной

Кая Каллас стала первой (и пока единственной) главой иностранного правительства, внесенной МВД России в реестр лиц, разыскиваемых по уголовным обвинениям. Предположительно — в связи с курсом на демонтаж советских памятников времен Второй мировой войны.

После 24 февраля 2022 года правительство Каллас не просто проявило солидарность с Украиной, но поставило Киеву больше военной техники в соотношении с ВВП на душу населения, чем любая другая страна мира. Британский политический журнал New Statesman назвал эстонского премьера «Новой железной леди Европы».

Каллас также известна заявлением, что «поездки в Европу — это не право человека, но привилегия», которой российские туристы должны быть лишены. Между тем ее супруг Арво Халлик в августе 2023 года оказался в центре скандала. Тогда СМИ сообщили, что он владеет 24,9% акций транспортной компании, которая продолжает вести бизнес с Россией — вопреки призывам самой Каллас прервать все деловые связи с соседом.

Над премьером сгустили тучи, но она смогла убедить общественность, что компания мужа не содействовала развитию российской экономики и не нарушала эстонское законодательство. По ее словам, фирма действовала в интересах эстонского клиента и, напротив, помогала ему прекратить все дела с россиянами.

Каю Каллас прочили и на пост генсека НАТО на смену Йенсу Столтенбергу. Но в итоге он достался теперь уже экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.