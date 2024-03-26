Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*). Президент России Владимир Путин на совещании 25 марта также говорил, что «преступление совершено руками радикальных исламистов». Газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США писала , что за атакой мог стоять афганский филиал игиловцев* — «ИГ-Хорасан»*, он же «Вилаят Хорасан»*. Откуда взялась и чем известна эта группировка, — в материале RTVI.

Об угрозе говорили в ФСБ

Запрещенная в России террористическая группировка «ИГ-Хорасан»* находилась в поле зрения российских спецслужб — и о ней публично рассказывал директор ФСБ Александр Бортников. Это было относительно недавно — в октябре 2023 года на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб в Баку. Тогда глава российских спецслужб сообщил, что группировка насчитывает уже 6,5 тысячи боевиков. По данным Бортникова, это в четыре с лишним раза больше, чем общая численность «Аль-Каиды»*.

«Отмечаем возросшую роль «Аль-Каиды»*, которая в союзе с филиалом другой международной террористической организации «Исламским государством — Вилаят Хорасан»* принимает активное участие в подготовке, идеологической обработке и материально-техническом обеспечении подконтрольных тергруппировок», — признавал тогда директор ФСБ.

Как докладывал Бортников, террористы, действующие в центральных районах Афганистана и в его северном приграничье, создают напряженность в Центральной Азии, в том числе на южных границах СНГ. И, согласно его октябрьским прогнозам, уже «в ближайшей перспективе» группировка «Вилаят Хорасан»* может «достичь потенциала, который позволит ей совершать тератаки за пределами Афганистана».

Цифры того же порядка приводили и в Организации Объединенных Наций. В докладе группы ООН по мониторингу за 2023 год сообщалось, что численность боевиков ИГ* оценивается в 4000-6000 человек, причем родом они не только из Афганистана и Пакистана, но также из Азербайджана, Ирана, Турции и некоторых республик Центральной Азии.

Россияне уже становились жертвами игиловцев* — 5 сентября 2022 года террорист-смертник устроил взрыв перед российским посольством в Кабуле, когда местные жители пришли за визами. Тогда погибли не менее 10 человек, в том числе двое сотрудников дипмиссии. Кроме того, ИГ»* брала на себя ответственность за теракты непосредственно на территории России — например, за нападение на прохожих в Сургуте и на полицейских в Каспийске в 2017 году, а также на православную церковь Кизляре в 2018-м. Теракт в «Крокус Сити Холле» стал крупнейшим в России за последние двадцать лет.

Откуда взялась «ИГ-Хорасан»*

«Ни одна из ячеек «Исламского государства»* не была столь безжалостна, как «ИГ-Хорасан»*, которая активно действует в Афганистане, Пакистане и Иране, а также нацелена атаковать Европу и регионы за ее пределами», — отмечают эксперты по терроризму The New York Times.

О своем присутствии в Афганистане группировка заявила еще в 2015 году, тогда она боролась сразу со всеми — и с афганским правительством Ашрафа Гани в Кабуле, и с поддерживающими Гани американцами, и с талибами*, воевавшими тогда против американцев и центрального правительства.

Группировка назвала себя в честь исторической области Великий Хорасан, некогда простиравшейся на восток и северо-восток Персидской империи. Топоним Хорасан — персидского происхождения, дословно он переводится как «Страна, откуда приходит солнце». Сейчас это территории современных Афганистана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Ряды группировки «ИГ-Хорасан»* пополняли недовольные из движения «Талибан»*. Они присягали на верность главарю ИГИЛ* Абу Бакру аль-Багдади, напоминает катарский телеканал «Аль-Джазира». Впоследствии аль-Багдади взорвал пояс смертника, забаррикадировавшись вместе со своими детьми в тоннеле от американцев. К слову, 1-й оперативный отряд спецназа Объединенного командования специальных операций США провел свой рейд через воздушное пространство, контролируемое Россией и Турцией.

Правда, в «ИГ-Хорасан»* вступали не афганские, а пакистанские талибы*, уточнил в беседе с RTVI востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. Недаром первые боевики появились в восточной афганской провинции Нангархар — они просачивались туда из зоны племен в Пакистане, граница с которой в горах весьма условна.

«Все ячейки ИГИЛ* разного происхождения. То есть «ИГИЛ-Хорасан»* возникла как часть группировки «Техрик-е Талибан Пакистан»* («Движение талибов Пакистана»*. — Прим.RTVI). Это пакистанские, а не афганские талибы*, совсем другая организация. Несколько полевых командиров в свое время отсоединились от «Техрик-е Талибан Пакистан»*, а потом провозгласили «Исламское государство в Хорасане»*. Это было в 2015 году, а потом к ним присоединилось еще и «Исламское движение Узбекистана»* (ныне «Исламская партия Туркестана»*). Они воевали в основном с талибами*. С американцами тоже, но в меньшей степени», — пояснил Кирилл Семенов.

С 2017 года, по мере того, как силы нацбезопасности Афганистана при содействии американцев брали под свой контроль все больше афганских провинций, боевики «ИГ-Хорасан»* оттеснялись к Кабулу, где совершали все больше терактов.

«На международную джихадистскую сцену «ИГ-Хорасан»* ворвались в 2021 году — после того, как талибы* свергли афганское правительство», — пишет NYT.

26 августа, в разгар вывода остатков американского контингента из Афганистана, группировка взяла на себя ответственность за теракт в международном аэропорту Кабула, который тогда еще находился под контролем США. Именно через него шла эвакуация американских военных и лояльных им афганцев, которые не могли остаться под властью талибов*. Этот теракт стал самым смертоносным за все время присутствия Соединенных Штатов в этой горячей точке. Тогда погибли 183 человека, среди них — 13 военнослужащих США, десятки человек были ранены.

2 октября 2021 года группировка «ИГ-Хорасан»* атаковала шиитскую мечеть в афганском Кундузе, а 15 октября — в Кандагаре. Теракты унесли жизни, по разным данным, более 180 человек. В 2023 году Иран обвинил боевиков «ИГ-Хорасан»* в серии нападений на главную святыню Южного Шираза — мавзолей Шах-Черах, усыпальницу братьев имама Резы XIV века. Погибли, по меньшей мере, 14 человек, более 40 получили ранения. Наконец, 3 января 2024 года двойной подрыв смертников в иранском городе Керман на юго-востоке страны убил почти сто посетителей кладбища. Они собрались по случаю четвертой годовщины гибели генерала Кассема Сулеймани, командующего силами спецназа «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции, который был убит американским беспилотником.

Почему цель атаки — Россия?

Западные эксперты с самого начала указывали на игиловский* след в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Это уже третье нападение на концертную площадку в Северном полушарии за последнее десятилетие — после атаки на театр «Батаклан» в Париже в 2015 году и взрыва смертника на концерте Арианы Гранде на Манчестер-Арене в мае 2017-го. Modus operandi («образ действия». — Прим.RTVI) — «классический» ИГ*», — считает один из ведущих американских экспертов по терроризму Брюс Хоффман.

Он напоминает, что еще аль-Багдади в своей «программной» речи объявил врагами группировки «евреев и крестоносцев, которые возглавляются Америкой и Россией».

О том, что ИГ* и его филиалы рассматривают Россию «как державу крестоносцев против мусульман», телеканалу «Аль-Джазира» говорил научный сотрудник программы стратегических исследований Observer Research Foundation в Нью-Дели Кабир Танеджа.

«Тесные отношения Москвы с Израилем также должны быть преданы анафеме с точки зрения игиловской* идеологии», — считает Танеджа.

«Российская политика была сплошным красным флагом для ИГ*, — полагает директор Института Южной Азии при вашингтонском Центре Уилсона Майкл Кугельман. — Советское вторжение в Афганистан, чеченские войны, тесные отношения Москвы с правительствами Сирии и Ирана, особенно военные кампании против боевиков ИГ* в Сирии и — через наемников группы «Вагнера» — в некоторых частях Африки».

При этом, по мнению Кугельмана, «наиболее убедительной мотивацией для нападения «ИГ-Хорасан»* на Россию является фактор талибов* — непримиримых соперников «Исламского государства»*».

«Участие России в глобальной войне с ИГ* и его филиалами, особенно через военные операции в Сирии, усилия по установлению связей с афганскими талибами* — соперниками «ИГ-Хорасан»* — все это делает Россию ключевым противником «ИГ-Хорасан»*», — предположила и доцент Университета Клемсона в Южной Каролине, автор книг по террористическому подполью Афганистана и Пакистана Амира Джадун в беседе с «Аль-Джазирой».

При этом своими врагами «ИГ-Хорасан»* считает и Россию, и США, и страны Европы. Так, Германия и Нидерланды в июле 2023 года провели скоординированный рейд, арестовав семерых выходцев из республик Центральной Азии, связанных с сетью «ИГ-Хорасан»*, которые подозревались в подготовке терактов на территории ФРГ. Троих мужчин арестовали в земле Северный Рейн-Вестфалия в связи с раскрытыми планами напасть на Кельнский собор в канун Нового 2023 года. Рейды проводились в связке с тремя другими арестами в Австрии и еще одним в Германии 24 декабря, пишет NYT.

Старший научный сотрудник Школы международных исследований в Сингапуре Абдул Басит подтвердил, что каналы соцсетей «ИГ-Хорасан»* после кровавой атаки на Москву «ликуют».

«Они празднуют нападение, — констатирует Басит. — Подобные нападения повышают авторитет вооруженных группировок, увеличивают масштабы их финансирования, вербовки и пропаганды».

В любом случае, если нападение в Москве «будет приписано» группировке «ИГ-Хорасан»*, то она сможет «продвинуть свою цель — превратиться в террористическую организацию с глобальным влиянием», отмечает Амира Джадун.

Так все-таки ИГ* или «ИГ-Хорасан»*?

«Группировка ИГ*, которая когда-то «застолбила» самопровозглашенный халифат в Ираке и Сирии, с тех пор метастазировала в подпольную сеть ячеек от Западной Африки до Юго-Восточной Азии, которая занимается партизанскими вылазками, взрывами и точечными убийствами», — пишет NYT.

Директор Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с RTVI настаивает, что применительно к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» речь может идти именно об «ИГ-Хорасан»*. При этом в самой картине атаки эксперт видит некоторые несостыковки.

«Ролики, выпущенные от лица якобы исполнителей терактов, вызывают вопросы, так как демонстрируют достаточно большую неграмотность террористов в вопросах религии, что ставит под сомнение фактическую причастность боевиков из группировки к этим событиям», — рассказал RTVI Никита Мендкович.

Поэтому этот вопрос «требует дополнительного изучения».

«Я говорю, прежде всего, о жестикуляции в момент видеосъемки, имитации принесения клятвы и тому подобных вещах. Кроме того, сам выбор времени и даты для совершения теракта вызывает некоторые вопросы, — пояснил собеседник RTVI. — Это допускалось многими террористами, но все же не является характерным для мусульман, так как наслаивается на важную пятничную вечернюю молитву и привязано ко времени поста (во время священного для мусульман месяца Рамадан. — Прим. RTVI). Но, повторюсь, гипотетически можно допустить, что фанатики действительно допускают такие отступления от канонов ради своих человеконенавистнических идей».

Группировка «ИГ-Хорасан»*, по мнению эксперта, «имеет уже достаточно слабое отношение к изначальной ИГИЛ*», в том числе имеет другие источники финансирования.

«Многие ее руководители являются бывшими офицерами спецслужб проамериканского режима в Афганистане, который пал в 2021 году. В частности, ее лидер Санаулла Гафари работал в американской частной военной компании, был ее субподрядчиком в Афганистане и затем был офицером спецслужб проамериканского режима в Афганистане. Сейчас Гафари считается главой группировки «ИГИЛ-Хорасан»*, от имени которой делаются различные заявления. На Ближнем Востоке очень многие в связи с этим полагают, что «ИГИЛ-Хорасан»* превратилось просто в проект американской разведки для борьбы и против талибов, и против других региональных соперников США, включая Россию», — полагает Мендкович.

Впрочем, в Вашингтоне афганскую ячейку ИГ* рассматривают как угрозу для Соединенных Штатов. Так, генерал Майкл Курилла, глава Центрального командования Вооруженных сил США, заявил недавно комитету Палаты представителей, что группировка «сохраняет способность и волю атаковать американские и западные интересы за рубежом ни много ни мало в период шести месяцев практически молниеносно».

Если теракт действительно совершила именно группировка «ИГ-Хорасан»*, то это ее первая вылазка на западной территории, заключает Никита Мендкович.

Востоковед, эксперт российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов, напротив, считает, что исполнителями была именно группировка ИГИЛ* — тем более она и взяла на себя ответственность.

«У них было три заявления в Amaq (близкой к террористам соцсети) и еще одно заявление официальной пресс-службы «Исламского государства»*. То есть там сомнений никаких нет. Не знаю, откуда взялось, что это фейк: не совсем непонятно, почему решили, что это какие-то ненастоящие сообщения», — считает Кирилл Семенов.

А вот официальных заявлений, что теракт совершил именно филиал «ИГ-Хорасан»*, как раз не было. По словам Семенова, эксперты сделали такой вывод из-за того, что задержанными оказались уроженцы Таджикистана.

«ИГИЛ* все делает через какие-то филиалы, поэтому и подумали на группировку «ИГ-Хорасан»*. Она относительно влиятельная. Талибы* их загнали в подполье, так что они пытаются брать на себя ответственность за разные теракты. Тут вопрос, скорее, в другом: насколько те нелюди, которые совершили теракт, были сторонниками этой группировки, а не просто делали все это под ИГИЛ*, чтобы все подумали на ИГИЛ*», — отмечает собеседник RTVI.

По его словам, для игиловцев* «нет проблемы взять ответственность за теракт».

«Им выгодно брать на себя все, чтобы продемонстрировать, что их структура жизнеспособна и действует», — считает Кирилл Семенов.

По его версии, ни ИГИЛ*, ни «ИГ-Хорасан»* «никого сюда специально не отправляли». Как признают многие аналитики, внутри этих группировок нет жесткой централизованной вертикали.

«Им присылают сообщения, фотографии, говорят: «Мы ваши сторонники, совершили этот теракт». Но это не профессиональные боевики, которые есть в списках у самого ИГИЛ*», — полагает Кирилл Семенов.

* Организации признаны в России террористическими, их деятельность запрещена