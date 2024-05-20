Эбрахим Раиси озирает живописную долину провинции Восточный Азербайджан — это один из последних снимков восьмого президента Ирана, сделанных за несколько часов до гибели. «Жесткая посадка» его вертолета, о которой сообщалось вначале, оказалась крушением, на борту не выжил никто. Что пишут мировые СМИ о главных вехах из жизни погибшего Раиси, который стал одним из «сынов Исламской революции», какие знаковые события пришлись на годы его президентства — в материале RTVI.

Будущий президент родился в семье мусульманского священнослужителя из Мешхеда — второго по величине города Ирана. Там находится одна из главных шиитских святынь — мавзолей имама Резы. Ежегодно Мешхед посещают около 20 миллионов паломников и туристов.

Раиси называл себя потомком пророка Мухаммада — и в знак этого родства носил черный тюрбан, отмечает BBC. В пять лет Эбрахим лишился отца, но подростком отправился по его стопам — учиться исламскому богословию. Однако священником не стал.

На студенческую юность Раиси (светское образование он продолжил в Тегеранском университете имени Шахида Мотахари, где получил степень доктора исламской юриспруденции) пришлись протесты, которые привели к свержению шаха. Раиси полностью поддержал Исламскую революцию 1979 года — и стал строить карьеру при новом режиме.

В свои 25 лет Раиси стал одним из самых молодых заместителей прокурора Тегерана. Как считается, впоследствии он вошел в «комитет смерти», который в 1988 году вынес смертные приговоры тысячам политзаключенных. Многие из них были членами вооруженной группировки «Моджахедин-и-Хальк» (исламисты-марксисты, выступавшие за свержение революционного режима аятолл). Правозащитники говорят о 5000 приговоренных к высшей мере по всей стране — официально эту цифру в Тегеране не подтверждают. Раиси напрямую отрицал роль в казнях, однако в 2021 так высказался в интервью о делах давно минувших дней: «Если судья, прокурор защищал безопасность людей, его следует похвалить. Я горжусь тем, что защищал права человека на всех должностях, которые занимал до сих пор».

В 2014 году Раиси стал генеральным прокурором Ирана, в 2019-м — Верховным судьей. Тогда же он попал под санкции США за “нарушения прав человека»» — по решению администрации Трампа, которые годом ранее в одностороннем порядке вышел из «ядерной сделки» с Тегераном. В 2023 году Раиси подтвердит, что Исламская республика обогащает уран до 60% в ответ на действия Запада. А инспекторы МАГАТЭ, по данным Bloomberg, впервые зафиксируют на иранском объекте обогащение до 84% — уровня, приближенного к оружейному.

В 2021-м пробил звездный час Эбрахима Раиси — со второго раза он избрался восьмым президентом Ирана, получив около 62%. При этом голосование прошло при самой низкой в новейшей иранской истории явке (48,8%) и отстранении многих кандидатов. В 2017-м он проиграл Хасану Роухани, чей брат с подачи Раиси был арестован и приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции.

Президентство Раиси омрачили массовые протесты, вспыхнувшие в 2022 году после смерти молодой иранки Махсы Амины, задержанной за “неподобающее” ношение хиджаба. Она скончалась в отделении полиции — семья утверждает, что ее забили до смерти. Правозащитники говорили о небывалом разгуле «полиции нравов». Сотни демонстрантов и десятки силовиков погибли в массовых беспорядках, по стране прошли аресты, власти санкционировали смертные казни.

После 24 февраля 2022 года Тегеран стал одним из главных союзников Москвы. 19 июля 2022 года Эбрахим Раиси принял в Тегеране президента России Владимира Путина. Верховный лидер Али Хаменеи тогда впервые назвал действия Москвы на Украине «превентивными мерами». Мировые СМИ писали о тесном военном сотрудничестве Ирана и России. 7 декабря 2023-го Раиси посетил Москву с ответным официальным визитом.

При Раиси произошли некоторые знаковые события во внешней политике Тегерана. В марте 2023 года шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия — извечные соперники в регионе — восстановили дипотношения после семилетней размолвки, а в ноябре Раиси впервые посетил Эр-Рияд. 13 апреля 2024 года президент Ирана поддержал первый в истории прямой удар Ирана по Израилю, назвав его проявлением “стальной решимости иранской нации”. Он стал ответом на ракетный удар Израиля по иранскому дипломатическому объекту в Дамаске (израильтяне настаивают, что это было обычное здание), в результате которого был убит иранский генерал КСИР. Мир замер в тревожном ожидании большой ближневосточной войны. Но в итоге стороны обменялись «символическими ответными ударами».

Раиси метил еще выше. Его называли одним из возможных преемников 84-летнего имама Али Хаменеи — верховного лидера (рахбара) Исламской республики. Но туман в провинции Восточный Азербайджан оборвал дальнейший взлет Раиси. «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся», — написали иранские официальные лица 20 мая. Эту цитату из Корана обращают к тем, кто закончил земной путь.