Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета, летевшего в Тебриз ― административную столицу иранской провинции Восточный Азербайджан. Поисково-спасательная операция, которую осложняли туман и дождь, продолжалась больше 10 часов. Главное о катастрофе ― в материале RTVI.

Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси принял участие в церемонии открытия плотины, построенной двумя странами на реке Аракс.

Вместе с президентом Ирана на борту вертолета находились министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Тебриза аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, командир подразделения охраны президента Сардар Сейед Мехди Мусави, несколько телохранителей и членов экипажа вертолета.

Всего в колонне летели три вертолета, два других благополучно приземлились в Тебризе. На них, в частности, летели иранские министр энергетики Али Акбар Мехрабиян, а также министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш.

Изначально иранское агентство Mehr сообщило, что Раиси решил поехать в Тебриз на машине из-за тумана и находится в безопасности. После того, как государственное телевидение Ирана подтвердило, что Раиси находился на пропавшем вертолете, сообщение Mehr было удалено.

Во время поисков президентского вертолета СМИ неоднократно передавали, что судно обнаружено и Раиси жив, однако ни одно из этих сообщений в итоге не подтвердилось.

«Термическая депрессия» в зоне крушения

Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в покрытых лесом горах между городами Варзакан и Джульфа провинции Восточный Азербайджан. Это труднопроходимая местность с особыми географическими условиями, рассказывал глава иранского Красного Полумесяца Пир Хоcейн Коливанд.

В регионе есть низменности, возвышенности, долины и каменные выступы, возможности передвигаться на автомобиле у спасателей не было.

Поисковая операция длилась больше 10 часов при сложных погодных условиях ― сильном тумане, дожде, ветре и плохой видимости. В поисках принимали участие 73 спасательные команды ― в общей сложности более 2 тыс. человек.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что «прямой или косвенной» причиной авиакатастрофы могли стать сложные метеоусловия. По его словам, погода в районе крушения вертолета с Раиси определялась «термической депрессией».

«Облака понижались до земли. Местами ливень, гроза. В облаках болтанка, электризация, выше 3100-3600 м осадки переходили в снег. В облаках болтанка, электризация, выше 3,5 км — обледенение. При осадках видимость ухудшалась до 1-3 км, в облаках — до нескольких сотен и десятков метров. Порывы ветра достигали 10-15 м/с, в горах местами до 21 м/с», — пишет Тишковец в своем телеграм-канале.

Полеты в горах в таких метеоусловиях запрещаются, отметил специалист.

«Погибли в первые же минуты»

По поручению президента России Владимира Путина в ночь на 20 мая в Тебриз вылетели два спецборта Ил-76 со специалистами и техникой МЧС. Отмечалось, что это сделано по обращению иранской стороны. Утром в понедельник МЧС отчиталось о возвращении самолетов в Москву.

Турция также направила в Иран своих спасателей и технику по просьбе иранского МИД, сообщало турецкое управление по чрезвычайным ситуациям. Минобороны Турции в свою очередь по запросу властей Ирана предоставило для поисков беспилотник и вертолет с системой ночного видения.

Утром 20 мая турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла возле деревни Тавель вблизи границы с Азербайджаном и передал данные иранским властям, писало турецкое агентство Anadolu.

Глава иранского общества Красного Полумесяца со своей стороны подчеркнул, что спасательная операция проводилась исключительно иранскими силами, без привлечения иностранной помощи и техники.

«Мы не прекращали поисков в темноте, тумане и под дождем, и когда обнаружили обломки вертолета с помощью нашего собственного беспилотника, мы направились именно к тому месту, где упал вертолет» ― заявил Пир Хоcейн Коливанд.

По его словам, около пяти утра 20 мая вертолет был замечен с расстояния 2 км. Чтобы добраться до него, потребовалось около часа. Место, где судно потерпело крушение, находилось на высоте 2,5 тыс. м.

Президентский вертолет полностью сгорел, в катастрофе никто не выжил. По словам Коливанда, которые передает агентство ISNA, находившиеся в вертолете погибли «в первые же минуты».

Замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафари в свою очередь рассказал в эфире государственного телевидения страны, что имам Тебриза Мохаммад Али Аль-Хашем, который находился на борту вместе Раиси, дважды выходил на связь после сообщений о крушении вертолета. В частности, он говорил, что чувствует себя плохо и слышит сирены машин скорой помощи.

Агентство IRNA опубликовало кадры, на которых спасатели Красного Полумесяца и бойцы сухопутных войск армии переносят завернутые в покрывала тела погибших.

Позже тела перевезли на автомобилях в Тебриз.

Похороны президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая в Тебризе, передает агентство Tasnim со ссылкой на чиновника при губернаторе провинции Восточный Азербайджан по административно-политическим и избирательным вопросам.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал гибель Ибрахима Раиси мученической и объявил в стране пятидневный траур.

Согласно иранской Конституции, полномочия президента после его смерти должны перейти к первому вице-президенту — Мохаммаду Мохберу. Это происходит с одобрения Верховного лидера. В течение 50 дней совет, состоящий из первого вице-президента, спикера парламента и главы судебной власти, должен организовать выборы нового президента.