За последний год в России стало дороже не только жить, но и умирать. Стоимость расходов на погребение в разы обогнала инфляцию, и это несмотря на снижение смертности. Цены на кремацию и гробы в среднем по стране выросли на 37%, а на рытье могил — на 18%. В некоторых регионах похороны подорожали в два раза и больше. RTVI поговорил с представителями похоронного бизнеса о взлете цен на ритуальные услуги.

Услуги изготовления гроба, обитого обычной ритуальной тканью, подорожали в среднем на 37% с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года. В некоторых регионах рост цен был существенно выше. Например, в Сахалинской области изготовление гробов подорожало на 181%, в Омской области — на 162%, а в Тамбовской и Смоленской — на 104% и 103% соответственно.

Рытье могил «ручным или механическим способом», включая опускание гроба или урны и захоронение, подорожало в среднем по стране на 18%. Наибольший рост цен на рытье могил Росстат фиксирует Тульской области (74%), Адыгее (67%) и Республике Коми (65%).

Также на 37% в среднем по стране выросла стоимость услуги кремации — в нее, согласно данным Росстата, входит оформление документов для погребения, стандартный гроб, обитый хлопчатобумажной тканью, доставка гроба и перевозка тела, а также сама кремация и аренда траурного зала. Сильнее всего кремация подорожала в Приморском (145%) и Хабаровском (119%) краях, в Ленинградской (53%), Ярославской (43%) и Мурманской областях (33%). Также в десятку регионов с самым сильным ростом цен на кремацию вошли Москва, Челябинская область, Крым, Севастополь и Тюменская область.

Данные Росстата о ценах на кремацию в регионах очень отрывочны, это объясняется в том числе тем, что во многих регионах России нет своих крематориев, объяснила RTVI исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

Почему в России дорожают ритуальные услуги

Елена Андреева также отметила, что в целом к данным Росстата нужно относиться очень внимательно, потому что методики подсчета могут меняться, а также ведомство нередко суммирует разные услуги, например, включает в стоимость услуги кремации цену гроба, аренды траурного зала и так далее. При этом в методологии подсчета Росстат указывает, как именно считаются те или иные показатели. За год, по данным ведомства, методики подсчета цен на гробы, кремацию и рытье могил не менялись.

Журналист, шеф-редактор отраслевого телеграм-канала “Похоронный траст” Иван Голунов в разговоре с RTVI отметил, что данные Росстата действительно не всегда отражают реальную ситуацию, потому что ведомство собирает информацию у тех, “с кем Росстату удобно общаться”, в частности у МУПов и МКУ. Остальные в статистику не попадают.

“Я на днях смотрел цифры в крематориях, и более менее цифры по региону, где есть крематорий, совпадают с цифрами самого крематория. Хотя в Новосибирске кремация стоит чуть дороже. Или в Нижнем Новгороде — там один крематорий, и цена около 20 тыс. за полный пакет, а у Росстата 32 730. В Новосибирске стоит полный пакет 24 тыс. Это самый дешевый пакет, который там есть. Откуда берется цифра 19 тыс. у Росстата, никто не понимает”, — отметил Иван Голунов.

Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте России Антон Авдеев согласился с тем, что данные Росстата могут быть неточными. «После того, как Росстат перестал быть независимым органом и стал подчиняться Минэкономразвития, вся их статистика плавающая: они сегодня пишут одно, а через квартал меняют методику», — подчеркнул он.

Более того, по его словам, в похоронной индустрии основную статистику Росстату предоставляют муниципальные организации, которые также должны содержать кладбища и обеспечивать гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе. Эти услуги обычно оказываются убыточными для предприятий, уверен Авдеев.

«Из местных бюджетов все это недофинансируется, и поскольку они торгуют гробами, они в их цену могут закладывать часть издержек на другое. В итоге они вынуждены издержки, которые у них растут, размывать по товарам и услугам. А «чистые» данные от ИП в Росстат попадают через раз», — считает он.

Увеличение стоимости гробов, по словам Елены Андреевой, также связано с увеличением стоимости сырья — древесины и металла, а также с возросшими логистическими затратами.

«[Расходы увеличились] за последние два года с началом ведения спецоперации, пандемия начала влиять — есть изменения в логистике, производители многие слетели, иногда заново выстраиваются схемы поставки товара. Сильно подорожал металл, это тоже отразилось скачком цен в определенный момент», — рассказала Андреева.

Иван Голунов отметил в разговоре с RTVI, что в разных регионах России есть своя специфика относительно гробов. Например, в регионах Северного Кавказа традиционно популярен так называемый мусульманский гроб, сделанный из обычных досок, а в Самаре — “красных бархат” — деревянный гроб, обитый тканью. Такие гробы обычно стоят меньше. “А есть регионы, где более популярны гробы из ДСП, лакированные, которые стоят совсем других денег. То есть у многих регионов своя специфика по типу гроба. Росстат не вдается в такие тонкости, он просто все называет гробом”, — объяснил Голунов.

Цены на рытье могил сильнее всего выросли в тех регионах, где существует некоторая монополия на похоронные услуги, считает Голунов. “Например, в прошлом году в Туле были зачищены разные похоронщики, де-факто там появился монополист похоронки, и там участились жалобы на кладбища и так далее. То же самое происходит в Краснодарском крае, или в регионах, где уже была сильная монополия — Питер, Москва, Иркутск, Приморский край. А в регионах, где эта монополия была недавно ликвидирована, и там сейчас обостренная конкурентная борьба, например, в Волгограде и в Пермском крае, в Ярославской области, там мы по данным Росстата видим либо незначительный рост, либо падение цены. В Ярославле, например, минус 19%”, — подчеркнул Голунов.

Цены на кремацию также могли вырасти из-за повышения цены на обслуживание печей. По словам Ивана Голунова, в России по большей части используют чешские кремационные печи. “Были проблемы с обслуживанием этих печей, с запчастями, их стало сложнее доставать, это удорожает процесс. Плюс нужно периодически проводить ремонт кремационных печей, раньше это делали чехи, а теперь это делает питерская компания, и она это делает дороже. Возможно, увеличиваются расходы на обслуживание печей, из-за этого растет цена кремации”, — отметил он.

По мнению Антона Авдеева, еще одним фактором, из-за которого цены на ритуальные услуги растут, является снижение смертности после пандемии на фоне увеличения издержек организаций.

Действительно, по данным Росстата, несмотря на спецоперацию, в 2022 году в России зафиксировали существенно меньше смертей, чем годом ранее. В 2022 году число умерших в России людей оказалось на 100 тыс. больше, чем в доковидном 2019 году, но почти на полмиллиона меньше, чем в 2021 году.

Иван Голунов также отметил что в пандемию наблюдалось сильное падение стоимости похорон. “Из-за всех ковидных ограничений люди минимизировали затраты на прощания и так далее. А если нет прощания, то зачем тебе красивый гроб? Может быть, отчасти рост на гробы может быть связан с этим ковидным откатом, потому что, с одной стороны, был период, когда люди экономили, но была большая смертность, что позволяло похоронщикам зарабатывать хорошие деньги. А в 2022 году смертность упала, и обороты похоронных компаний тоже упали где-то на 20-30%”, — добавил он.

«Смертность в постковидный период ниже. А у бизнесменов и муниципальных предприятий есть два показателя — средний чек и количество умерших в год. В ковид умерших было больше, и они могли не поднимать цену, а в следующий период стало умирать не 100 человек, а 80. Так что единственный вариант — поднимать цены на каждый средний чек», — заключил Антон Авдеев.