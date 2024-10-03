Зарплаты в промышленности, строительстве и транспортно-логистической отрасли показали максимальный прирост за последний год, следует из данных, которыми с RTVI поделился сервис по поиску работы SuperJob. IT-сфера по темпам прироста зарплат оказалась лишь на четвертом месте.

Больше всего увеличились зарплатные предложения в промышленности: +12,3% для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, сообщили в SuperJob. На втором месте — строительство, где зарплаты инженерно-технических работников выросли на 12,1%. Третье место занимает транспортно-логистическая отрасль с приростом в 11,8%.

“IT-сфера, с приростом на 11,7%, находится на четвертом месте, что объясняется эффектом высокой базы. Например, средняя зарплата программиста Java за год выросла на 20 тысяч рублей — с 300 до 320 тысяч, что составляет лишь +6,7% по сравнению с 2023 годом. В то же время зарплата монтажника систем вентиляции увеличилась на те же 20 тысяч рублей — со 100 до 120 тысяч, что соответствует росту на +20% по сравнению с прошлым годом”, — отметили в SuperJob.

Наиболее востребованными на рынке труда оказались специалисты в промышленности, строительстве и ритейле, согласно данным SuperJob. Сервис проанализировал количество открытых вакансий по итогам сентября 2024 года и выяснил, что чаще всего работодатели ищут квалифицированных рабочих, мастеров цехов и участков, инженерно-технических специалистов, а также водителей и машинистов спецтехники, продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов.

Согласно данным SuperJob, в список самых высокооплачиваемых специалистов в России вошли стоматологи-ортодонты, геологи, финансовые директора и начальники цехов. В среднем им предлагали зарплаты около 400 тысяч рублей.

Среди квалифицированных работников самые большие зарплаты предлагали сварщикам, монтажникам окон и операторам станков ЧПУ. В среднем — от 230 тыс и 250 тыс рублей.

Почему повышают зарплаты

Зарплаты повышаются прежде всего из-за высокой конкуренции среди работодателей на рынке труда, вызванной нехваткой персонала из-за демографических факторов, сообщили в SuperJob.

По словам Ольги Лебединской, к.э.н., доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, работодатели готовы идти на уступки и увеличивать оплату труда по наиболее дефицитным вакансиям. Однако эта готовность постепенно снижается, поскольку дополнительный доход от найма сотрудников начинает уступать дополнительным издержкам.

“Росстат подтверждает это, фиксируя замедление темпов роста на 0,8 процентных пункта с марта 2023 по март 2024 года. Также наблюдается увеличение отказов от удалённой работы. Тем временем уровень реализации кадровых ожиданий остаётся крайне низким — всего 20% в обрабатывающей промышленности и электроэнергетике”, — сказала она в интервью RTVI.

Работодатели всё чаще обучают «созидающих» специалистов за свой счёт, но перекладывают затраты на сотрудников, если речь идёт о получении самых актуальных знаний, например, для маркетологов, IT-специалистов, дизайнеров и HR, добавила Лебединская.