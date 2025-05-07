Как стало известно RTVI, Следственный департамент МВД завершил расследование первого эпизода хищений средств Социального фонда России (СФР). Ущерб по нему составляет 520 млн.рублей, а общая сумма похищенного, уверенно следствие, более 2 млрд.рублей. Организатором хищений следствие считает Магомеда-Башира Калиматова, родного брата главы Ингушетии Махмуда Калиматова. Его ближайший помощник, управляющий ингушским филиалом Социального фонда Ислам Сейнароев задержан недавно в Турции.

По данным RTVI, на днях обвинение в окончательной редакции предъявлено 67-летнему Магомед-Баширу Калиматову, который считается организатором миллиардных хищений из Социального фонда. Помимо бывшего главы ингушского управления почтовой связи, обвинения были также предъявлены еще почти четырем десяткам фигурантам расследования.

Всех их следствие считает членами организованного преступного сообщества (ОПС), которое Магомед-Башир Калиматов, создал не позднее 1 марта 2020 года.

Криминальное сообщество, считают следователи, было создано чиновником “специально для хищения” денег Социального фонда России “в особо крупном размере” и действовало на “территории Москвы и Ингушетии”.

При этом сам Калиматов, как установили следователи, не только руководил ОПС, но также согласовывал кандидатуры участников его подразделений и отдавал им указания и распоряжения, «которые четко выполнялись под его контролем».

Также под контролем брата главы Ингушетии, следует из материалов дела, распределялись и украденные из СФР деньги.

Для успешного проведения махинаций в ОПС были созданы два обособленных подразделения: “Пенсионное” и “Почтовое”. Первое возглавил управляющий ингушским филиалом Социального фонда России Ислам Сейнароев, второе — глава республиканского управления «Почты России» Камбулат Сукиев.

Сейнароев и Сукиев, уверено следствие, также лично занимались “вербовкой” новых участников из числа своих подчиненных. Таким образом в состав ОПС, по данным RTVI, ими были вовлечены:

— заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела ингушского управления Социального фонда Баркинхоев,

— заместитель начальника Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования фонда по Ингушетии Зязиков.

Помимо них в сообщество также вошли начальник отдела центра Могушкова, глава группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения центра Арапиев, начальник контроля за назначением и выплатой пенсии Тангиева, главбух управления СФР Чемурзиева и начальники Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов: Батыжев, Кузьгова и Бадиев. Главы почтамтов, уверено следствие, в свою очередь активно вовлекали в состав преступного сообщества уже своих подчиненных.

Всего, по данным RTVI, в деле фигурируют 37 обвиняемых, которые и обеспечивали работу сложного механизма хищений.

На первом этапе «Почтовое» подразделение преступной группы составляло списки всех пенсионеров, проживающих в Ингушетии. Они были необходимы для получения выплат.

Получив их, участники уже «Пенсионного» подразделения, в свою очередь вносили в платежные поручения фальсифицированные записи о назначении некоторым ингушским пенсионерам разовых выплат. Они, как объяснялось в документах, якобы должны быть получены в рамках неких перерасчетов за предыдущий период. Таким образом, на каждого человека из фальсифицированного списка приходилось по 500-900 тысяч рублей выплат.

Далее эти платежные поручения направлялись в центральный офис Социального фонда в Москве, где их согласовывали. Вскоре после этого, деньги переводились на счета ингушского филиала СФР, а затем попадали в распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов. Отсюда участники ОПС уже похищали их по подложным документам.

Для того чтобы замаскировать следы аферы после совершения хищений, все фальшивые данные удалялись из баз.

По данным следствия, только с 1 по 31 марта 2020 года участники преступного сообщества изготовили 86 фальшивых платежек на общую сумму 60,15 млн рублей.

С 1 по 30 апреля того же года по той же схеме участники сообщества похитили еще более 63 млн рублей, в мае 2020 года — еще 70 млн.рублей.

В общей сложности ущерб по завершенному первому эпизоду составляет почти 520 миллионов рублей. А общая сумма похищенного — 2 млрд. рублей.

Сейчас, по данным RTVI, следствие расширяет круг фигурантов дела — так в апреле 2025 года в рамках расследования была задержана главный бухгалтер Назрановского почтамта Дударкиева.

А в Турции, как сообщал RТVI, недавно задержан ближайший помощник главы ОПС — Ислам Сейнароев. Чиновник сбежал в Анталью после первых задержаний своих подельников, но сейчас готовится к экстрадиции.

Для следствия это важный шаг, так как Сейнароев был связующим звеном между Калиматовым и рядовыми членами ОПС. Полицейские считают, что чиновник также обладает данными о механизме легализации похищенного и возможных коррупционных связях главы ОПС с чиновниками центрального аппарата Социального фонда и «Почты России». Стоит также отметить, что Ислам Сейнароев, судя по показаниям фигурантов дела, угрожал им в случае попыток выхода из ОПС.

Осужденный первым из всей группы бывший заместитель главы республиканского СФР Хасан Зязиков, выступая в ходе суда, утверждал, что хотел выйти из ОПС, как только увидел, что благодаря его действиям из бюджета было украдено 326 млн. рублей.

Зязиков вспоминал, что Сейнароев ему передал: “Калиматов не оставит его в покое и у него будут проблемы, если он откажется от этого всего”. Также члену ОПС напомнили, что “сын Калиматова работает в ФСБ и будет создавать проблемы”.

Также Зязиков рассказал, что он как рядовой участник аферы с бюджетными деньгами получал 200-300 тыс.рублей.

Хищение из различных социальных фондов, создание многоуровневых схем для получения фиктивных выплат за «инвалидность», формирование списков несуществующих пенсионеров и льготников, изменение трудового стажа — классические преступления для политических элит Северного Кавказа.

Так, в 2012 году было задержано почти все руководство ингушского Пенсионного фонда. Тогда речь шла о манипуляциях с выдачей сертификатов на материнский капитал. В Дагестане в 2015 году руководителя республиканского управления ПФР объявили в международный розыск за финансирование терроризма. В Северной Осетии в 2017 году раскрыли схему хищения в Пенсионном фонде, через которую вывели 350 млн. рублей. Аналогичные случаи имели место также и в Кабардино-Балкарии. В каждом случае использовались свои схемы, и это уже, казалось, стало далеко не беспрецедентными событиями.

Однако масштабы хищений ОПС Калиматова заставили правительство России пересмотреть свои взгляды на происходящее.

По данным RTVI, расследование и аресты десятков ингушских чиновников повлекли за собой радикальную перестройку деятельности кавказских управлений Социального фонда России. Они были лишены части полномочий и теперь работают через центры фонда в других регионах.

Также, по данным RTVI, в марте 2025 года в Черкесском городском суде Карачаево-Черкесской республики был вынесен первый приговор по делу ОПС Калиматова. Хасан Зязиков, заключивший в 2023 году досудебное соглашение со следствием, был осужден в особом порядке и приговорен к четырем годам колонии строгого режима.

В тот же суд в конце апреля поступило дело еще одной участницы коррупционной группы — бывшего начальника почтового отделения «Инарки» Картоевой. Она, также как и Зязиков, заключила досудебное соглашение.

Уголовное дело в отношении организаторов миллиардных хищений, по данным RTVI, может быть направлено в суд уже в августе 2025 года.

Только по 210-й статье руководителям ОПС грозят сроки до 20 лет лишения свободы, участникам сообщества — до 10 лет.

Отдельно СФР заявлен гражданский иск к участникам группы на сумму около 520 млн. Рублей. Однако перспективы взыскания этих средств с обвиняемых предсказать трудно. В настоящий момент из материалов судов известно лишь об аресте некоего имущества, принадлежащего Хасану Зязикову, а также 71 тыс. рублей на его счетах.