Столица Баварии становится знаменитой дважды в год — во время пивного праздника Октоберфест и в феврале в дни Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). На этот раз главный неформальный мировой форум политиков, дипломатов и военных пройдет с 16 по 18 февраля. Нынешняя конференция юбилейная — 60-я. И четвертый год подряд она пройдет без участия России.

Кто приедет

В этом году на MSC заявлено рекордное число участников — 50 глав государств и правительств, около 60 глав МИД и более 25 министров обороны. От США и Японии до Индии и Китая. Все они смогут пообщаться в неформальной обстановке.

Среди подтвержденных гостей — генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Израиля Ицхак Герцог и Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, шеф китайской дипломатии Ван И.

Хозяев форума представит усиленный политический десант — канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус, а также вице-канцлер Роберт Хабек и глава минфина Кристиан Линднер.

Американскую делегацию возглавят вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Шеф Пентагона Ллойд Остин с ними не полетел — накануне он попал в больницу и даже пропустил брюссельскую встречу с коллегами по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» (во многом поэтому ее провели онлайн).

На этот раз форум лично посетит президент Украины Владимир Зеленский, выступавший в прошлом году по видеосвязи. В эти дни украинский глава как раз находится в европейском турне по маршруту Берлин — Париж — Лондон. В Мюнхене у него запланированы встречи с Харрис и с некоторыми европейскими лидерами. Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции анонсировано на 17 февраля.

Где Россия

А вот официальных делегаций от России, а также от Ирана не будет. Вместо них позвали представителей НКО и «политиков в изгнании».

Россия начала с 1990-х годов участвовать в форуме, возникшем в начале 1960-х как один из мозговых центров НАТО. После окончания «холодной войны» MSC открыла двери для Восточной Европы, а также Китая.

Глава российского МИД Сергей Лавров последний раз прилетал в Мюнхен четыре года назад, в 2020 году, когда канцлером Германии была еще Ангела Меркель.

В 2021-м Москва впервые за 20 лет пропустила конференцию, проходившую онлайн из-за пандемии. На Смоленской площади говорили, что Россия не слишком заинтересована в мероприятии, которое превратилось в «балаган с антироссийской направленностью». В 2022 году Лаврова снова не позвали организаторы, хотя это было за несколько дней до 24 февраля.

Президент России Владимир Путин выступал на конференции один раз, в 2007 году, и запомнился «мюнхенской речью» с критикой США и НАТО.

Что обсудят

Главная тема MSC — региональные конфликты. Очевидно, в центре повестке по-прежнему будет Украина. Конференция проходит за неделю до второй годовщины боевых действий в стране. «Дирижер» конференции — ее нынешний председатель Кристоф Хойсген — накануне призвал мировое сообщество «удвоить усилия» по поддержке Киева.

В интервью газете Rheinischer Post бывший немецкий дипломат, выступавший советником Меркель по внешней политике, предрек «масштабную войну России против НАТО» в случае, если она «не проиграет на поле боя». За последние недели эту мысль так или иначе повторяли многие высокопоставленные европейские чиновники — в том числе министры обороны ФРГ, Норвегии, Дании. Правда, многие европейские дипломаты, в отличие от военных, выражаются все же осторожнее и уточняют, что все подобные сценарии «большой войны», которые прорабатывают оборонные ведомства, пока «чисто теоретические».

Также Хойсген пообещал поднять тему обхода антироссийских санкций и в кулуарах форума плотнее поработать с такими странами, как Китай и Индия, которые увеличили импорт нефти и газа из России. По его словам, представителям этих государств можно будет «задать определенные вопросы» на этот счет.

За несколько дней до Мюнхенской конференции был опубликован ее аналитический доклад с «индексом безопасности». Он описывает главные страхи жителей стран «семерки», а также Китая, Индии, ЮАР и Бразилии, которые меняются из года в год. Составители признают: спустя два года после начала полномасштабного украинского конфликта Россия больше не воспринимается в большинстве этих государств как главная угроза.

К примеру, еще в прошлом году немцы ставили Россию на первое место в таком опроснике, однако сейчас она откатилась на четвертое место. Граждане ФРГ больше боятся массовой миграции, вызванной войнами, исламистского терроризма и кибератак. Похожая тенденция наблюдается и во Франции. Два государства, где жители по-прежнему видят в России угрозу номер один для себя, — это Великобритания, а также Япония.

Как охраняют конференцию

Гостей форума по традиции принимает исторический отель «Баварский двор» (Bayerischer Hof).

Он был основан еще в 1841 году, его стены видели Елизавету Баварскую — супругу австрийского императора Франца Иосифа, увековеченную Роми Шнайдер в исторической кинотрилогии «Сисси». Постояльцем «Баварского двора» был и отец психоанализа Зигмунд Фрейд. Он едва пережил налет союзной авиации в апреле 1944 году, и в единственно уцелевшем «Зеркальном зале» после войны был открыт первый в Баварии послевоенный ресторан.

На дни конференции подступы к «Баварскому двору», а также центр города и воздушное пространство над ним перекроют. Как пишут немецкие СМИ, жителям Мюнхена в эти дни «придется потерпеть». На патрулирование улиц бросят 5 тысяч полицейских. Автовладельцев уже предупредили, что припаркованные не там машины ждут эвакуаторы.

Между тем противники форума не дремлют и готовят многотысячные демонстрации. Это антиглобалисты, противники НАТО и «перекрестные мыслители», как в Германии с ковидных времен называют сторонников конспирологии, выступавших против прививок.