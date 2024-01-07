Как православные по всему миру встречают Рождество Христово. Фотогалерея

В воскресенье, 7 января, миллионы православных верующих по всему миру отмечают один из главных религиозных праздников — Рождество Христово. Наряду с РПЦ рождественские мероприятия проводят Иерусалимская, Сербская, Болгарская и другие православные церкви. Как проходит встреча Рождества по юлианскому календарю в России и мире — в фотогалерее RTVI.