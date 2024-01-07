Как православные по всему миру встречают Рождество Христово. Фотогалерея

7 января 2024
Максим Кардопольцев

В воскресенье, 7 января, миллионы православных верующих по всему миру отмечают один из главных религиозных праздников — Рождество Христово. Наряду с РПЦ рождественские мероприятия проводят Иерусалимская, Сербская, Болгарская и другие православные церкви. Как проходит встреча Рождества по юлианскому календарю в России и мире — в фотогалерее RTVI.

Москва, Россия
Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Москва, Россия
Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Москва, Россия
Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Москва, Россия
Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Москва, Россия
Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Москва, Россия
Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Москва, Россия
Alexander Zemlianichenko / AP

Москва, Россия
Alexander Zemlianichenko / AP

Москва, Россия
Alexander Zemlianichenko / AP

Санкт-Петербург, Россия
Dmitri Lovetsky / AP

Санкт-Петербург, Россия
Dmitri Lovetsky / AP

Краснодар, Россия
Роман Соколов / ТАСС

Краснодар, Россия
Роман Соколов / ТАСС

Короча, Белгородская область
Павел Колядин / ТАСС

Короча, Белгородская область
Павел Колядин / ТАСС

Бишкек, Кыргызстан
Igor Kovalenko / EPA / TASS

Бишкек, Кыргызстан
Igor Kovalenko / EPA / TASS

Бишкек, Кыргызстан
Igor Kovalenko / EPA / TASS

Белград, Сербия
Darko Vojinovic / AP

Вильнюс, Литва
Mindaugas Kulbis / AP

Вильнюс, Литва
Mindaugas Kulbis / AP

Вифлием, Палестина
Mahmoud Illean / AP

Вифлием, Палестина
Mahmoud Illean / AP

Вифлием, Палестина
Mahmoud Illean / AP

Вифлием, Палестина
Alaa Badarneh / EPA / TASS

Каир, Египет
Khaled Elfiqi / EPA / TASS

Каир, Египет
Khaled Elfiqi / EPA / TASS

Каир, Египет
Khaled Elfiqi / EPA / TASS

Калофер, Болгария
Valentina Petrova / AP

Калофер, Болгария
Valentina Petrova / AP

Стамбул, Турция
Khalil Hamra / AP

Стамбул, Турция
Khalil Hamra / AP

Стамбул, Турция
Khalil Hamra / AP