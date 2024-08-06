Последствия попытки прорыва украинских военных в Курскую область. Фото дня

Россия, Курская область, 6 августа. Утром врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о безуспешных попытках украинских военных проникнуть на территорию региона через Суджанский и Кореневский районы. Позднее о «мерах по отражению вооруженной агрессии» ВСУ в Курской области заявила ФСБ. Действия украинской стороны в спецслужбе назвали «вооруженной провокацией». Вечером 6 августа Минобороны России сообщило, что украинские диверсанты, которые пытались прорвать границу в Курской области.

Днем 6 августа ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что вХарькове ракетным ударом поражен пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Мэр города Игорь Терехов утром сообщил о взрыве в центральном районе. Позднее он уточнил, что удару подверглось здание поликлиники. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил в своем телеграм-канале, что российская армия ударила по центру Харькова «Искандером».