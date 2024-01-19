Прокурор запрашивает 28 лет колонии для Дарьи Треповой. Фото дня

Россия, Санкт-Петербург, 19 января. Дарья Трепова (справа), обвиняемая по делу об убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и ее адвокат Даниил Берман (слева) на заседании Второго западного окружного военного суда. Во время прений прокурор попросил назначить подсудимой 28 лет колонии общего режима и 800 тыс. рублей штрафа.

26-летнюю Дарью Трепову обвиняют в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов (ч. 4 ст. 327, ч. 4 ст. 222.1, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). К обвиняемой также заявлены гражданские иски от потерпевших о возмещении морального и материального вреда на сумму 45 млн рублей. Сама Трепова не признает вину в совершении теракта.