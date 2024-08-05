Творчество Владимира Маяковского, Inpsycho Fest, современное искусство в лесу, фестиваль научного кино, выставка в МАММ и арт-объекты, посвященные технологическому прогрессу. Куда пойти на неделе с 5 по 11 августа, рассказываем в материале RTVI.

«Мем. Маяковский медиа»

9 августа в Центре «Зотов» откроется выставка «Мем. Маяковский медиа», посвященная авангардному искусству и творчеству Владимира Маяковского.

Центральными экспонатами выставки станут «Окна РОСТА» — более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Маяковским. Выставка будет поделена на пять тематических разделов — «Образ», «Метод», «Окна РОСТА», «Миф» и «Клуб друзей Маяковского». В экспозицию войдет свыше 170 экспонатов, хранящихся в 14 музеях и личных собраниях.

Inpsycho Fest-2024

10 августа на «Хлебозаводе № 9» пройдет психологический фестиваль Inpsycho Fest-2024, организованный Московским институтом психоанализа. В креативном пространстве будут лекции, творческие мастер-классы и практики от ведущих экспертов в области психологии, нейронауки, арт-терапии.

Основная концепция фестиваля — принцип четырех стихий, которые можно сравнить с формами восприятия окружающей действительности. Мероприятия Inpsycho Fest будут поделены на тематические блоки: «Земля», как символ мыслительного процесса, «Вода» — чувства, «Воздух» — воображение и «Огонь» — движение тела.

«Быть здесь»

С 11 августа по 15 сентября в Подмосковье пройдет site-specific проект «Быть здесь». Более 40 работ, от инсталляций и скульптур до видео- и саунд-арта, будут представлены на трех площадках: в недостроенном здании галереи, на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» и в лесной ландшафтной зоне.

«Нам было интересно воплотить мечту о художественной галерее в пригороде, на краю леса, где культурное и природное смогут взаимодействовать напрямую», — рассказывает куратор проекта «Быть здесь» Вера Ершова.

Фестиваль научного кино ФАНК

С 7 по 11 августа в «Зотов. Кино» пройдет фестиваль научного кино ФАНК. Фестиваль покажет фильмы, посвященные разным отраслям науки. После каждого сеанса зрители смогут поучаствовать в обсуждении с экспертами, учеными и авторами.

В программу фестиваля вошли: научно-популярная комедия в стиле Уэса Андерсона о батарейке из борщевика; документальный фильм о приключениях снежного барса в суровых горах Алтая; библиографический детектив Алексея Федорченко о забытом ученом и философе и другие картины.

«Мудборд» Алексея Дунаева

6 августа в мультимедиа Арт Музее откроется выставка «Мудборд», где будут представлены работы Алексея Дунаева, победителя ежегодной Грантовой программы Фонда Still Art по фэшн-фотографии для молодых фотографов. Автор фиксирует в своих работах процесс поиска идентичности и отражает те изменения, которые сегодня претерпевает фэшн-фотография как жанр.

В рамках проекта «Мудборд» также организован открытый конкурс на лучшую фэшн-фотографию, снятую в фотостудии, расположенной в пространстве выставки. Каждый посетитель сможет попробовать себя в качестве фотографа моды.

«Портал 2030-2050»

5 августа в инновационном центре «Сколково» начинается фестиваль «ПОРТАЛ 2030 — 2050». В рамках фестиваля пройдет выставка, светозвуковое шоу от виджеев и моушн-дизайнеров, выступления известных диджеев, конференция футурологов и ученых и экскурсии к резидентам «Сколково».

Открывает фестиваль выставка — «Портал.АРТ», которая познакомит гостей фестиваля с достижениями людей и перспективами человечества. Будут представлены десятки арт-объектов, которые символизируют развитие и ключевые технологические успехи.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского является современным прочтением «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.