Новинки кинопроката, выставка ИИ, кинофестиваль, фильм Хаяо Миядзаки, документальный фильм о морских обитателях, выставки современного искусства и программа от Зотов.Кино. Куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 17 по 23 марта — в материале RTVI.

TgConf

20 марта в пространстве Main Stage в Москве пройдет конференция TgConf о продвижении в Telegram. Организаторы раскрыли состав спикеров.

Кандидат в Президенты России 2004 года Ирина Хакамада станет хедлайнером образовательной программы конференции. На TgConf Ирина поделится своими взглядами на лидерство, баланс, бизнес и развитие личности в современном мире. Кроме нее, выступающими станут более 30 экспертов в области крипты, digital-маркетинга и продаж через Telegram. В состав спикеров входит бывший пресс-секретарь Павла Дурова и известный медиаменеджер Георгий Лобушкин, SMM-стратег и создатель блога Dnative. ru Алексей Ткачук, со-основатель Blum Владимир Смеркис и другие известные выступающие.

«Моей матерью был компьютер»

20 марта в галерее «Цифергауз» (Новая Голландия) открывается выставка «Моей матерью был компьютер». Экспозиция посвящена искусственному интеллекту и его влиянию на человека. Цель выставки — предоставить доступное объяснение принципов работы ИИ и представить современные художественные работы, исследующие эту технологию. Экспозиция включает в себя инсталляции, интерактивные объекты и видеоработы. Куратором выставки выступила Ольга Вад.

«Небесный замок Лапута»

Кинопрокатная компания RWV Film 20 марта выпускает в российский прокат аниме-блокбастер Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута». Фильм будет показан в двух версиях: в классическом дубляже Реанимедиа и с русскими субтитрами.

Действие разворачивается в альтернативной реальности начала XX века. Девочка Сита владеет Летающим Камнем, за которым охотятся правительственные агенты и пираты. Сита встречает Падзу, работающего в шахтерском городе. Вместе они узнают, что Камень — ключ к летающему острову Лапута.

«Опус»

В российском прокате идет триллер «Опус» от студии А24. Международная премьера фильма состоялась в одной из самых известных программ кинофестиваля «Сандэнс» — «Полночь». Режиссером картины стал Марк Энтони Грин, дебютировавший в полном метре. Главную роль исполнил Джон Малкович, двукратный номинант премии «Оскар» за фильмы «Место в сердце» и «На линии огня».

По сюжету молодую журналистку приглашают в отдаленное поместье легендарного поп-исполнителя, который исчез тридцать лет назад при таинственных обстоятельствах. Окружённая культом поклонников звезды и опьяненных гостей, девушка быстро понимает, что оказалась в центре его хитроумного плана.

«Мелочи жизни»

В российский прокат вышел новый фильм с лауреатом премии «Оскар» Киллианом Мерфи в главной роли. Картина была удостоена приза Берлинского кинофестиваля.

Драма «Мелочи жизни» — экранизация одноименного романа ирландской писательницы Клэр Киган. Книга, номинированная на Букеровскую премию, рассказывает о нескольких днях из жизни Билла, обыкновенного жителя небольшого ирландского городка.

Главный герой — простой, честный человек, который любит свою семью и работу. Ему не дает покоя то, что он увидел возле церкви однажды. Он не может перестать думать о нечеловеческой жестокости, которую применяют местные монахини к послушницам, отправленным «на перевоспитание». Однако стоит Биллу что-либо предпринять и попытаться защитить тех, кто страдает от рук священнослужителей, под угрозой оказывается семья главного героя.

«Последний охотник на демонов»

20 марта в российский прокат выходит триллер «Последний охотник на демонов». Фильм основан на мотивах хоррор-игры «Home Sweet Home» и тайской мифологии. Съемки проходили в Бангкоке. Дистрибьютор — «Атмосфера Кино».

Уильям Моусли, известный по «Хроникам Нарнии», играет полицейского Джейка, сталкивающегося с потусторонними ужасами. По сюжету, открываются древние врата, и в мир вторгаются полчища демонов во главе с титаном. Герой должен закрыть портал до того, как армия тьмы поглотит землю.

«Полюбить океан»

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» представляет фильм «Полюбить океан», рассказывающий о роли Мирового океана, его обитателях и удивительных фактах. Фильм знакомит с морской Арктикой и тропическими реками, а также предлагает интересные факты о морских жителях. Зрители узнают, зачем «поют» киты, как байкальские нерпы оказались в озере без выхода в море и чем отличаются морские львы.

Картина призвана привлечь внимание к экологическим проблемам и необходимости безопасного взаимодействия человека с водной средой.

«Кинофестиваль Франкофонии»

С 18 по 23 марта 2025 года в кинотеатре «Пионер» состоится Кинофестиваль Франкофонии. На мероприятие будут представлены киноленты из Франции, Швейцарии, Канады и Кипра. Кинофестиваль открывает премьера фильма «Божественная. Сара Бернар», биографическая картина о французской актрисе.

В рамках фестиваля зрители увидят фильмы «История Сулеймана», «Собачье дело», получивший премию на Каннском кинофестивале, драмы «Нейлон за пять шиллингов» и «Канавал» (семейная драма). Фестиваль закроется комедийным триллером Ноэми Мерлан «Девушки на балконе». Также в рамках фестиваля будет организован специальный показ фильма «Мастер и Маргарита» с французскими субтитрами.

CREATURE OF EMOTIONS

В ASKEREI GALLERY 18 марта 2025 года состоится открытие выставки «CREATURE OF EMOTIONS». Выставочный проект представляет работы Питера Опхайма и Хуана Мигеля Паласиоса. Экспозиция демонстрирует произведения художников, исследующих эмоциональный спектр. Опхайм использует образы фантастических существ, Паласиос — чувственность.

Посетители смогут ознакомиться с экспозицией до 16 мая. Открытие выставки будет сопровождаться презентацией работы Павла Полянского и партнерскими активностями.

Зотов.Кино

В Центре «Зотов» проходит цикл показов из четырех фильмов, снятых женщинами-режиссерами. В программе — «Карнавал» Татьяны Лиозновой, киноальманах «Очень женские истории», «Питер FM» Оксаны Бычковой и «Мой король» Майвенн. Программа организована совместно с режиссером Сашей Кармаевой, киножурналистом Наей Гусевой, а также Ассоциацией женщин-кинопродюсеров WRAP.

Также 18 и 22 марта пройдут спецпоказы кинокартин: «Папа умер в субботу» — драмеди о принятие прошлого и «Наступит лето» — драмы с Марком Эйдельштейном.