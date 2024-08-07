Режиссер Гаспар Ноэ, автор фильмов «Необратимость» и «Экстаз», приехал в Москву, чтобы принять участие в закрытом мероприятии журнала «Москвичка». Об этом сообщили в пресс-службе агентства К2.

На встречу с режиссером 5 августа пригласили российских кинематографистов, актеров и представителей арт-рынка. Ноэ показал фотографии из детства, после чего гости предложили устроить ретроспективу работ отца режиссера — известного аргентинского художника Луиса Фелипе Ноэ.

Организатором мероприятия и площадки выступило агентство «К2». Визит Гаспара Ноэ в Россию организовало творческое объединение Arthouse.

3 августа Ноэ заметили на московских вечеринках в клубах «Симач в Недальнем» и Arma 17 (бывший «Мутабор»). В соцсетях распространялось видео, на котором режиссер танцевал под песню Шуры «Ты не верь слезам».

Гаспар Ноэ — французский режиссер аргентинского происхождения, дважды номинированный на главный приз Каннского фестиваля — Золотую пальмовую ветвь — за картины «Вход в пустоту» и «Необратимость». Последняя на данный момент полнометражная работа Ноэ — выпущенная в 2021 году драма «Вихрь» о людях с болезнью Альцгеймера.