За первые четыре месяца 2025 года выручка с книг о ChatGPT превысила один миллион рублей, а каталог вырос на 182% за 12 месяцев. Книжный сервис Литрес проанализировал количество опубликованных произведений о ChatGPT и рост спроса на них за последнее время.

В период с 1 января 2025 года по 30 апреля 2025 года было опубликовано 77 новых книг о ChatGPT, что в 11 раз больше по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году (01.01.2024 — 30.04.2024) и в шесть раз больше по сравнению с предыдущими четырьмя месяцами (01.09.2024 — 31.12.2024). Выручка с книг о ChatGPT с начала 2025 года превысила один миллион рублей, что на 578% больше, чем в первые четыре месяца 2024 года.

В топ по выручке в данной категории вошли книги: