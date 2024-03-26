Долгое отсутствие принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в публичном информационном пространстве из-за онкологического заболевания привело к возникновению множества спекуляций и теорий заговоров. RTVI рассказывает, что предшествовало заявлению принцессы о диагностированном заболевании и какую реакцию вызвало ее «исчезновение» в СМИ и социальных сетях.

Самочувствие Кейт Миддлтон оказалось в фокусе общественного внимания в январе 2024 года, когда стало известно о проблемах со здоровьем сразу у двух членов королевской семьи — принцессы Уэльской и короля Карла III. Последним публичным появлением Миддлтон на тот момент было 25 декабря 2023 года.

В Кенсингтонском дворце сообщили 17 января, что она успешно перенесла плановую операцию на брюшной полости. В заявлении говорилось, что принцесса сможет вернуться домой, чтобы продолжить восстановление после операции, уже через 10-14 дней. Все официальные мероприятия с ее участием, которые были запланированы до 31 марта, было решено отменить.

После того как Кенсингтонский дворец опубликовал фотографию Миддлтон с детьми в День матери (10 марта), журналисты обратили внимание на наличие признаков обработки изображения. Принцесса принесла извинения в связи с этим инцидентом, а ее друзья рассказали журналистам, что скандал вокруг фотографии, а также спекуляции вокруг ее здоровья «опустошили» Миддлтон.

Спустя неделю издание The Sun опубликовало видео, на котором принц и принцесса Уэльские гуляли рядом с их любимым фермерским магазином. В СМИ отметили, что Миддлтон выглядела на фотографии расслабленной и радостной.

Вскоре после этого The Daily Mirror сообщило со ссылкой на источники, что один из сотрудников частной лондонской больницы, где принцесса проходила лечение, пытался получить доступ к ее медицинским данным. Как сообщил собеседник издания, руководство больницы незамедлительно сообщило Кенсингтонскому дворцу о начале расследования.

Тяжелые последствия операции

Противоречивая информация о принцессе привела к распространению слухов. Самой популярной версией «исчезновения» Миддлтон стали проблемы со здоровьем. Испанская журналистка Конча Кальеха предположила, что из-за возникших осложнений она уже какое-то время находится в медикаментозной коме.

Кальеха также рассказала со ссылкой на источник, что из-за плохого состояния Миддлтон была построена «практически целая больница» в резиденции принца и принцессы. Позднее официальный представитель Миддлтон назвал эту информацию недостоверной.

Еще одним вариантом объяснения долгого отсутствия принцессы на публике стали следы от пластической операции, которую якобы перенесла Миддлтон. Этот слух активно распространяться в социальных сетях после скандала с отретушированной фотографией — пользователи сочли такой шаг со стороны принцессы попыткой скрыть неудачные последствия операции.

Однако часть сторонников теории о пластической операции высказали сомнение в том, что речь идет об операции на лице. По их мнению, принцесса могла сделать себе «бразильскую подтяжку ягодиц» (липофилинг).

Разлад в отношениях

Отсутствие обручального кольца на руке Миддлтон на той же фотографии с детьми стало источником слухов о разладе в отношениях Уильяма и Кейт. Отказ Кенсингтонского дворца комментировать эту тему лишь усилил подозрения пользователей соцсетей.

Извинения со стороны принцессы в связи с отретушированным снимком вызвали подозрения, что ее супруг специально заставил Миддлтон взять вину на себя. Американский телеведущий Стивен Кольбер выдвинул версию о наличии любовницы у принца Уильяма. По его словам, ей могла стать маркиза Чамли, которая в это же время стала героиней хвалебной статьи в The Independent, опубликованной без четко заявленного информационного повода.

Искусственный интеллект и двойник

После публикации новой фотографии, на которой принц и принцесса стояли вместе в окружении детей, их поклонники усомнились в происхождении снимка и высказали предположение, что это изображение могло быть сгенерировано искусственным интеллектом.

Некоторые комментаторы пошли дальше версии об искусственном интеллекте и выдвинули предположение о наличии «двойника» принцессы. По их мнению, на одном из совместных видео Кейт и Уильяма была запечатлена не «настоящая» Миддлтон.

«Я смонтировал несколько более старых видео, где Уильям и Кейт гуляют вместе и недавнее видео с Виндзорской фермы. Посмотрите и решите сами — Кейт это или нет», — написал Кристофер Боузи, генеральный директор компании Bot Sentinel, специализирующейся на выявлении ботов в социальных сетях.

Реакция принца Уильяма

В видеообращении 22 марта принцесса рассказала, что врачи диагностировали у нее рак после операции на брюшной полости. Миддлтон также сообщила, что находится на ранних этапах профилактической химиотерапии. Она не стала уточнять, какую именно форму рака диагностировали врачи.

Журналистка королевского пула Ребекка Инглиш обратила внимание на крайне усталый вид принца Уэльского на фоне распространения спекуляций о его личной жизни.

По словам источников в окружении королевской семьи, груз проблем, возникших за несколько месяцев, лег на плечи принца Уильяма.

«Он бегает по школьным делам детей, сам испытывая колоссальный стресс. Принц находится всего в шаге от престола, но болезнь жены, проблемный брат и вся эта публичность вокруг семьи оказались для него тяжелейшим грузом», — сказал собеседник издания Page Six.

Новое «исчезновение»

После того как принц и принцесса поблагодарили своих друзей, родственников и сторонников за слова поддержки, их вновь заметили вместе: Уильям и Кейт сели в вертолет, который улетел «в неизвестном направлении», сообщило The Mirror.

Журналисты предположили, что они могли отправиться в поместье Анмер-Холл в Норфолке, где намерены провести пасхальные каникулы. Как отмечает The Entertainment Weekly, Уильям и Кейт планируют вместе с детьми встретиться с королем Карлом III, однако не будут принимать участие в семейных торжествах в честь праздника, а проведут время вместе.