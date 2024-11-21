Блогера Илью Мэддисона заблокировали на Twitch. Это произошло после его стрима игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Во время игры стример вырезал на теле убитого персонажа букву Z. Также он пошутил, что «шесть часов стрелял в говорящих на мове чуваков».

«По поводу бана твича комментировать ничего не буду, забанили и забанили, ******* [надоело] уже это все. Нигде ничего нельзя говорить, делать, все вокруг обижаются. Для меня это лишь очередной повод подумать о том, чего стоят все эти мнимые свободы», — прокомментировал Мэддисон блокировку.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — шутер от первого лица с открытым миром, над которой 15 лет работала украинская компания GSC Game World для Microsoft Windows. Действие происходит в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Релиз игры состоялся 20 ноября. Критики оценили ее сдержанно из-за багов, которые встречаются на протяжении всего геймплея. У игры 78 баллов на Open Critic и 77 баллов на Metacritic.

Официально в России игру не запретили. Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили и «русофобского контента пока не нашли». Роскомнадзор также отметил, что ограничит в России доступ к игре только на основании судебного решения, пока его нет

Блогер Илья Мэддисон живет в США, куда переехал в 2024 году. Он не высказывался публично о политике. После блокировки Twitch он не стал извиняться, но сообщил, что планирует перейти на другую платформу для стримов.

«На стриме я даже не обратил на это внимание, но какие-то шизофреники наделали скриншотов (причем изначально их начали форсить в т.н. патриотических пабликах) и теперь сворачивают мне кровь. Что я могу сказать на этот счет? Да ничего особо. Я мог бы начать оправдываться (чем-то типа паттерна удара ножом в этой игре), удалять записи, извиняться, но мне даже лень это делать, т.к. заметить что-то подобное мог только глубоко озабоченный человек (щас их много будет)», — написал Мэддисон после того, как в соцсетях распространились скриншоты со стрима с вырезанной буквой Z на теле персонажа. Орфография и пунктуация автора сохранены.