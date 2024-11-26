26 ноября в Центре современного искусства AZ/ART на Маросейке открылась выставка работ художника-шестидесятника Владимира Яковлева «А в степи: бушует ветер…». В экспозиции представлены абстрактные картины автора, портреты и графика.

Особое место в творчестве художника занимают изображения цветов. По словам кураторов проекта, он рисовал «не цветы, а портреты цветов», в каждой из этих картин заключен целый мир. Большую часть своей жизни художник провел в психиатрической лечебнице, кроме того, он почти ослеп еще в молодости из-за кератоконуса — заболевания глаз. Однако в работах автора всегда много света и надежды, несмотря на повторяющиеся мотивы крестов. Также Яковлев писал «портреты ветра» — пуантельные работы, созданные из сотен точек разного цвета. Когда его спрашивали о причине выбора такой техники, он отвечал, что точки символизируют число уколов, которые ему делали в психиатрической больнице.

К художнику часто приходили друзья в диспансер, люди продолжали активно покупать его работы и даже вывозить за границу. Порой Яковлева отпускали из лечебницы, чтобы он мог ходить на собственные выставки. Он почти ничего не видел, но продолжал работать, операции мало ему помогли. Все же выходя на улицу он не переставал восхищаться красотой этого мира, он ощущал ее через свет. В 1998 году Яковлев умер в психоневрологическом интернате от туберкулеза.